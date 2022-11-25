https://ria.ru/20221125/podderzhka-1834243038.html

Депутаты Парламентского Собрания поддержат одаренных детей РФ и Белоруссии

Депутаты Парламентского Собрания поддержат одаренных детей РФ и Белоруссии - РИА Новости, 25.11.2022

Депутаты Парламентского Собрания поддержат одаренных детей РФ и Белоруссии

Депутаты Парламентского Собрания выработают предложения по поддержке и развитию одаренных детей и молодежи Белоруссии и России, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T15:32

2022-11-25T15:32

2022-11-25T15:32

парламентское собрание союза беларуси и россии

артем туров

белоруссия

россия

минск

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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Депутаты Парламентского Собрания выработают предложения по поддержке и развитию одаренных детей и молодежи Белоруссии и России, сообщает пресс-служба Парламентского Собрания Союзного государства.Вопросы совместной деятельности по поддержке талантливых детей и молодежи в Союзном государстве депутаты рассмотрели в Минске в Национальном детском технопарке Республики Беларусь, где состоялось заседание Комиссии Парламентского Собрания по молодежной политике, спорту и туризму.Парламентарии ознакомились с основными направлениями работы технопарка и обсудили возможности по развитию сотрудничества с российскими образовательными организациями, в том числе, в рамках программ и мероприятий Союзного государства. Также были рассмотрены планы по взаимодействию Парламентского Собрания с образовательным центром "Сириус".Депутаты поручили членам комиссии организовать работу по подготовке рабочего визита делегации "Сириуса" в Белоруссию, по привлечению одаренных детей двух стран к участию в программах центра "Сириус", налаживанию регулярных стажировок для педагогов и студентов из Белоруссии в этом российском образовательном центре."Нам необходимо разработать пакет предложений по проведению совместных мероприятий для детей и молодежи в сферах культуры, образования и спорта и направить их в Совет федеральной территории "Сириус". Кроме того, мы предлагаем провести в качестве мероприятия Союзного государства "Гастроли молодежного белорусско-российского симфонического оркестра" в 2023 году в России в образовательном центре "Сириус". Соответствующее обращение будет направлено в министерства культуры Беларуси и России, которые в данном случае выступают госзаказчиками события", - сказал председатель Комиссии Артем Туров.В пресс-службе добавили, что в октябре текущего года члены Комиссии Парламентского Собрания по молодежной политике, спорту и туризму встретились с руководством "Сириуса" и наметили перспективы участия центра в мероприятиях Союзного государства. По предложению депутатов, на начало 2023 года запланирован визит представителей "Сириуса" в Республику Беларусь с целью подписания соглашения о сотрудничестве с Национальным детским технопарком в Минске. Ожидается, что на этой встрече будет разработана и подписана дорожная карта по долгосрочному участию "Сириуса" в проектах Союзного государства.

https://ria.ru/20221121/missiya-1833113794.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

артем туров, белоруссия, россия, минск