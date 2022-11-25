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Силуанов рассказал о создании фонда поддержки розничных инвесторов
Силуанов рассказал о создании фонда поддержки розничных инвесторов - РИА Новости, 25.11.2022
Силуанов рассказал о создании фонда поддержки розничных инвесторов
Создать фонд поддержки розничных инвесторов теоретически возможно, идея в начальной стадии обсуждения, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T12:16
2022-11-25T12:16
2022-11-25T12:16
экономика
антон силуанов
эльвира набиуллина
россия
центральный банк рф (цб рф)
агентство по страхованию вкладов
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Создать фонд поддержки розничных инвесторов теоретически возможно, идея в начальной стадии обсуждения, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24"."Непростая ситуация, вот. Есть тоже такие инициативы. Но они находятся в стадии рассмотрения, я бы так сказал, что в начальной стадии рассмотрения", - прокомментировал Силуанов слова журналиста о том, что звучали предложения создать фонд поддержки розничных инвесторов."Тема тоже рассматривается. Но она посложнее, здесь нужно, во-первых, выверить объем замороженных активов, нужно подтвердить. В принципе, это теоретически возможно, с одной стороны. С другой стороны, здесь нужно принять целый ряд законодательных решений, которые позволяли бы нам те замороженные средства уже иностранных инвесторов, которые заморожены здесь в Российской Федерации, использовать на расчеты по тем активам, которые заморожены за рубежом", - также отметил он.В начале сентября глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сообщала, что регулятор обсуждает создание фонда компенсации для инвесторов, пострадавших от блокировки части их активов, так или иначе связанных с иностранными компаниями. Позже она отмечала, что идея фонда компенсаций на базе Агентства по страхованию вкладов (АСВ) по-прежнему обсуждается, но ЦБ готов рассматривать и другие предложен
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экономика, антон силуанов, эльвира набиуллина, россия, центральный банк рф (цб рф), агентство по страхованию вкладов
Экономика, Антон Силуанов, Эльвира Набиуллина, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Агентство по страхованию вкладов
Силуанов рассказал о создании фонда поддержки розничных инвесторов
Силуанов: создать фонд поддержки розничных инвесторов в России теоретически возможно