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Силуанов рассказал о создании фонда поддержки розничных инвесторов - РИА Новости, 25.11.2022
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Силуанов рассказал о создании фонда поддержки розничных инвесторов
Силуанов рассказал о создании фонда поддержки розничных инвесторов - РИА Новости, 25.11.2022
Силуанов рассказал о создании фонда поддержки розничных инвесторов
Создать фонд поддержки розничных инвесторов теоретически возможно, идея в начальной стадии обсуждения, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T12:16
2022-11-25T12:16
экономика
антон силуанов
эльвира набиуллина
россия
центральный банк рф (цб рф)
агентство по страхованию вкладов
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Создать фонд поддержки розничных инвесторов теоретически возможно, идея в начальной стадии обсуждения, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24"."Непростая ситуация, вот. Есть тоже такие инициативы. Но они находятся в стадии рассмотрения, я бы так сказал, что в начальной стадии рассмотрения", - прокомментировал Силуанов слова журналиста о том, что звучали предложения создать фонд поддержки розничных инвесторов."Тема тоже рассматривается. Но она посложнее, здесь нужно, во-первых, выверить объем замороженных активов, нужно подтвердить. В принципе, это теоретически возможно, с одной стороны. С другой стороны, здесь нужно принять целый ряд законодательных решений, которые позволяли бы нам те замороженные средства уже иностранных инвесторов, которые заморожены здесь в Российской Федерации, использовать на расчеты по тем активам, которые заморожены за рубежом", - также отметил он.В начале сентября глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сообщала, что регулятор обсуждает создание фонда компенсации для инвесторов, пострадавших от блокировки части их активов, так или иначе связанных с иностранными компаниями. Позже она отмечала, что идея фонда компенсаций на базе Агентства по страхованию вкладов (АСВ) по-прежнему обсуждается, но ЦБ готов рассматривать и другие предложен
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экономика, антон силуанов, эльвира набиуллина, россия, центральный банк рф (цб рф), агентство по страхованию вкладов
Экономика, Антон Силуанов, Эльвира Набиуллина, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Агентство по страхованию вкладов
12:16 25.11.2022
 
Силуанов рассказал о создании фонда поддержки розничных инвесторов

Силуанов: создать фонд поддержки розничных инвесторов в России теоретически возможно

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанк Антон Силуанов
 Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Антон Силуанов. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Создать фонд поддержки розничных инвесторов теоретически возможно, идея в начальной стадии обсуждения, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24".
"Непростая ситуация, вот. Есть тоже такие инициативы. Но они находятся в стадии рассмотрения, я бы так сказал, что в начальной стадии рассмотрения", - прокомментировал Силуанов слова журналиста о том, что звучали предложения создать фонд поддержки розничных инвесторов.
"Тема тоже рассматривается. Но она посложнее, здесь нужно, во-первых, выверить объем замороженных активов, нужно подтвердить. В принципе, это теоретически возможно, с одной стороны. С другой стороны, здесь нужно принять целый ряд законодательных решений, которые позволяли бы нам те замороженные средства уже иностранных инвесторов, которые заморожены здесь в Российской Федерации, использовать на расчеты по тем активам, которые заморожены за рубежом", - также отметил он.
В начале сентября глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сообщала, что регулятор обсуждает создание фонда компенсации для инвесторов, пострадавших от блокировки части их активов, так или иначе связанных с иностранными компаниями. Позже она отмечала, что идея фонда компенсаций на базе Агентства по страхованию вкладов (АСВ) по-прежнему обсуждается, но ЦБ готов рассматривать и другие предложен
Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
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ЭкономикаАнтон СилуановЭльвира НабиуллинаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Агентство по страхованию вкладов
 
 
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