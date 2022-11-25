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Силуанов рассказал о создании фонда поддержки розничных инвесторов

Силуанов рассказал о создании фонда поддержки розничных инвесторов - РИА Новости, 25.11.2022

Силуанов рассказал о создании фонда поддержки розничных инвесторов

Создать фонд поддержки розничных инвесторов теоретически возможно, идея в начальной стадии обсуждения, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T12:16

2022-11-25T12:16

2022-11-25T12:16

экономика

антон силуанов

эльвира набиуллина

россия

центральный банк рф (цб рф)

агентство по страхованию вкладов

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Создать фонд поддержки розничных инвесторов теоретически возможно, идея в начальной стадии обсуждения, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24"."Непростая ситуация, вот. Есть тоже такие инициативы. Но они находятся в стадии рассмотрения, я бы так сказал, что в начальной стадии рассмотрения", - прокомментировал Силуанов слова журналиста о том, что звучали предложения создать фонд поддержки розничных инвесторов."Тема тоже рассматривается. Но она посложнее, здесь нужно, во-первых, выверить объем замороженных активов, нужно подтвердить. В принципе, это теоретически возможно, с одной стороны. С другой стороны, здесь нужно принять целый ряд законодательных решений, которые позволяли бы нам те замороженные средства уже иностранных инвесторов, которые заморожены здесь в Российской Федерации, использовать на расчеты по тем активам, которые заморожены за рубежом", - также отметил он.В начале сентября глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сообщала, что регулятор обсуждает создание фонда компенсации для инвесторов, пострадавших от блокировки части их активов, так или иначе связанных с иностранными компаниями. Позже она отмечала, что идея фонда компенсаций на базе Агентства по страхованию вкладов (АСВ) по-прежнему обсуждается, но ЦБ готов рассматривать и другие предложен

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экономика, антон силуанов, эльвира набиуллина, россия, центральный банк рф (цб рф), агентство по страхованию вкладов