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Пчелы подготовились к зимовке на природных территориях Москвы - РИА Новости, 28.11.2022
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Пчелы подготовились к зимовке на природных территориях Москвы
Пчелы подготовились к зимовке на природных территориях Москвы - РИА Новости, 28.11.2022
Пчелы подготовились к зимовке на природных территориях Москвы
Пчелы, проживающие на природных территориях столицы, подготовились к зимовке, сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-25T13:12
2022-11-28T14:49
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общество
москва
мосприрода
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департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Пчелы, проживающие на природных территориях столицы, подготовились к зимовке, сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды."На природных территориях Москвы пчелы подготовились к зимовке. В холодное время года они вовсе не спят. Не видим мы их только потому, что эти насекомые замедляют метаболизм, утепляют улей прополисом и для поддержки нужной температуры собираются в клуб, другими словами, сбиваются вместе в улье", - рассказали в пресс-службе.Также там отметили, что теперь их главная задача – греть друг друга за счет активной работы крылышек, питаться заготовленным медом и дожить до весны. В зимующем состоянии пчелиная семья уже не покидает улей.Заместитель руководителя ГПБУ "Мосприрода" Вера Струкова, чьи слова приводит пресс-служба, отметила, что на природных территориях "Мосприроды" находится 5 пасек, где живет более 130 пчелосемей. Пчеловоды осенью, еще до наступления холодов, провели все необходимые мероприятия по подготовке пчелосемей к зимовке.
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общество, москва, мосприрода, газпромбанк, департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Москва, Мосприрода, Газпромбанк, Департамент природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы
13:12 25.11.2022 (обновлено: 14:49 28.11.2022)
 

Пчелы подготовились к зимовке на природных территориях Москвы

© Фото : информационный центр Правительства МосквыПчелы на природных территориях Москвы подготовились к зимовке
Пчелы на природных территориях Москвы подготовились к зимовке - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© Фото : информационный центр Правительства Москвы
Пчелы на природных территориях Москвы подготовились к зимовке
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Пчелы, проживающие на природных территориях столицы, подготовились к зимовке, сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"На природных территориях Москвы пчелы подготовились к зимовке. В холодное время года они вовсе не спят. Не видим мы их только потому, что эти насекомые замедляют метаболизм, утепляют улей прополисом и для поддержки нужной температуры собираются в клуб, другими словами, сбиваются вместе в улье", - рассказали в пресс-службе.
Также там отметили, что теперь их главная задача – греть друг друга за счет активной работы крылышек, питаться заготовленным медом и дожить до весны. В зимующем состоянии пчелиная семья уже не покидает улей.
"Благодаря биологической особенности медоносные пчелы способны переживать даже самые холодные зимы, ведь температура в центре клуба варьируется до плюс 30 градусов, тогда как температура снаружи может достигать минус 30. Чтобы пчелы на периферии не погибли от холода, в клубе постоянно происходит движение: замерзающие особи перемещаются с края внутрь гудящего шара, сменяя друг друга", - пояснили в пресс-службе.
Заместитель руководителя ГПБУ "Мосприрода" Вера Струкова, чьи слова приводит пресс-служба, отметила, что на природных территориях "Мосприроды" находится 5 пасек, где живет более 130 пчелосемей. Пчеловоды осенью, еще до наступления холодов, провели все необходимые мероприятия по подготовке пчелосемей к зимовке.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоМоскваМосприродаГазпромбанкДепартамент природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы
 
 
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