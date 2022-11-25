https://ria.ru/20221125/pchely-1834770088.html
Пчелы подготовились к зимовке на природных территориях Москвы
Пчелы подготовились к зимовке на природных территориях Москвы - РИА Новости, 28.11.2022
Пчелы подготовились к зимовке на природных территориях Москвы
Пчелы, проживающие на природных территориях столицы, подготовились к зимовке, сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-25T13:12
2022-11-25T13:12
2022-11-28T14:49
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
москва
мосприрода
газпромбанк
департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1c/1834767133_0:0:601:338_1920x0_80_0_0_217b210337628099bfbb48ca788f2e74.jpg
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Пчелы, проживающие на природных территориях столицы, подготовились к зимовке, сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды."На природных территориях Москвы пчелы подготовились к зимовке. В холодное время года они вовсе не спят. Не видим мы их только потому, что эти насекомые замедляют метаболизм, утепляют улей прополисом и для поддержки нужной температуры собираются в клуб, другими словами, сбиваются вместе в улье", - рассказали в пресс-службе.Также там отметили, что теперь их главная задача – греть друг друга за счет активной работы крылышек, питаться заготовленным медом и дожить до весны. В зимующем состоянии пчелиная семья уже не покидает улей.Заместитель руководителя ГПБУ "Мосприрода" Вера Струкова, чьи слова приводит пресс-служба, отметила, что на природных территориях "Мосприроды" находится 5 пасек, где живет более 130 пчелосемей. Пчеловоды осенью, еще до наступления холодов, провели все необходимые мероприятия по подготовке пчелосемей к зимовке.
https://radiosputnik.ria.ru/20221114/pchely-1831393539.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1c/1834767133_0:0:467:350_1920x0_80_0_0_d6d45adc1ba32adcd5ef56a216d24279.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, мосприрода, газпромбанк, департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Москва, Мосприрода, Газпромбанк, Департамент природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Пчелы, проживающие на природных территориях столицы, подготовились к зимовке, сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"На природных территориях Москвы пчелы подготовились к зимовке. В холодное время года они вовсе не спят. Не видим мы их только потому, что эти насекомые замедляют метаболизм, утепляют улей прополисом и для поддержки нужной температуры собираются в клуб, другими словами, сбиваются вместе в улье", - рассказали в пресс-службе.
Также там отметили, что теперь их главная задача – греть друг друга за счет активной работы крылышек, питаться заготовленным медом и дожить до весны. В зимующем состоянии пчелиная семья уже не покидает улей.
"Благодаря биологической особенности медоносные пчелы способны переживать даже самые холодные зимы, ведь температура в центре клуба варьируется до плюс 30 градусов, тогда как температура снаружи может достигать минус 30. Чтобы пчелы на периферии не погибли от холода, в клубе постоянно происходит движение: замерзающие особи перемещаются с края внутрь гудящего шара, сменяя друг друга", - пояснили в пресс-службе.
Заместитель руководителя ГПБУ
"Мосприрода
" Вера Струкова, чьи слова приводит пресс-служба, отметила, что на природных территориях "Мосприроды" находится 5 пасек, где живет более 130 пчелосемей. Пчеловоды осенью, еще до наступления холодов, провели все необходимые мероприятия по подготовке пчелосемей к зимовке.