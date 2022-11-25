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Пчелы подготовились к зимовке на природных территориях Москвы

Пчелы подготовились к зимовке на природных территориях Москвы - РИА Новости, 28.11.2022

Пчелы подготовились к зимовке на природных территориях Москвы

Пчелы, проживающие на природных территориях столицы, подготовились к зимовке, сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-25T13:12

2022-11-25T13:12

2022-11-28T14:49

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Пчелы, проживающие на природных территориях столицы, подготовились к зимовке, сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды."На природных территориях Москвы пчелы подготовились к зимовке. В холодное время года они вовсе не спят. Не видим мы их только потому, что эти насекомые замедляют метаболизм, утепляют улей прополисом и для поддержки нужной температуры собираются в клуб, другими словами, сбиваются вместе в улье", - рассказали в пресс-службе.Также там отметили, что теперь их главная задача – греть друг друга за счет активной работы крылышек, питаться заготовленным медом и дожить до весны. В зимующем состоянии пчелиная семья уже не покидает улей.Заместитель руководителя ГПБУ "Мосприрода" Вера Струкова, чьи слова приводит пресс-служба, отметила, что на природных территориях "Мосприроды" находится 5 пасек, где живет более 130 пчелосемей. Пчеловоды осенью, еще до наступления холодов, провели все необходимые мероприятия по подготовке пчелосемей к зимовке.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, москва, мосприрода, газпромбанк, департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы