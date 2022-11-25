https://ria.ru/20221125/patriot-1834310683.html

Германия сама решит, где разместить свои ЗРК Patriot, заявил Дуда

Германия сама решит, где разместить свои ЗРК Patriot, заявил Дуда - РИА Новости, 25.11.2022

Германия сама решит, где разместить свои ЗРК Patriot, заявил Дуда

Решение о том, где разместить немецкие зенитно-ракетные комплексы Patriot, принадлежит исключительно Германии, заявил президент Польши Анджей Дуда. РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T17:59

2022-11-25T17:59

2022-11-25T17:59

в мире

анджей дуда

кристина ламбрехт

матеуш моравецкий

польша

нато

право и справедливость

германия

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ВАРШАВА, 25 ноя - РИА Новости. Решение о том, где разместить немецкие зенитно-ракетные комплексы Patriot, принадлежит исключительно Германии, заявил президент Польши Анджей Дуда."С военной точки зрения, конечно, было бы лучше для защиты также и польской территории, чтобы эти ракеты находились на определенном отдалении от польской границы на территории Украины. Тогда, естественно, они эффективнее защищали бы и помогли бы в защите как Украины, так и Польши. Но решение в вопросе их размещения, конечно, принадлежит стороне, которая владеет этими ракетами, пусковыми установками, всей этой системой, а в этом случае нашим союзникам по НАТО – Германии", - сказал Дуда журналистам."В связи с этим наши союзники будут должны принять решение. Я как президент Польши могу сказать только то, что мне важно, чтобы территория Польши была как можно лучше защищена", - добавил он.Ранее глава минобороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила о договоренности с польским коллегой о патрулировании польского воздушного пространства немецкими истребителями Eurofighter и размещении в стране ЗРК Patriot.После этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, председатель правящей партии Польши "Право и Справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский, вице-премьер, министр национальной обороны республики Мариуш Блащак выступили с идеей разместить немецкие зенитно-ракетные комплексы Patriot на Украине, а не в Польше.

https://ria.ru/20221125/pvo-1834207339.html

https://ria.ru/20221125/polsha-1834250388.html

польша

германия

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в мире, анджей дуда, кристина ламбрехт, матеуш моравецкий, польша, нато, право и справедливость, германия, украина, пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), eurofighter typhoon