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Путин призвал использовать опыт противодействия западному оружию - РИА Новости, 26.11.2022
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Путин призвал использовать опыт противодействия западному оружию
Путин призвал использовать опыт противодействия западному оружию - РИА Новости, 26.11.2022
Путин призвал использовать опыт противодействия западному оружию
Опыт противодействия современному западному оружию во время специальной военной операции надо применять для улучшения российской оборонной продукции, заявил... РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-25T23:28
2022-11-26T00:11
безопасность
технологии
владимир путин
россия
ростех
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Опыт противодействия современному западному оружию во время специальной военной операции надо применять для улучшения российской оборонной продукции, заявил Владимир Путин, выступая на мероприятии по случаю 15-летия "Ростеха".Глава государства назвал данный опыт "очень хорошим" и призвал использовать его для улучшения качества, надежности и характеристик отдельных образцов отечественных вооружений.Он подчеркнул, что в этой связи важно тесное взаимодействие "Ростеха", профильных предприятий, конструкторских бюро и научных центров корпорации со специалистами Минобороны. Президент отметил важность поощрения внутренней конкуренции в этой сфере, которая позволит использовать еще более качественные образцы военной техники.Путин также попросил руководителей предприятий реализовать дополнительные меры социальной поддержки членов трудовых коллективов и их семей. Речь идет в том числе о премировании наиболее отличившихся специалистов.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию на Украине. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Глава государства подчеркнул, что конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, которые гарантировали бы безопасность России.
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безопасность, технологии, владимир путин, россия, ростех
Безопасность, Технологии, Владимир Путин, Россия, Ростех
23:28 25.11.2022 (обновлено: 00:11 26.11.2022)
 
Путин призвал использовать опыт противодействия западному оружию

Путин: опыт противодействия западному оружию надо использовать для улучшения своего оружия

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Опыт противодействия современному западному оружию во время специальной военной операции надо применять для улучшения российской оборонной продукции, заявил Владимир Путин, выступая на мероприятии по случаю 15-летия "Ростеха".
Глава государства назвал данный опыт "очень хорошим" и призвал использовать его для улучшения качества, надежности и характеристик отдельных образцов отечественных вооружений.
Он подчеркнул, что в этой связи важно тесное взаимодействие "Ростеха", профильных предприятий, конструкторских бюро и научных центров корпорации со специалистами Минобороны. Президент отметил важность поощрения внутренней конкуренции в этой сфере, которая позволит использовать еще более качественные образцы военной техники.
Путин также попросил руководителей предприятий реализовать дополнительные меры социальной поддержки членов трудовых коллективов и их семей. Речь идет в том числе о премировании наиболее отличившихся специалистов.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию на Украине. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Глава государства подчеркнул, что конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, которые гарантировали бы безопасность России.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
Вчера, 23:23
Путин заявил, что ОПК должен оставаться приоритетным для "Ростеха"
 
БезопасностьТехнологииВладимир ПутинРоссияРостех
 
 
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