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ВСУ обстреляли Донецк и Горловку
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 25.11.2022
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку, выпустив менее чем за час 17 снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T10:11
2022-11-25T10:11
2022-11-25T10:11
специальная военная операция на украине
донецк
горловка
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сцкк
стирол
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ДОНЕЦК, 25 ноя – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку, выпустив менее чем за час 17 снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:35 – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - говорится в Telegram-канале представительства.Горловку обстреляли дважды - в 8.40 и 9.25, украинские военные выпустили по Калининскому и Никитовскому районам города пять снарядов калибром 155 миллиметров и восемь снарядов калибра 152 миллиметра, отметило ведомство.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221125/zelenskiy-1834114364.html
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донецк, горловка, донецкая народная республика, сцкк, стирол, нато
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Горловка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Стирол, НАТО
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска выпустили 17 снарядов по Донецку и Горловке