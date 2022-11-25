https://ria.ru/20221125/oborona-1834380279.html
В Киевской области возводят фортификационные сооружения
В Киевской области возводят фортификационные сооружения - РИА Новости, 25.11.2022
В Киевской области возводят фортификационные сооружения
Фортификационные сооружения возводят в Киевской области, сообщили в городской военной администрации. РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T22:57
2022-11-25T22:57
2022-11-25T22:57
специальная военная операция на украине
киевская область
в мире
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Фортификационные сооружения возводят в Киевской области, сообщили в городской военной администрации.Сообщается о строительстве взводных и ротных опорных пунктов, места укрытия и проживания личного состава, долговременных огневых точки. Администрация публикует фотографии возводимых бетонных конструкций.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киевская область, в мире
Специальная военная операция на Украине, Киевская область, В мире
В Киевской области возводят фортификационные сооружения
В Киевской области военные и гражданские инженеры возводят фортификационные сооружения