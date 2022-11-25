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В Киевской области возводят фортификационные сооружения - РИА Новости, 25.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
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В Киевской области возводят фортификационные сооружения
В Киевской области возводят фортификационные сооружения - РИА Новости, 25.11.2022
В Киевской области возводят фортификационные сооружения
Фортификационные сооружения возводят в Киевской области, сообщили в городской военной администрации. РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T22:57
2022-11-25T22:57
специальная военная операция на украине
киевская область
в мире
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Фортификационные сооружения возводят в Киевской области, сообщили в городской военной администрации.Сообщается о строительстве взводных и ротных опорных пунктов, места укрытия и проживания личного состава, долговременных огневых точки. Администрация публикует фотографии возводимых бетонных конструкций.
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киевская область
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киевская область, в мире
Специальная военная операция на Украине, Киевская область, В мире
22:57 25.11.2022
 
В Киевской области возводят фортификационные сооружения

В Киевской области военные и гражданские инженеры возводят фортификационные сооружения

© AP Photo / Andrew KravchenkoВечерний Киев
Вечерний Киев - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Вечерний Киев
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Фортификационные сооружения возводят в Киевской области, сообщили в городской военной администрации.
"Военные вместе с гражданскими инженерами и строителями проводят работы по наращиванию оборонных способностей города, оборудуются мощные фортификационные укрепления", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.
Сообщается о строительстве взводных и ротных опорных пунктов, места укрытия и проживания личного состава, долговременных огневых точки. Администрация публикует фотографии возводимых бетонных конструкций.
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