https://ria.ru/20221125/oborona-1834380279.html

В Киевской области возводят фортификационные сооружения

В Киевской области возводят фортификационные сооружения - РИА Новости, 25.11.2022

В Киевской области возводят фортификационные сооружения

Фортификационные сооружения возводят в Киевской области, сообщили в городской военной администрации. РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T22:57

2022-11-25T22:57

2022-11-25T22:57

специальная военная операция на украине

киевская область

в мире

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Фортификационные сооружения возводят в Киевской области, сообщили в городской военной администрации.Сообщается о строительстве взводных и ротных опорных пунктов, места укрытия и проживания личного состава, долговременных огневых точки. Администрация публикует фотографии возводимых бетонных конструкций.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

киевская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

киевская область, в мире