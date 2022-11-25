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В Новороссийске поймали мужчину, который бил стекла на машинах с буквой Z - РИА Новости, 25.11.2022
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В Новороссийске поймали мужчину, который бил стекла на машинах с буквой Z
В Новороссийске поймали мужчину, который бил стекла на машинах с буквой Z - РИА Новости, 25.11.2022
В Новороссийске поймали мужчину, который бил стекла на машинах с буквой Z
Полиция в Новороссийске задержала человека, который, по оперативным данным, прокалывал шины и заливал краской машины с изображением буквы Z, сообщили в ГУМВД по РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T13:36
2022-11-25T13:36
происшествия
новороссийск
краснодарский край
авто
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КРАСНОДАР, 25 ноя - РИА Новости. Полиция в Новороссийске задержала человека, который, по оперативным данным, прокалывал шины и заливал краской машины с изображением буквы Z, сообщили в ГУМВД по Краснодарскому краю."На одной из парковок города-героя задержали с поличным 50-летнего ранее судимого местного жителя, подозреваемого в повреждении автомобилей со знаком Z. Злоумышленник находился возле иномарки с нанесенной буквой Z и намеревался причинить повреждения транспортному средству", - говорится в релизе.Как выяснила полиция, именно этот человек прокалывал шины, зарисовывал символику краской и разбивал стекла авто, на которых были наклеены буквы Z. В ряде случаев выходки вандала попали на видеокамеры наружного наблюдения.На месте задержания полицейские изъяли у мужчины аэрозольный баллончик с автомобильной краской, отвертки и фонарик, а также полимерный пакет с наркотиком N-метилэфедроном массой более грамма.В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям об умышленном повреждении имущества и незаконном хранении наркотиков. Задержание прошло еще 17 ноября, хотя ранее о нем не сообщалось. Суд уже заключил подозреваемого под стражу.О мотивах задержанного ничего не сообщается.
https://ria.ru/20220711/krym-1801817131.html
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происшествия, новороссийск, краснодарский край, авто
Происшествия, Новороссийск, Краснодарский край, Авто
13:36 25.11.2022
 
В Новороссийске поймали мужчину, который бил стекла на машинах с буквой Z

В Новороссийске поймали мужчину, который бил стекла и обливал краской машины с буквой Z

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 25 ноя - РИА Новости. Полиция в Новороссийске задержала человека, который, по оперативным данным, прокалывал шины и заливал краской машины с изображением буквы Z, сообщили в ГУМВД по Краснодарскому краю.
"На одной из парковок города-героя задержали с поличным 50-летнего ранее судимого местного жителя, подозреваемого в повреждении автомобилей со знаком Z. Злоумышленник находился возле иномарки с нанесенной буквой Z и намеревался причинить повреждения транспортному средству", - говорится в релизе.
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Как выяснила полиция, именно этот человек прокалывал шины, зарисовывал символику краской и разбивал стекла авто, на которых были наклеены буквы Z. В ряде случаев выходки вандала попали на видеокамеры наружного наблюдения.
На месте задержания полицейские изъяли у мужчины аэрозольный баллончик с автомобильной краской, отвертки и фонарик, а также полимерный пакет с наркотиком N-метилэфедроном массой более грамма.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям об умышленном повреждении имущества и незаконном хранении наркотиков. Задержание прошло еще 17 ноября, хотя ранее о нем не сообщалось. Суд уже заключил подозреваемого под стражу.
О мотивах задержанного ничего не сообщается.
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