https://ria.ru/20221125/neft-1834296909.html

СМИ: в ЕС планируют возобновить обсуждение лимита цен на нефть

СМИ: в ЕС планируют возобновить обсуждение лимита цен на нефть - РИА Новости, 25.11.2022

СМИ: в ЕС планируют возобновить обсуждение лимита цен на нефть

Дипломаты стран ЕС намерены встретиться в пятницу, чтобы попытаться договорится об уровне лимита цен на нефть, передает агентство Блумберг. РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T17:22

2022-11-25T17:22

2022-11-25T17:22

экономика

россия

евросоюз

санкции в отношении россии

санкции

нефть

цены на нефть

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833568269_0:86:3084:1821_1920x0_80_0_0_69ff606bc2d493a4ecc9ea22a6e5e3ac.jpg

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Дипломаты стран ЕС намерены встретиться в пятницу, чтобы попытаться договорится об уровне лимита цен на нефть, передает агентство Блумберг.Накануне сообщалось, что переговоры, которые должны были возобновиться в четверг вечером, были отложены из-за разногласий между странами.По данным агентства, дипломаты настроены оптимистично по поводу возможного достижения договоренности в пятницу.При этом, по словам двух источников, страны-члены ЕС обсуждают, в том числе, регулярный пересмотр цены в качестве компромисса.Ранее газета Politico сообщила, что большинство стран ЕС поддержали предложение о введении потолка цен на нефть из РФ на уровне 65-70 долларов за баррель. При этом, по данным СМИ, Польша не соглашается на уровень потолка в 65 долларов, заявляя, что он "слишком мягкий", а Греция в то же время не хочет уровень лимита ниже 70 долларов за баррель. Кроме того, как отмечает Блумберг, критики предложенного уровня потолка цен утверждают, что Россия уже продает нефть со скидкой, то есть лимит на цену позволит ей вести бизнес в обычном режиме.

https://ria.ru/20221125/neft-1834201876.html

https://ria.ru/20221125/proval-1834200075.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, евросоюз, санкции в отношении россии, санкции, нефть, цены на нефть, в мире