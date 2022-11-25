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СМИ: в ЕС планируют возобновить обсуждение лимита цен на нефть - РИА Новости, 25.11.2022
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СМИ: в ЕС планируют возобновить обсуждение лимита цен на нефть
СМИ: в ЕС планируют возобновить обсуждение лимита цен на нефть - РИА Новости, 25.11.2022
СМИ: в ЕС планируют возобновить обсуждение лимита цен на нефть
Дипломаты стран ЕС намерены встретиться в пятницу, чтобы попытаться договорится об уровне лимита цен на нефть, передает агентство Блумберг. РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T17:22
2022-11-25T17:22
экономика
россия
евросоюз
санкции в отношении россии
санкции
нефть
цены на нефть
в мире
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Дипломаты стран ЕС намерены встретиться в пятницу, чтобы попытаться договорится об уровне лимита цен на нефть, передает агентство Блумберг.Накануне сообщалось, что переговоры, которые должны были возобновиться в четверг вечером, были отложены из-за разногласий между странами.По данным агентства, дипломаты настроены оптимистично по поводу возможного достижения договоренности в пятницу.При этом, по словам двух источников, страны-члены ЕС обсуждают, в том числе, регулярный пересмотр цены в качестве компромисса.Ранее газета Politico сообщила, что большинство стран ЕС поддержали предложение о введении потолка цен на нефть из РФ на уровне 65-70 долларов за баррель. При этом, по данным СМИ, Польша не соглашается на уровень потолка в 65 долларов, заявляя, что он "слишком мягкий", а Греция в то же время не хочет уровень лимита ниже 70 долларов за баррель. Кроме того, как отмечает Блумберг, критики предложенного уровня потолка цен утверждают, что Россия уже продает нефть со скидкой, то есть лимит на цену позволит ей вести бизнес в обычном режиме.
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экономика, россия, евросоюз, санкции в отношении россии, санкции, нефть, цены на нефть, в мире
Экономика, Россия, Евросоюз, Санкции в отношении России, Санкции, Нефть, Цены на нефть, В мире
17:22 25.11.2022
 
СМИ: в ЕС планируют возобновить обсуждение лимита цен на нефть

Bloomberg: дипломаты ЕС планируют в пятницу возобновить обсуждение лимита цен на нефть

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкНефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан
Нефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Дипломаты стран ЕС намерены встретиться в пятницу, чтобы попытаться договорится об уровне лимита цен на нефть, передает агентство Блумберг.
Накануне сообщалось, что переговоры, которые должны были возобновиться в четверг вечером, были отложены из-за разногласий между странами.
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По данным агентства, дипломаты настроены оптимистично по поводу возможного достижения договоренности в пятницу.
При этом, по словам двух источников, страны-члены ЕС обсуждают, в том числе, регулярный пересмотр цены в качестве компромисса.
Ранее газета Politico сообщила, что большинство стран ЕС поддержали предложение о введении потолка цен на нефть из РФ на уровне 65-70 долларов за баррель. При этом, по данным СМИ, Польша не соглашается на уровень потолка в 65 долларов, заявляя, что он "слишком мягкий", а Греция в то же время не хочет уровень лимита ниже 70 долларов за баррель. Кроме того, как отмечает Блумберг, критики предложенного уровня потолка цен утверждают, что Россия уже продает нефть со скидкой, то есть лимит на цену позволит ей вести бизнес в обычном режиме.
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