Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин

2022-11-25T02:31

Ежегодно 25 ноября в мире отмечается Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин (International Day for the Elimination of Violence against Women). Эта дата была провозглашена резолюцией Генеральной Ассамблеей ООН от 17 декабря 1999 года.В этот день в 1960 году по приказу правителя Доминиканской Республики Рафаэля Трухильо (1930-1961) были жестоко убиты три сестры Мирабаль, которые являлись видными политическими деятелями этой страны.Женские неправительственные организации стали отмечать эту дату с 1981 года.В 2022 году Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин посвящен теме активных действий, чтобы покончить с насилием в отношении женщин и девочек.Кампания направлена на мобилизацию всего общества, чтобы стать активистами в деле предотвращения насилия в отношении женщин, проявить солидарность с борцами за права женщин и поддержать феминистские движения по всему миру, чтобы противостоять отступлению от прав женщин и призвать к миру, свободному от насилия.В этот день для обозначения более светлого будущего, свободного от насилия в отношении женщин и девочек, используетсяоранжевый цвет.В 2022 году, как и в предыдущие годы, 25 ноября стартует кампания по проведению 16 дней активных действий, которые завершатся 10 декабря – в Международный день прав человека. Эта кампания, возглавляемая генеральным секретарем ООН и структурой "ООН – женщины" с 2008 года, получила название "Сообща к 2030 году за прекращение насилия в отношении женщин".Кампания призывает правительства, гражданское общество, женские организации, молодежь, частный сектор, СМИ и ООН объединить усилия в борьбе с глобальной пандемией насилия. Кампания провозгласила 25-е число каждого месяца "Оранжевым днем" – днем повышения осведомленности и принятия мер по прекращению насилия в отношении женщин и девочек. В глобальном масштабе борьбе с насилием над женщинами уделяется большое значение.20 декабря 1993 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию (A/RES/48/104), содержащую Декларацию об искоренении насилия в отношении женщин. Она заложила основы движения по ликвидации этого явления.Движение #MeToo ("Я тоже"), основанное в 2006 году американской активисткой Тараной Берк, инициировало срочные действия на глобальном уровне. С тех пор благодаря работе местных активистов и правозащитников удалось добиться беспрецедентной осведомленности об этой проблеме по всему миру.В 2011 году была открыта к подписанию Конвенция Совета Европы о предупреждении и пресечении насилия в отношении женщин и насилия в семье (Стамбульская конвенция). Документ, в частности, содержит описание необходимых мер для предотвращения насилия, защиты жертв, эффективного уголовного преследования лиц, совершивших преступления против женщин. На ноябрь 2022 года его ратифицировали 38 стран. В 2017 году Европейский союз и ООН приступили к осуществлению долгосрочной глобальной инициативы "Луч света", направленной на искоренение всех форм насилия в отношении женщин и девочек. Согласно повестке дня в области устойчивого развития до 2030 года эта инициатива будет учитывать принцип "никто не будет забыт".Насилие в отношении женщин и девочек является одним из наиболее широко распространенных, трудноискоренимых и ведущих к катастрофическим последствиям нарушений прав человека в современном мире.Оно проявляется в физической, сексуальной и психологической формах, включая насилие со стороны партнера (избиение, психологическое насилие, изнасилование в браке, убийство), сексуальное насилие и домогательства (изнасилования, сексуальное насилие над детьми, принудительные браки, уличные домогательства, преследование, киберпреследование), торговлю людьми (рабство, сексуальная эксплуатация), калечащие операции на женских половых органах, детские браки.Декларация об искоренении насилия в отношении женщин определяет термин "насилие в отношении женщин" как "любой акт насилия, совершенный на основании полового признака, который причиняет или может причинить физический, половой или психологический ущерб или страдания женщинам, а также угрозы совершения таких актов, принуждение или произвольное лишение свободы, будь то в общественной или личной жизни". Неблагоприятные последствия для здоровья, обусловленные насилием, влияют на женщин на всех этапах их жизни.Около 736 миллионов женщин (каждая третья женщина) в течение жизни сталкивались с физическим или сексуальным насилием со стороны интимного партнера либо с сексуальным насилием другого лица, причем за последнее десятилетие этот показатель практически не изменился.Каждая четвертая женщина (15-24 лет), когда-либо состоявшая в отношениях, по достижении 25 лет уже имеет опыт насилия со стороны своего партнера.Самой распространенной формой насилия в отношении женщин во всем мире является жестокое обращение со стороны партнера (затрагивает около 641 миллион женщин).При этом 6% женщин в мире подвергаются сексуальным посягательствам со стороны лиц, не являющихся их мужьями или партнерами. Реальный показатель может быть выше.Менее 40% женщин, подвергающихся насилию, обращаются за какой-либо помощью.В 2020 году по всему миру были убиты 81 тысяча женщин и девочек, около 47 тысяч из них (58%) умерли от рук интимного партнера или члена семьи.Наиболее высокие показатели распространенности насилия со стороны партнера в отношении женщин (15-49 лет) характерны для регионов Океании, Южной Африки и Африки к югу от Сахары, где они составляют 33-51%. Самые низкие показатели зарегистрированы в Европе (16-23%), Центральной Азии (18%), Восточной Азии (20%) и Юго-Восточной Азии (21%).В настоящее время домашнее насилие юридически запрещено лишь в двух из трех стран мира, а в 37 государствах отсутствует наказание за изнасилование в браке. Кроме того, 49 стран до сих пор не приняли законы, защищающие женщин от домашнего насилия.С начала пандемии COVID-19 (2020) 45% женщин сообщили, что они или их знакомая испытали форму насилия в отношении женщин, а 65% – что сталкивались с этим в своей жизни. Семь из 10 женщин заявили, что словесные или физические оскорбления со стороны партнера стали более распространенными. Шесть из 10 считают, что сексуальные домогательства в общественных местах усилились. В России проблема насилия над женщинами, как и в других странах, пока не решена.По данным Консорциума женских неправительственных объединений, в 2020-2021 годах от домашнего насилия погибли 2680 женщин, что составляет соответственно 70,9% и 71,1% от всех случаев убийств женщин в стране. Самый высокий уровень домашнего насилия за эти два года отмечается в судебных делах, рассмотренных в Санкт-Петербурге, Пермском крае, Омской, Курганской и Московской областях.Согласно статистике организации, в 2011-2019 годах от рук мужей и сожителей погибли свыше 12 тысяч россиянок.По данным министерства труда и социальной защиты РФ, тема защиты от домашнего насилия будет включена в Национальную стратегию действий в интересах женщин на 2023-2030 годы. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

