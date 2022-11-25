https://ria.ru/20221125/nagrady-1834367574.html

Рязанский губернатор в преддверии Дня матери вручил награды семьям региона

Рязанский губернатор в преддверии Дня матери вручил награды семьям региона - РИА Новости, 25.11.2022

Рязанский губернатор в преддверии Дня матери вручил награды семьям региона

Губернатор Рязанской области Павел Малков вручил 19 семьям региональные награды в преддверии Дня матери, выразив благодарность за ежедневный и самоотверженный... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T21:38

2022-11-25T21:38

2022-11-25T21:38

рязанская область

общество

жилье

павел малков

владимир путин

рязанская область

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0b/1787994231_0:0:2546:1433_1920x0_80_0_0_757385fd5e607dc568a89269f0b7d31b.jpg

РЯЗАНЬ, 25 ноя - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков вручил 19 семьям региональные награды в преддверии Дня матери, выразив благодарность за ежедневный и самоотверженный родительских труд, сообщила пресс-служба правительства региона.Малков отметил, что президент России Владимир Путин четко обозначил приоритеты развития страны, главные из них – сохранение традиционных семейных ценностей, воспитание детей в любви и уважении. "Каждая семья достойна признания. Награды, которые мы вручаем, – это благодарность за ваш ежедневный и самоотверженный родительский труд. От всей души желаю вам всем здоровья, благополучия, удачи. И пусть в ваших семьях всегда царят любовь и взаимопонимание!" – цитирует губернатора его пресс-служба.Кроме того, Малков провел встречу с многодетными матерями, в ходе которой в неформальной обстановке пообщался с жительницами Рязанской области и ответил на их вопросы. "У нас в регионе всего 122 тысячи семей с детьми. Каждый четвертый ребенок растет в многодетной семье", – отметил глава региона.Анна Рязанцева из Спасска, воспитывающая 30 детей, обратилась с просьбой о выделении автотранспорта для ее семьи. Поэтесса Веста Медведева, мама троих детей, подняла вопрос о развитии дополнительного образования. Участницы встречи также высказали свои предложения о комплексном подходе в работе с детьми-инвалидами, об организации их социальной реабилитации на базе многопрофильного центра "Сосновый бор", который должен начать принимать первых пациентов в следующем году, уточняется в сообщении.Обсуждалась и необходимость развития инфраструктуры к участкам, выделенным многодетным семьям. Малков, подчеркивает пресс-служба правительства региона, уточнил, что область подала заявку на получение в 2024 году федеральных средств. По словам губернатора, в регионе 4,5 тысячи многодетных семей стоят в очереди и не могут получить землю как раз из-за отсутствия инфраструктуры. "Направлений работы много. Участки нужны не всем. Хотим предложить альтернативные меры, чтобы люди могли выбирать. И участки теперь будем выдавать, если есть необходимая инфраструктура", - рассказал глава региона.

https://ria.ru/20221121/dvizhenie-1833188016.html

https://ria.ru/20221111/kultura-1830771206.html

рязанская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, жилье, павел малков, владимир путин, рязанская область, россия