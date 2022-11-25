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Рязанский губернатор в преддверии Дня матери вручил награды семьям региона - РИА Новости, 25.11.2022
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Рязанский губернатор в преддверии Дня матери вручил награды семьям региона
Рязанский губернатор в преддверии Дня матери вручил награды семьям региона - РИА Новости, 25.11.2022
Рязанский губернатор в преддверии Дня матери вручил награды семьям региона
Губернатор Рязанской области Павел Малков вручил 19 семьям региональные награды в преддверии Дня матери, выразив благодарность за ежедневный и самоотверженный... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T21:38
2022-11-25T21:38
рязанская область
общество
жилье
павел малков
владимир путин
рязанская область
россия
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РЯЗАНЬ, 25 ноя - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков вручил 19 семьям региональные награды в преддверии Дня матери, выразив благодарность за ежедневный и самоотверженный родительских труд, сообщила пресс-служба правительства региона.Малков отметил, что президент России Владимир Путин четко обозначил приоритеты развития страны, главные из них – сохранение традиционных семейных ценностей, воспитание детей в любви и уважении. "Каждая семья достойна признания. Награды, которые мы вручаем, – это благодарность за ваш ежедневный и самоотверженный родительский труд. От всей души желаю вам всем здоровья, благополучия, удачи. И пусть в ваших семьях всегда царят любовь и взаимопонимание!" – цитирует губернатора его пресс-служба.Кроме того, Малков провел встречу с многодетными матерями, в ходе которой в неформальной обстановке пообщался с жительницами Рязанской области и ответил на их вопросы. "У нас в регионе всего 122 тысячи семей с детьми. Каждый четвертый ребенок растет в многодетной семье", – отметил глава региона.Анна Рязанцева из Спасска, воспитывающая 30 детей, обратилась с просьбой о выделении автотранспорта для ее семьи. Поэтесса Веста Медведева, мама троих детей, подняла вопрос о развитии дополнительного образования. Участницы встречи также высказали свои предложения о комплексном подходе в работе с детьми-инвалидами, об организации их социальной реабилитации на базе многопрофильного центра "Сосновый бор", который должен начать принимать первых пациентов в следующем году, уточняется в сообщении.Обсуждалась и необходимость развития инфраструктуры к участкам, выделенным многодетным семьям. Малков, подчеркивает пресс-служба правительства региона, уточнил, что область подала заявку на получение в 2024 году федеральных средств. По словам губернатора, в регионе 4,5 тысячи многодетных семей стоят в очереди и не могут получить землю как раз из-за отсутствия инфраструктуры. "Направлений работы много. Участки нужны не всем. Хотим предложить альтернативные меры, чтобы люди могли выбирать. И участки теперь будем выдавать, если есть необходимая инфраструктура", - рассказал глава региона.
https://ria.ru/20221121/dvizhenie-1833188016.html
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общество, жилье, павел малков, владимир путин, рязанская область, россия
Рязанская область, Общество, Жилье, Павел Малков, Владимир Путин, Рязанская область, Россия
21:38 25.11.2022
 
Рязанский губернатор в преддверии Дня матери вручил награды семьям региона

Глава Рязанской области Малков в преддверии Дня матери вручил награды семьям региона

© РИА Новости / Пресс-служба правительства Рязанской области / Перейти в медиабанкПавел Малков
Павел Малков - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба правительства Рязанской области
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Павел Малков. Архивное фото
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 25 ноя - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков вручил 19 семьям региональные награды в преддверии Дня матери, выразив благодарность за ежедневный и самоотверженный родительских труд, сообщила пресс-служба правительства региона.
"Двадцать пятого ноября в региональном правительстве прошло торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню матери... Павел Малков вручил 19 семьям Рязанской области региональные награды: почетные знаки "Родительская доблесть" и "За веру и добродетель", региональную премию "Признание" 1-й, 2-й и 3-й степени", - говорится сообщении.
Малков отметил, что президент России Владимир Путин четко обозначил приоритеты развития страны, главные из них – сохранение традиционных семейных ценностей, воспитание детей в любви и уважении. "Каждая семья достойна признания. Награды, которые мы вручаем, – это благодарность за ваш ежедневный и самоотверженный родительский труд. От всей души желаю вам всем здоровья, благополучия, удачи. И пусть в ваших семьях всегда царят любовь и взаимопонимание!" – цитирует губернатора его пресс-служба.
Кроме того, Малков провел встречу с многодетными матерями, в ходе которой в неформальной обстановке пообщался с жительницами Рязанской области и ответил на их вопросы. "У нас в регионе всего 122 тысячи семей с детьми. Каждый четвертый ребенок растет в многодетной семье", – отметил глава региона.
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Анна Рязанцева из Спасска, воспитывающая 30 детей, обратилась с просьбой о выделении автотранспорта для ее семьи. Поэтесса Веста Медведева, мама троих детей, подняла вопрос о развитии дополнительного образования. Участницы встречи также высказали свои предложения о комплексном подходе в работе с детьми-инвалидами, об организации их социальной реабилитации на базе многопрофильного центра "Сосновый бор", который должен начать принимать первых пациентов в следующем году, уточняется в сообщении.
Обсуждалась и необходимость развития инфраструктуры к участкам, выделенным многодетным семьям. Малков, подчеркивает пресс-служба правительства региона, уточнил, что область подала заявку на получение в 2024 году федеральных средств. По словам губернатора, в регионе 4,5 тысячи многодетных семей стоят в очереди и не могут получить землю как раз из-за отсутствия инфраструктуры. "Направлений работы много. Участки нужны не всем. Хотим предложить альтернативные меры, чтобы люди могли выбирать. И участки теперь будем выдавать, если есть необходимая инфраструктура", - рассказал глава региона.

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