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Экипаж катера, который помогал эвакуировать жителей Херсона, наградили - РИА Новости, 25.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221125/nagrada-1834380941.html
Экипаж катера, который помогал эвакуировать жителей Херсона, наградили
Экипаж катера, который помогал эвакуировать жителей Херсона, наградили - РИА Новости, 25.11.2022
Экипаж катера, который помогал эвакуировать жителей Херсона, наградили
Экипажу катера "Арарат", помогавшему эвакуировать жителей Херсона с правого берега Днепра на левый, вручили государственные награды, сообщила администрация... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T23:04
2022-11-25T23:16
специальная военная операция на украине
сергей кириенко
владимир сальдо
владимир путин
херсон
россия
херсонская область
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Экипажу катера "Арарат", помогавшему эвакуировать жителей Херсона с правого берега Днепра на левый, вручили государственные награды, сообщила администрация региона.Владимир Путин подписал соответствующий указ 18 ноября. Экипаж наградили за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга в экстремальной ситуации. Капитану "Арарата" Владимиру Куценко и групповому механику Олегу Березюку вручили орден Мужества, а матросу Роману Уварову — медаль "За спасение погибавших".В середине октября российские власти призвали жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра выехать вглубь Херсонской области и другие российские регионы из-за постоянных украинских обстрелов, риска затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС, а также возможной изоляции группировки российских войск на правом берегу.Как отметил командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин, обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей. На начало ноября с правобережья удалось вывезти 115 тысяч человек, после чего министр обороны Сергей Шойгу согласился начать переброску войск на левый берег и организовать линию обороны по Днепру.
https://ria.ru/20221124/kherson-1833900322.html
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сергей кириенко, владимир сальдо, владимир путин, херсон, россия, херсонская область , ситуация в днр и лнр, днепр (город)
Специальная военная операция на Украине, Сергей Кириенко, Владимир Сальдо, Владимир Путин, Херсон, Россия, Херсонская область , Ситуация в ДНР и ЛНР, Днепр (город)
23:04 25.11.2022 (обновлено: 23:16 25.11.2022)
 
Экипаж катера, который помогал эвакуировать жителей Херсона, наградили

Кириенко и Сальдо наградили экипаж катера, который помогал эвакуировать жителей Херсона

© РИА Новости / Мария МарикянЭвакуация жителей Херсона с правого на левый берег Днепра
Эвакуация жителей Херсона с правого на левый берег Днепра - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / Мария Марикян
Эвакуация жителей Херсона с правого на левый берег Днепра. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Экипажу катера "Арарат", помогавшему эвакуировать жителей Херсона с правого берега Днепра на левый, вручили государственные награды, сообщила администрация региона.

"Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо по указу президента страны провели торжественную церемонию вручения высоких государственных наград членам экипажа речного катера "Арарат", на борту которого из Херсона были вывезены мирные жители", — говорится в публикации.

Владимир Путин подписал соответствующий указ 18 ноября. Экипаж наградили за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга в экстремальной ситуации. Капитану "Арарата" Владимиру Куценко и групповому механику Олегу Березюку вручили орден Мужества, а матросу Роману Уварову — медаль "За спасение погибавших".
В середине октября российские власти призвали жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра выехать вглубь Херсонской области и другие российские регионы из-за постоянных украинских обстрелов, риска затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС, а также возможной изоляции группировки российских войск на правом берегу.
Как отметил командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин, обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей. На начало ноября с правобережья удалось вывезти 115 тысяч человек, после чего министр обороны Сергей Шойгу согласился начать переброску войск на левый берег и организовать линию обороны по Днепру.
Жители Херсона эвакуируются на катере по Днепру - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
24 ноября, 12:38Специальная военная операция на Украине
СБУ задержала владельца станции катеров, на которых вывозили херсонцев
 
Специальная военная операция на УкраинеСергей КириенкоВладимир СальдоВладимир ПутинХерсонРоссияХерсонская областьСитуация в ДНР и ЛНРДнепр (город)
 
 
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