https://ria.ru/20221125/nagrada-1834380941.html

Экипаж катера, который помогал эвакуировать жителей Херсона, наградили

Экипаж катера, который помогал эвакуировать жителей Херсона, наградили - РИА Новости, 25.11.2022

Экипаж катера, который помогал эвакуировать жителей Херсона, наградили

Экипажу катера "Арарат", помогавшему эвакуировать жителей Херсона с правого берега Днепра на левый, вручили государственные награды, сообщила администрация... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T23:04

2022-11-25T23:04

2022-11-25T23:16

специальная военная операция на украине

сергей кириенко

владимир сальдо

владимир путин

херсон

россия

херсонская область

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Экипажу катера "Арарат", помогавшему эвакуировать жителей Херсона с правого берега Днепра на левый, вручили государственные награды, сообщила администрация региона.Владимир Путин подписал соответствующий указ 18 ноября. Экипаж наградили за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга в экстремальной ситуации. Капитану "Арарата" Владимиру Куценко и групповому механику Олегу Березюку вручили орден Мужества, а матросу Роману Уварову — медаль "За спасение погибавших".В середине октября российские власти призвали жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра выехать вглубь Херсонской области и другие российские регионы из-за постоянных украинских обстрелов, риска затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС, а также возможной изоляции группировки российских войск на правом берегу.Как отметил командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин, обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей. На начало ноября с правобережья удалось вывезти 115 тысяч человек, после чего министр обороны Сергей Шойгу согласился начать переброску войск на левый берег и организовать линию обороны по Днепру.

https://ria.ru/20221124/kherson-1833900322.html

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Наталья Макарова

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