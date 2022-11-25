23:04 25.11.2022 (обновлено: 23:16 25.11.2022)
Экипаж катера, который помогал эвакуировать жителей Херсона, наградили
Кириенко и Сальдо наградили экипаж катера, который помогал эвакуировать жителей Херсона
Эвакуация жителей Херсона с правого на левый берег Днепра. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Экипажу катера "Арарат", помогавшему эвакуировать жителей Херсона с правого берега Днепра на левый, вручили государственные награды, сообщила администрация региона.
"Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо по указу президента страны провели торжественную церемонию вручения высоких государственных наград членам экипажа речного катера "Арарат", на борту которого из Херсона были вывезены мирные жители", — говорится в публикации.
Владимир Путин подписал соответствующий указ 18 ноября. Экипаж наградили за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга в экстремальной ситуации. Капитану "Арарата" Владимиру Куценко и групповому механику Олегу Березюку вручили орден Мужества, а матросу Роману Уварову — медаль "За спасение погибавших".
В середине октября российские власти призвали жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра выехать вглубь Херсонской области и другие российские регионы из-за постоянных украинских обстрелов, риска затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС, а также возможной изоляции группировки российских войск на правом берегу.
Как отметил командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин, обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей. На начало ноября с правобережья удалось вывезти 115 тысяч человек, после чего министр обороны Сергей Шойгу согласился начать переброску войск на левый берег и организовать линию обороны по Днепру.