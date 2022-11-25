https://ria.ru/20221125/moskva-1834160983.html

Пруды реконструируют в Покровском парке на юге Москвы

Пруды реконструируют в Покровском парке на юге Москвы - РИА Новости, 25.11.2022

Пруды реконструируют в Покровском парке на юге Москвы

Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к реконструкции каскада Дорожного пруда в Покровском парке на юге столицы, сообщил журналистам в пятницу... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T12:01

2022-11-25T12:01

2022-11-25T12:01

москва сегодня: мегаполис для жизни

петр бирюков

городское хозяйство москвы

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/19/1834159984_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_971453a473c36908a55522e0d24ef2b2.jpg

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к реконструкции каскада Дорожного пруда в Покровском парке на юге столицы, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."Дорожный пруд общей площадью 1,9 га объединяет четыре водоема и многоступенчатую инженерную систему фильтрации воды Тепляковского ручья. Со времени последней реконструкции пруда в 2008-2009 годах на дне накопилось около 6,5 тысячи кубометров иловых отложений, вызывающих цветение воды в теплый период. Береговая полоса протяженностью 731 метр не укреплена, из-за этого прибрежные грунты сползают в акваторию", - отметил Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что в рамках проекта Малый, Верхний, Средний и Нижний пруды очистят от иловых отложений, обновят береговую полосу, создадут зоны биоплато. Завершение работ запланировано на конец 2023 года."На первом этапе очистим водоем от донных накоплений, мероприятия проведем с использованием земснаряда для сохранения экосистемы. После этого сформируем ложе и песчаное дно прудов, укрепим береговую полосу щебнем и галькой с сохранением откосных берегов. В местах перетоков воды между прудами устроят несколько зон биоплато общей площадью почти 1,5 тысячи квадратных метров, там высадят порядка 32 тысяч растений. Реконструкция позволит повысить эффективность системы очистки воды, создать благоприятные условия для птиц и рыб, превратить пруды в современное место отдыха", - рассказал Бирюков.Глава Комплекса городского хозяйства отметил, что специалисты регулярно проводят обследования столичных водоемов, в случае выявления проблем принимается решение о реконструкции. Список водных объектов формируется ежегодно с учетом пожеланий москвичей.

https://realty.ria.ru/20221124/dom-1833847493.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

петр бирюков, городское хозяйство москвы, москва