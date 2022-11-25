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Пруды реконструируют в Покровском парке на юге Москвы - РИА Новости, 25.11.2022
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Пруды реконструируют в Покровском парке на юге Москвы
Пруды реконструируют в Покровском парке на юге Москвы - РИА Новости, 25.11.2022
Пруды реконструируют в Покровском парке на юге Москвы
Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к реконструкции каскада Дорожного пруда в Покровском парке на юге столицы, сообщил журналистам в пятницу... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T12:01
2022-11-25T12:01
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петр бирюков
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к реконструкции каскада Дорожного пруда в Покровском парке на юге столицы, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."Дорожный пруд общей площадью 1,9 га объединяет четыре водоема и многоступенчатую инженерную систему фильтрации воды Тепляковского ручья. Со времени последней реконструкции пруда в 2008-2009 годах на дне накопилось около 6,5 тысячи кубометров иловых отложений, вызывающих цветение воды в теплый период. Береговая полоса протяженностью 731 метр не укреплена, из-за этого прибрежные грунты сползают в акваторию", - отметил Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что в рамках проекта Малый, Верхний, Средний и Нижний пруды очистят от иловых отложений, обновят береговую полосу, создадут зоны биоплато. Завершение работ запланировано на конец 2023 года."На первом этапе очистим водоем от донных накоплений, мероприятия проведем с использованием земснаряда для сохранения экосистемы. После этого сформируем ложе и песчаное дно прудов, укрепим береговую полосу щебнем и галькой с сохранением откосных берегов. В местах перетоков воды между прудами устроят несколько зон биоплато общей площадью почти 1,5 тысячи квадратных метров, там высадят порядка 32 тысяч растений. Реконструкция позволит повысить эффективность системы очистки воды, создать благоприятные условия для птиц и рыб, превратить пруды в современное место отдыха", - рассказал Бирюков.Глава Комплекса городского хозяйства отметил, что специалисты регулярно проводят обследования столичных водоемов, в случае выявления проблем принимается решение о реконструкции. Список водных объектов формируется ежегодно с учетом пожеланий москвичей.
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петр бирюков, городское хозяйство москвы, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы, Москва
12:01 25.11.2022
 

Пруды реконструируют в Покровском парке на юге Москвы

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкУтки в пруду в лесопарке Покровское-Стрешнево в Москве, где выпал первый снег
Утки в пруду в лесопарке Покровское-Стрешнево в Москве, где выпал первый снег - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к реконструкции каскада Дорожного пруда в Покровском парке на юге столицы, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Дорожный пруд общей площадью 1,9 га объединяет четыре водоема и многоступенчатую инженерную систему фильтрации воды Тепляковского ручья. Со времени последней реконструкции пруда в 2008-2009 годах на дне накопилось около 6,5 тысячи кубометров иловых отложений, вызывающих цветение воды в теплый период. Береговая полоса протяженностью 731 метр не укреплена, из-за этого прибрежные грунты сползают в акваторию", - отметил Бирюков.
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Заместитель мэра подчеркнул, что в рамках проекта Малый, Верхний, Средний и Нижний пруды очистят от иловых отложений, обновят береговую полосу, создадут зоны биоплато. Завершение работ запланировано на конец 2023 года.
"На первом этапе очистим водоем от донных накоплений, мероприятия проведем с использованием земснаряда для сохранения экосистемы. После этого сформируем ложе и песчаное дно прудов, укрепим береговую полосу щебнем и галькой с сохранением откосных берегов. В местах перетоков воды между прудами устроят несколько зон биоплато общей площадью почти 1,5 тысячи квадратных метров, там высадят порядка 32 тысяч растений. Реконструкция позволит повысить эффективность системы очистки воды, создать благоприятные условия для птиц и рыб, превратить пруды в современное место отдыха", - рассказал Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства отметил, что специалисты регулярно проводят обследования столичных водоемов, в случае выявления проблем принимается решение о реконструкции. Список водных объектов формируется ежегодно с учетом пожеланий москвичей.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниПетр БирюковГородское хозяйство МосквыМосква
 
 
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