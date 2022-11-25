https://ria.ru/20221125/moskva-1834130873.html
Княжевская: школу с детсадом и спорткластером построят на западе Москвы
Княжевская: школу с детсадом и спорткластером построят на западе Москвы - РИА Новости, 25.11.2022
Княжевская: школу с детсадом и спорткластером построят на западе Москвы
На Большой Очаковской улице на западе Москвы планируется возвести школу с пристроенным детским садом и спортивным кластером, сообщила председатель... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T10:34
2022-11-25T10:34
2022-11-25T10:34
москва
москомархитектура
юлиана княжевская
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. На Большой Очаковской улице на западе Москвы планируется возвести школу с пристроенным детским садом и спортивным кластером, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская."Предполагается, что на участке будет построен пятиэтажный корпус общеобразовательной школы, а рядом с ним - трехэтажная пристройка дошкольного отделения. Максимальная высота зданий не будет превышать 35 метров", - цитирует Княжевскую пресс-служба ведомства.По словам главы Москомархитектуры, общая площадь образовательного комплекса составит около 23 тысяч квадратных метров."На территории организуют спортивный кластер с игровыми площадками для детей разных возрастов, а также прогулочными площадками для дошкольников. Свободная от застройки территория будет озеленена и благоустроена", - добавила Княжевская.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, москомархитектура, юлиана княжевская
Москва, Москомархитектура, Юлиана Княжевская
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. На Большой Очаковской улице на западе Москвы планируется возвести школу с пристроенным детским садом и спортивным кластером, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
"Предполагается, что на участке будет построен пятиэтажный корпус общеобразовательной школы, а рядом с ним - трехэтажная пристройка дошкольного отделения. Максимальная высота зданий не будет превышать 35 метров", - цитирует Княжевскую пресс-служба ведомства.
По словам главы Москомархитектуры, общая площадь образовательного комплекса составит около 23 тысяч квадратных метров.
"На территории организуют спортивный кластер с игровыми площадками для детей разных возрастов, а также прогулочными площадками для дошкольников. Свободная от застройки территория будет озеленена и благоустроена", - добавила Княжевская
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