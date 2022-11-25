https://ria.ru/20221125/moskva-1834130873.html

Княжевская: школу с детсадом и спорткластером построят на западе Москвы

Княжевская: школу с детсадом и спорткластером построят на западе Москвы - РИА Новости, 25.11.2022

Княжевская: школу с детсадом и спорткластером построят на западе Москвы

На Большой Очаковской улице на западе Москвы планируется возвести школу с пристроенным детским садом и спортивным кластером, сообщила председатель... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T10:34

2022-11-25T10:34

2022-11-25T10:34

москва

москомархитектура

юлиана княжевская

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. На Большой Очаковской улице на западе Москвы планируется возвести школу с пристроенным детским садом и спортивным кластером, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская."Предполагается, что на участке будет построен пятиэтажный корпус общеобразовательной школы, а рядом с ним - трехэтажная пристройка дошкольного отделения. Максимальная высота зданий не будет превышать 35 метров", - цитирует Княжевскую пресс-служба ведомства.По словам главы Москомархитектуры, общая площадь образовательного комплекса составит около 23 тысяч квадратных метров."На территории организуют спортивный кластер с игровыми площадками для детей разных возрастов, а также прогулочными площадками для дошкольников. Свободная от застройки территория будет озеленена и благоустроена", - добавила Княжевская.

https://radiosputnik.ria.ru/20221115/mtsd-1831665440.html

москва

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, москомархитектура, юлиана княжевская