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Княжевская: школу с детсадом и спорткластером построят на западе Москвы - РИА Новости, 25.11.2022
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Княжевская: школу с детсадом и спорткластером построят на западе Москвы
Княжевская: школу с детсадом и спорткластером построят на западе Москвы - РИА Новости, 25.11.2022
Княжевская: школу с детсадом и спорткластером построят на западе Москвы
На Большой Очаковской улице на западе Москвы планируется возвести школу с пристроенным детским садом и спортивным кластером, сообщила председатель... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T10:34
2022-11-25T10:34
москва
москомархитектура
юлиана княжевская
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. На Большой Очаковской улице на западе Москвы планируется возвести школу с пристроенным детским садом и спортивным кластером, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская."Предполагается, что на участке будет построен пятиэтажный корпус общеобразовательной школы, а рядом с ним - трехэтажная пристройка дошкольного отделения. Максимальная высота зданий не будет превышать 35 метров", - цитирует Княжевскую пресс-служба ведомства.По словам главы Москомархитектуры, общая площадь образовательного комплекса составит около 23 тысяч квадратных метров."На территории организуют спортивный кластер с игровыми площадками для детей разных возрастов, а также прогулочными площадками для дошкольников. Свободная от застройки территория будет озеленена и благоустроена", - добавила Княжевская.
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москва, москомархитектура, юлиана княжевская
Москва, Москомархитектура, Юлиана Княжевская
10:34 25.11.2022
 

Княжевская: школу с детсадом и спорткластером построят на западе Москвы

© МоскомархитектураЮлиана Княжевская
Юлиана Княжевская
© Москомархитектура
Юлиана Княжевская
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. На Большой Очаковской улице на западе Москвы планируется возвести школу с пристроенным детским садом и спортивным кластером, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
"Предполагается, что на участке будет построен пятиэтажный корпус общеобразовательной школы, а рядом с ним - трехэтажная пристройка дошкольного отделения. Максимальная высота зданий не будет превышать 35 метров", - цитирует Княжевскую пресс-служба ведомства.
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По словам главы Москомархитектуры, общая площадь образовательного комплекса составит около 23 тысяч квадратных метров.
"На территории организуют спортивный кластер с игровыми площадками для детей разных возрастов, а также прогулочными площадками для дошкольников. Свободная от застройки территория будет озеленена и благоустроена", - добавила Княжевская.
 
МоскваМоскомархитектураЮлиана Княжевская
 
 
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