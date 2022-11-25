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Полиция Молдавии задержала подозреваемого по делу о подготовке беспорядков - РИА Новости, 25.11.2022
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Полиция Молдавии задержала подозреваемого по делу о подготовке беспорядков
Полиция Молдавии задержала подозреваемого по делу о подготовке беспорядков - РИА Новости, 25.11.2022
Полиция Молдавии задержала подозреваемого по делу о подготовке беспорядков
Полиция Молдавии сообщает, что после обысков по делу о подготовке массовых беспорядков был задержан мужчина, которого подозревают в совершении хулиганских... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T17:33
2022-11-25T17:33
в мире
сергей литвиненко
молдавия
россия
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КИШИНЕВ, 25 ноя - РИА Новости. Полиция Молдавии сообщает, что после обысков по делу о подготовке массовых беспорядков был задержан мужчина, которого подозревают в совершении хулиганских действий на недавней акции протеста.Власти Молдавии неоднократно заявляли о рисках дестабилизации и массовых беспорядков со стороны организаторов антиправительственных протестов - оппозиционной партии "Шор". В ноябре обыски под подобным предлогом проводились у оппозиции несколько раз, очередные обыски прошли в пятницу."Прокуратура совместно с сотрудниками Управления по расследованию организованной преступности провела в пятницу пять обысков по делу о подготовке массовых беспорядков. Один человек задержан на 72 часа - он участвовал в хулиганских действиях во время недавней акции протеста", - сообщается на сайте полиции.Также в рамках обысков у нескольких человек были изъяты вещественные доказательства, имеющие значение для уголовного дела: документы с телефонными контактами лиц, участвующих в акциях протеста, а также мобильные телефоны с соответствующей информацией.По данным полиции, в районе Новые Анены была обнаружена группа лиц, у которых хранились нужные для организации беспорядков предметы. Также был идентифицирован один из лидеров группы спортсменов из района Чимишлия, в задачу которого входило противодействие сотрудникам правоохранительных органов, уполномоченным обеспечивать мирное проведение акции протеста.Власти Молдавии в последнее время усилили контроль за оппозиционными партиями в связи с протестами, длящимися уже несколько месяцев. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в октябре составила 34,62% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.Министр юстиции Молдавии Сергей Литвиненко допускал, что оппозиционная партия "Шор" - одна из организаторов протестов - может быть признана вне закона, если будет доказано ее зарубежное финансирование.
https://ria.ru/20221124/votum-1834050132.html
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в мире, сергей литвиненко, молдавия, россия
В мире, Сергей Литвиненко, Молдавия, Россия
17:33 25.11.2022
 
Полиция Молдавии задержала подозреваемого по делу о подготовке беспорядков

Полиция Молдавии задержала одного человека после обысков по делу о подготовке беспорядков

© Sputnik / Родион Прока / Перейти в медиабанкЖители Кишинева на митинге
Жители Кишинева на митинге - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
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КИШИНЕВ, 25 ноя - РИА Новости. Полиция Молдавии сообщает, что после обысков по делу о подготовке массовых беспорядков был задержан мужчина, которого подозревают в совершении хулиганских действий на недавней акции протеста.
Власти Молдавии неоднократно заявляли о рисках дестабилизации и массовых беспорядков со стороны организаторов антиправительственных протестов - оппозиционной партии "Шор". В ноябре обыски под подобным предлогом проводились у оппозиции несколько раз, очередные обыски прошли в пятницу.
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
24 ноября, 18:51
Вотум недоверия политике Минюста Молдавии не нашел поддержки в парламенте
"Прокуратура совместно с сотрудниками Управления по расследованию организованной преступности провела в пятницу пять обысков по делу о подготовке массовых беспорядков. Один человек задержан на 72 часа - он участвовал в хулиганских действиях во время недавней акции протеста", - сообщается на сайте полиции.
Также в рамках обысков у нескольких человек были изъяты вещественные доказательства, имеющие значение для уголовного дела: документы с телефонными контактами лиц, участвующих в акциях протеста, а также мобильные телефоны с соответствующей информацией.
По данным полиции, в районе Новые Анены была обнаружена группа лиц, у которых хранились нужные для организации беспорядков предметы. Также был идентифицирован один из лидеров группы спортсменов из района Чимишлия, в задачу которого входило противодействие сотрудникам правоохранительных органов, уполномоченным обеспечивать мирное проведение акции протеста.
Власти Молдавии в последнее время усилили контроль за оппозиционными партиями в связи с протестами, длящимися уже несколько месяцев. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в октябре составила 34,62% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
Министр юстиции Молдавии Сергей Литвиненко допускал, что оппозиционная партия "Шор" - одна из организаторов протестов - может быть признана вне закона, если будет доказано ее зарубежное финансирование.
Участники акции протеста оппозиции в Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
Вчера, 12:47
Молдавская полиция проводит обыски по делу о подготовке беспорядков
 
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