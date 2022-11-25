https://ria.ru/20221125/moldaviya-1834299546.html
Полиция Молдавии задержала подозреваемого по делу о подготовке беспорядков
Полиция Молдавии задержала подозреваемого по делу о подготовке беспорядков - РИА Новости, 25.11.2022
Полиция Молдавии задержала подозреваемого по делу о подготовке беспорядков
Полиция Молдавии сообщает, что после обысков по делу о подготовке массовых беспорядков был задержан мужчина, которого подозревают в совершении хулиганских... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T17:33
2022-11-25T17:33
2022-11-25T17:33
в мире
сергей литвиненко
молдавия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830536505_0:6:2900:1637_1920x0_80_0_0_1540a9597e521294589210ecf142f4e4.jpg
КИШИНЕВ, 25 ноя - РИА Новости. Полиция Молдавии сообщает, что после обысков по делу о подготовке массовых беспорядков был задержан мужчина, которого подозревают в совершении хулиганских действий на недавней акции протеста.Власти Молдавии неоднократно заявляли о рисках дестабилизации и массовых беспорядков со стороны организаторов антиправительственных протестов - оппозиционной партии "Шор". В ноябре обыски под подобным предлогом проводились у оппозиции несколько раз, очередные обыски прошли в пятницу."Прокуратура совместно с сотрудниками Управления по расследованию организованной преступности провела в пятницу пять обысков по делу о подготовке массовых беспорядков. Один человек задержан на 72 часа - он участвовал в хулиганских действиях во время недавней акции протеста", - сообщается на сайте полиции.Также в рамках обысков у нескольких человек были изъяты вещественные доказательства, имеющие значение для уголовного дела: документы с телефонными контактами лиц, участвующих в акциях протеста, а также мобильные телефоны с соответствующей информацией.По данным полиции, в районе Новые Анены была обнаружена группа лиц, у которых хранились нужные для организации беспорядков предметы. Также был идентифицирован один из лидеров группы спортсменов из района Чимишлия, в задачу которого входило противодействие сотрудникам правоохранительных органов, уполномоченным обеспечивать мирное проведение акции протеста.Власти Молдавии в последнее время усилили контроль за оппозиционными партиями в связи с протестами, длящимися уже несколько месяцев. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в октябре составила 34,62% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.Министр юстиции Молдавии Сергей Литвиненко допускал, что оппозиционная партия "Шор" - одна из организаторов протестов - может быть признана вне закона, если будет доказано ее зарубежное финансирование.
https://ria.ru/20221124/votum-1834050132.html
https://ria.ru/20221125/moldaviya-1834179973.html
молдавия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830536505_132:0:2863:2048_1920x0_80_0_0_cbbbc5f9240e62a3934d4e8b8d5eb7e5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сергей литвиненко, молдавия, россия
В мире, Сергей Литвиненко, Молдавия, Россия
Полиция Молдавии задержала подозреваемого по делу о подготовке беспорядков
Полиция Молдавии задержала одного человека после обысков по делу о подготовке беспорядков
КИШИНЕВ, 25 ноя - РИА Новости. Полиция Молдавии
сообщает, что после обысков по делу о подготовке массовых беспорядков был задержан мужчина, которого подозревают в совершении хулиганских действий на недавней акции протеста.
Власти Молдавии неоднократно заявляли о рисках дестабилизации и массовых беспорядков со стороны организаторов антиправительственных протестов - оппозиционной партии "Шор". В ноябре обыски под подобным предлогом проводились у оппозиции несколько раз, очередные обыски прошли в пятницу.
"Прокуратура совместно с сотрудниками Управления по расследованию организованной преступности провела в пятницу пять обысков по делу о подготовке массовых беспорядков. Один человек задержан на 72 часа - он участвовал в хулиганских действиях во время недавней акции протеста", - сообщается на сайте полиции.
Также в рамках обысков у нескольких человек были изъяты вещественные доказательства, имеющие значение для уголовного дела: документы с телефонными контактами лиц, участвующих в акциях протеста, а также мобильные телефоны с соответствующей информацией.
По данным полиции, в районе Новые Анены была обнаружена группа лиц, у которых хранились нужные для организации беспорядков предметы. Также был идентифицирован один из лидеров группы спортсменов из района Чимишлия, в задачу которого входило противодействие сотрудникам правоохранительных органов, уполномоченным обеспечивать мирное проведение акции протеста.
Власти Молдавии в последнее время усилили контроль за оппозиционными партиями в связи с протестами, длящимися уже несколько месяцев. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в октябре составила 34,62% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией
о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
Министр юстиции Молдавии Сергей Литвиненко
допускал, что оппозиционная партия "Шор" - одна из организаторов протестов - может быть признана вне закона, если будет доказано ее зарубежное финансирование.