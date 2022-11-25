https://ria.ru/20221125/mobilizatsiya-1834140983.html
В Кремле опровергли сообщения СМИ о планируемой "мобилизации страны"
В Кремле опровергли сообщения СМИ о планируемой "мобилизации страны" - РИА Новости, 25.11.2022
В Кремле опровергли сообщения СМИ о планируемой "мобилизации страны"
Информация о послании президента, в котором тот якобы объявит о "мобилизации страны", не соответствует действительности, заявил РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T11:05
2022-11-25T11:05
2022-11-25T12:02
частичная мобилизация в россии
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Информация о послании президента, в котором тот якобы объявит о "мобилизации страны", не соответствует действительности, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее онлайн-издание "Правда.ру" написало, что Путин сделает обращение до конца года. В нем, как утверждается, речь пойдет о "мобилизации как солдат и офицеров, так и экономики", о "новых мировых правилах игры" и судьбе всех россиян.На вопрос, соответствуют ли действительности эти сведения, Песков ответил отрицательно.Минобороны 28 октября доложило Владимиру Путину о завершении призыва по частичной мобилизации, объявленной 21 сентября. По словам главы ведомства Сергея Шойгу, в ВС набрали планируемые 300 тысяч человек. После осеннего призыва срочников военкоматы продолжат комплектование войск за счет приема добровольцев и кандидатов в контрактники.
https://ria.ru/20221122/mobilizatsiya-1833461667.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
частичная мобилизация в россии, дмитрий песков, владимир путин
Частичная мобилизация в России, Дмитрий Песков, Владимир Путин
11:05 25.11.2022 (обновлено: 12:02 25.11.2022)
В Кремле опровергли сообщения СМИ о планируемой "мобилизации страны"
Песков опроверг слухи о подготовке Путиным послания с объявлением о "мобилизации страны"
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Информация о послании президента, в котором тот якобы объявит о "мобилизации страны", не соответствует действительности, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее онлайн-издание "Правда.ру" написало, что Путин сделает обращение до конца года. В нем, как утверждается, речь пойдет о "мобилизации как солдат и офицеров, так и экономики", о "новых мировых правилах игры" и судьбе всех россиян.
На вопрос, соответствуют ли действительности эти сведения, Песков ответил отрицательно.
Минобороны 28 октября доложило Владимиру Путину
о завершении призыва по частичной мобилизации, объявленной 21 сентября. По словам главы ведомства Сергея Шойгу
, в ВС набрали планируемые 300 тысяч человек.
После осеннего призыва срочников военкоматы продолжат комплектование войск за счет приема добровольцев и кандидатов в контрактники.