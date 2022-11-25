https://ria.ru/20221125/mobilizatsiya-1834140983.html

В Кремле опровергли сообщения СМИ о планируемой "мобилизации страны"

В Кремле опровергли сообщения СМИ о планируемой "мобилизации страны" - РИА Новости, 25.11.2022

В Кремле опровергли сообщения СМИ о планируемой "мобилизации страны"

Информация о послании президента, в котором тот якобы объявит о "мобилизации страны", не соответствует действительности, заявил РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T11:05

2022-11-25T11:05

2022-11-25T12:02

частичная мобилизация в россии

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Информация о послании президента, в котором тот якобы объявит о "мобилизации страны", не соответствует действительности, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее онлайн-издание "Правда.ру" написало, что Путин сделает обращение до конца года. В нем, как утверждается, речь пойдет о "мобилизации как солдат и офицеров, так и экономики", о "новых мировых правилах игры" и судьбе всех россиян.На вопрос, соответствуют ли действительности эти сведения, Песков ответил отрицательно.Минобороны 28 октября доложило Владимиру Путину о завершении призыва по частичной мобилизации, объявленной 21 сентября. По словам главы ведомства Сергея Шойгу, в ВС набрали планируемые 300 тысяч человек. После осеннего призыва срочников военкоматы продолжат комплектование войск за счет приема добровольцев и кандидатов в контрактники.

https://ria.ru/20221122/mobilizatsiya-1833461667.html

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

частичная мобилизация в россии, дмитрий песков, владимир путин