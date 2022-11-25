https://ria.ru/20221125/miny-1834132045.html
В Свердловской области девятиклассника задержали за "минирование" школ
В Свердловской области девятиклассника задержали за "минирование" школ - РИА Новости, 25.11.2022
В Свердловской области девятиклассника задержали за "минирование" школ
Шестнадцатилетний подросток задержан в Свердловской области по подозрению в серии ложных минирований учебных заведений, в том числе в других регионах, сообщил... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T10:37
2022-11-25T10:37
2022-11-25T10:37
валерий горелых
свердловская область
чехов
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 ноя – РИА Новости. Шестнадцатилетний подросток задержан в Свердловской области по подозрению в серии ложных минирований учебных заведений, в том числе в других регионах, сообщил журналистам руководитель пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых."В лжетерроризме подозревается ученик 9 класса. В одной из популярных социальных сетей он познакомился с неизвестным под псевдонимом Шимо, который рассказал, как безнаказанно можно нарушить штатный режим работы социально значимых муниципальных учреждений. В качестве первого эксперимента перенявший опыт юноша с личного телефона устроил переполох в одном из учебных заведений Оренбурга", - сказал Горелых.По его словам, также школьник "заминировал" шесть школ города Чехов Московской области и образовательные учреждения Алапаевского района, включая школу, в которой обучался сам. Подростком двигало желание развлечься, уточнил представитель полиции.В отношении школьника возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма), ему грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет или штраф от 500 до 700 тысяч рублей его родителям. До судебного разбирательства подросток будет находиться под подпиской о невыезде, уточнил Горелых.
https://ria.ru/20221125/dtp-1834112475.html
https://ria.ru/20221125/minirovanie-1834104085.html
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валерий горелых, свердловская область, чехов, происшествия, московская область (подмосковье), россия
Валерий Горелых, Свердловская область, Чехов, Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия
В Свердловской области девятиклассника задержали за "минирование" школ
В Свердловской области девятиклассника задержали за ложные звонки о минировании школ