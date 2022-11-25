https://ria.ru/20221125/minoborony-1834095158.html

Минобороны открыло раздел, посвященный эскадрилье "Нормандия — Неман"

Минобороны открыло раздел, посвященный эскадрилье "Нормандия — Неман" - РИА Новости, 25.11.2022

Минобороны открыло раздел, посвященный эскадрилье "Нормандия — Неман"

Минобороны России открыло на своем сайте раздел, посвященный 80-летию со дня образования авиаэскадрильи "Нормандия — Неман", сообщили журналистам в департаменте РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T00:28

2022-11-25T00:28

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александр невский

россия

ссср

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Минобороны России открыло на своем сайте раздел, посвященный 80-летию со дня образования авиаэскадрильи "Нормандия — Неман", сообщили журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций военного ведомства.Соглашение о формировании на территории Советского Союза французской истребительной эскадрильи, которую затем переформировали в полк "Нормандия — Неман", было подписано между командованием ВВС Красной армии и руководством Военной миссии патриотического движения "Сражающаяся Франция" 25 ноября 1942 года.Французские летчики совершили более 5,2 тысячи боевых вылетов, провели 869 воздушных боев, сбили 273 и повредили 50 фашистских самолетов. Полк был награжден советскими орденами Красного Знамени и Александра Невского. Девяносто шесть летчиков, проходивших службу в подразделении, удостоили 112 орденами Советского Союза, а четверых — звания Героя Советского Союза."На основе документов из фондов ЦАМО (Центрального архива Минобороны. — Прим. ред.) Минобороны России запускает мультимедийный раздел "Нормандия — Неман": в небесах мы сражались одних", посвященный 80-летию со дня образования легендарной авиаэскадрильи. В проекте опубликованы архивные материалы 1942-1945 годов, в которых рассказывается об истории формирования "Нормандии", — говорится в сообщении.В разделе представлены соглашение о создании французской эскадрильи в рядах ВВС Красной армии, переписка представителей РККА и Военной миссии "Сражающейся Франции", материалы о летной подготовке в Советском Союзе и боевой работе летчиков-истребителей, выписки из личных дел французских пилотов — героев Советского Союза.В разделе, посвященном легендарному полку, размещены документы о его создании, о том, как летчики проходили боевую подготовку, об их первом бое и дальнейшей боевой работе, заслуженных ими наградах, а также о переформировании полка. Посетители раздела узнают, как французские асы впервые прибыли в СССР и какое впечатление произвели на советских летчиков, а также откуда вообще появилось название полка. Из представленных документов можно узнать, как и на каких самолетах была организована их подготовка, как их оценивали советские инструкторы.Также представлены отчеты о некоторых боях эскадрильи, в том числе о самом первом, состоявшемся 5 апреля 1943 года. Кроме того, в разделе можно ознакомиться со схемами некоторых боев.

https://ria.ru/20220509/pamyat-1787570257.html

https://ria.ru/20220429/parad-1786050396.html

россия

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александр невский, россия, ссср