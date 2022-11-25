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Сербская полиция задержала 600 мигрантов у границы с Венгрией - РИА Новости, 25.11.2022
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Сербская полиция задержала 600 мигрантов у границы с Венгрией
Сербская полиция задержала 600 мигрантов у границы с Венгрией - РИА Новости, 25.11.2022
Сербская полиция задержала 600 мигрантов у границы с Венгрией
Полиция Сербии в ходе операции после перестрелки мигрантов на границе с Венгрией задержала 600 человек и обнаружила у некоторых из них огнестрельное оружие,... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T18:06
2022-11-25T18:06
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БЕЛГРАД, 25 ноя – РИА Новости. Полиция Сербии в ходе операции после перестрелки мигрантов на границе с Венгрией задержала 600 человек и обнаружила у некоторых из них огнестрельное оружие, заявило МВД республики.Сотрудники полиции из городов Кикинда и Суботица вместе с жандармерией в ночь на пятницу выехали по сигналу о перестрелке мигрантов на улице в Хоргоше. На месте происшествия они обнаружили шесть мигрантов, один из которых в возрасте около 20 лет был с двумя огнестрельными ранами в области груди. Затем МВД опубликовало видео с обысками нелегального лагеря мигрантов, которые жили в палатках и хозпостройках местных жителей близ границы с Венгрией, их обыскали, опросили и отправили на автобусах в приемные центры на юге страны."Раскрыто свыше 600 нелегальных мигрантов, установлены лица, которые участвовали в ночной перестрелке, обнаружено и огнестрельное оружие", - приводит ведомство заявление начальника управления пограничной полиции Миле Яндрича. Отмечается, что операция по поиску нелегальных мигрантов в этом районе продолжается.Район на севере Сербии близ границы с Венгрией и пунктов пограничного перехода Хоргош и Келебия с начала миграционного кризиса является местом массового скопления мигрантов и деятельности контрабандистов. По версии сербских СМИ, перестрелку в ночь на пятницу вели уроженцы Пакистана и Марокко.
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в мире, венгрия, сербия, пакистан
В мире, Венгрия, Сербия, Пакистан
18:06 25.11.2022
 
Сербская полиция задержала 600 мигрантов у границы с Венгрией

Сербская полиция задержала 600 мигрантов у границы с Венгрией и обнаружила у них оружие

© Фото : МВД СербииЗадержание мигрантов в Хоргоше, Сербия
Задержание мигрантов в Хоргоше, Сербия - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© Фото : МВД Сербии
Задержание мигрантов в Хоргоше, Сербия
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 25 ноя – РИА Новости. Полиция Сербии в ходе операции после перестрелки мигрантов на границе с Венгрией задержала 600 человек и обнаружила у некоторых из них огнестрельное оружие, заявило МВД республики.
Сотрудники полиции из городов Кикинда и Суботица вместе с жандармерией в ночь на пятницу выехали по сигналу о перестрелке мигрантов на улице в Хоргоше. На месте происшествия они обнаружили шесть мигрантов, один из которых в возрасте около 20 лет был с двумя огнестрельными ранами в области груди. Затем МВД опубликовало видео с обысками нелегального лагеря мигрантов, которые жили в палатках и хозпостройках местных жителей близ границы с Венгрией, их обыскали, опросили и отправили на автобусах в приемные центры на юге страны.
"Раскрыто свыше 600 нелегальных мигрантов, установлены лица, которые участвовали в ночной перестрелке, обнаружено и огнестрельное оружие", - приводит ведомство заявление начальника управления пограничной полиции Миле Яндрича. Отмечается, что операция по поиску нелегальных мигрантов в этом районе продолжается.
Район на севере Сербии близ границы с Венгрией и пунктов пограничного перехода Хоргош и Келебия с начала миграционного кризиса является местом массового скопления мигрантов и деятельности контрабандистов. По версии сербских СМИ, перестрелку в ночь на пятницу вели уроженцы Пакистана и Марокко.
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