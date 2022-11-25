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В Мексике во время проведения спецоперации погиб генерал нацгвардии - РИА Новости, 25.11.2022
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В Мексике во время проведения спецоперации погиб генерал нацгвардии
В Мексике во время проведения спецоперации погиб генерал нацгвардии - РИА Новости, 25.11.2022
В Мексике во время проведения спецоперации погиб генерал нацгвардии
Генерал Хосе Сильвестре Урсуа, возглавлявший национальную гвардию в мексиканском штате Сакатекас, погиб в столкновении с вооруженными преступниками, сообщает... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T08:43
2022-11-25T08:43
в мире
андрес мануэль лопес обрадор
мексика
сакатекас
сан-луис-потоси (штат)
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Генерал Хосе Сильвестре Урсуа, возглавлявший национальную гвардию в мексиканском штате Сакатекас, погиб в столкновении с вооруженными преступниками, сообщает издание Universal.По предварительным данным, генерал погиб в ходе проведения специальной операции в муниципалитете Пинос на границе со штатом Сан-Луис-Потоси. Как сообщается, на силовиков напали бандиты. Еще четыре правоохранителя получили ранения.Свои соболезнования в связи с гибелью генерала выразили губернатор штата Давид Монреал и министр безопасности и защиты граждан Роса Исела Родригес.Национальная гвардия Мексики была создана по инициативе президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора в 2019 году. Генерал Урсуа стал самым высокопоставленным командиром этого корпуса, погибшим при исполнении служебных обязанностей.
https://ria.ru/20220122/strelba-1769014540.html
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мексика
сакатекас
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в мире, андрес мануэль лопес обрадор, мексика, сакатекас, сан-луис-потоси (штат)
В мире, Андрес Мануэль Лопес Обрадор, Мексика, Сакатекас, Сан-Луис-Потоси (штат)
08:43 25.11.2022
 
В Мексике во время проведения спецоперации погиб генерал нацгвардии

В Мексике во время проведения спецоперации погиб генерал нацгвардии Хосе Сильвестре Урсуа

© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийПолиция штата Нуэво-Леон в Мексике
Полиция штата Нуэво-Леон в Мексике - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Полиция штата Нуэво-Леон в Мексике. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Генерал Хосе Сильвестре Урсуа, возглавлявший национальную гвардию в мексиканском штате Сакатекас, погиб в столкновении с вооруженными преступниками, сообщает издание Universal.
По предварительным данным, генерал погиб в ходе проведения специальной операции в муниципалитете Пинос на границе со штатом Сан-Луис-Потоси. Как сообщается, на силовиков напали бандиты. Еще четыре правоохранителя получили ранения.
Полицейский грузовик патрулирует улицы штата Веракрус, Мексика - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
22 января, 02:13
При стрельбе в отеле в Мексике погиб турист
Свои соболезнования в связи с гибелью генерала выразили губернатор штата Давид Монреал и министр безопасности и защиты граждан Роса Исела Родригес.
Национальная гвардия Мексики была создана по инициативе президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора в 2019 году. Генерал Урсуа стал самым высокопоставленным командиром этого корпуса, погибшим при исполнении служебных обязанностей.
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В миреАндрес Мануэль Лопес ОбрадорМексикаСакатекасСан-Луис-Потоси (штат)
 
 
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