https://ria.ru/20221125/meksika-1834111384.html
В Мексике во время проведения спецоперации погиб генерал нацгвардии
В Мексике во время проведения спецоперации погиб генерал нацгвардии - РИА Новости, 25.11.2022
В Мексике во время проведения спецоперации погиб генерал нацгвардии
Генерал Хосе Сильвестре Урсуа, возглавлявший национальную гвардию в мексиканском штате Сакатекас, погиб в столкновении с вооруженными преступниками, сообщает... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T08:43
2022-11-25T08:43
2022-11-25T08:43
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Генерал Хосе Сильвестре Урсуа, возглавлявший национальную гвардию в мексиканском штате Сакатекас, погиб в столкновении с вооруженными преступниками, сообщает издание Universal.По предварительным данным, генерал погиб в ходе проведения специальной операции в муниципалитете Пинос на границе со штатом Сан-Луис-Потоси. Как сообщается, на силовиков напали бандиты. Еще четыре правоохранителя получили ранения.Свои соболезнования в связи с гибелью генерала выразили губернатор штата Давид Монреал и министр безопасности и защиты граждан Роса Исела Родригес.Национальная гвардия Мексики была создана по инициативе президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора в 2019 году. Генерал Урсуа стал самым высокопоставленным командиром этого корпуса, погибшим при исполнении служебных обязанностей.
https://ria.ru/20220122/strelba-1769014540.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, андрес мануэль лопес обрадор, мексика, сакатекас, сан-луис-потоси (штат)
В мире, Андрес Мануэль Лопес Обрадор, Мексика, Сакатекас, Сан-Луис-Потоси (штат)
В Мексике во время проведения спецоперации погиб генерал нацгвардии
В Мексике во время проведения спецоперации погиб генерал нацгвардии Хосе Сильвестре Урсуа