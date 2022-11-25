https://ria.ru/20221125/meksika-1834111384.html

В Мексике во время проведения спецоперации погиб генерал нацгвардии

В Мексике во время проведения спецоперации погиб генерал нацгвардии - РИА Новости, 25.11.2022

В Мексике во время проведения спецоперации погиб генерал нацгвардии

Генерал Хосе Сильвестре Урсуа, возглавлявший национальную гвардию в мексиканском штате Сакатекас, погиб в столкновении с вооруженными преступниками, сообщает... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T08:43

2022-11-25T08:43

2022-11-25T08:43

в мире

андрес мануэль лопес обрадор

мексика

сакатекас

сан-луис-потоси (штат)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/104144/02/1041440298_0:306:3872:2484_1920x0_80_0_0_33c0c2f6f57ef677eca56a7dd16d31c7.jpg

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Генерал Хосе Сильвестре Урсуа, возглавлявший национальную гвардию в мексиканском штате Сакатекас, погиб в столкновении с вооруженными преступниками, сообщает издание Universal.По предварительным данным, генерал погиб в ходе проведения специальной операции в муниципалитете Пинос на границе со штатом Сан-Луис-Потоси. Как сообщается, на силовиков напали бандиты. Еще четыре правоохранителя получили ранения.Свои соболезнования в связи с гибелью генерала выразили губернатор штата Давид Монреал и министр безопасности и защиты граждан Роса Исела Родригес.Национальная гвардия Мексики была создана по инициативе президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора в 2019 году. Генерал Урсуа стал самым высокопоставленным командиром этого корпуса, погибшим при исполнении служебных обязанностей.

https://ria.ru/20220122/strelba-1769014540.html

https://ria.ru/20210814/strelba-1745715491.html

мексика

сакатекас

сан-луис-потоси (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, андрес мануэль лопес обрадор, мексика, сакатекас, сан-луис-потоси (штат)