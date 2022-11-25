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В Видновской больнице заработали 2 новых рентгенаппарата и флюорограф - РИА Новости, 25.11.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20221125/medtekhnika-1834260947.html
В Видновской больнице заработали 2 новых рентгенаппарата и флюорограф
В Видновской больнице заработали 2 новых рентгенаппарата и флюорограф - РИА Новости, 25.11.2022
В Видновской больнице заработали 2 новых рентгенаппарата и флюорограф
В Видновской районной клинической больнице начало работать новое тяжелое оборудование: в поликлинике для взрослых введены в строй рентгенаппарат и флюорограф,... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T16:12
2022-11-25T16:12
новости подмосковья
андрей воробьев
светлана стригункова
московская область (подмосковье)
общество
здоровье - общество
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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. В Видновской районной клинической больнице начало работать новое тяжелое оборудование: в поликлинике для взрослых введены в строй рентгенаппарат и флюорограф, еще один рентгенаппарат запущен в стационаре, сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.Медтехника закуплена по поручению губернатора региона Андрея Воробьева в рамках нацпроекта "Здравоохранение"."Новые цифровые аппараты установлены взамен устаревшей аналоговой техники. Все они – отечественного производства. На ремонт кабинетов и закупку аппаратов было направлено почти 50 миллионов рублей", - приводятся в сообщении слова первого зампредседателя правительства Московской области Светланы Стригунковой.Рентгенаппарат и флюорограф в поликлинике уже используются при обследовании пациентов, рентген в стационаре пока работает в тестовом режиме. На рентгеновских аппаратах рекомендовано проведение 25 исследований в смену, на флюорографическом - 50. Результаты исследований будут загружаться в личный кабинет пациента на региональном портале Госуслуг.
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андрей воробьев, светлана стригункова , московская область (подмосковье), общество, здоровье - общество
Новости Подмосковья, Андрей Воробьев, Светлана Стригункова , Московская область (Подмосковье), Общество, Здоровье - Общество
16:12 25.11.2022
 

В Видновской больнице заработали 2 новых рентгенаппарата и флюорограф

© Фото : пресс-служба правительства Московской областиВидновская районная клиническая больница
Видновская районная клиническая больница - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© Фото : пресс-служба правительства Московской области
Видновская районная клиническая больница
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. В Видновской районной клинической больнице начало работать новое тяжелое оборудование: в поликлинике для взрослых введены в строй рентгенаппарат и флюорограф, еще один рентгенаппарат запущен в стационаре, сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.
Медтехника закуплена по поручению губернатора региона Андрея Воробьева в рамках нацпроекта "Здравоохранение".
"Новые цифровые аппараты установлены взамен устаревшей аналоговой техники. Все они – отечественного производства. На ремонт кабинетов и закупку аппаратов было направлено почти 50 миллионов рублей", - приводятся в сообщении слова первого зампредседателя правительства Московской области Светланы Стригунковой.
Рентгенаппарат и флюорограф в поликлинике уже используются при обследовании пациентов, рентген в стационаре пока работает в тестовом режиме. На рентгеновских аппаратах рекомендовано проведение 25 исследований в смену, на флюорографическом - 50. Результаты исследований будут загружаться в личный кабинет пациента на региональном портале Госуслуг.
Цифровой маммограф заработал в ЦРБ Орехово-Зуево - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
24 ноября, 18:32Новости Подмосковья
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