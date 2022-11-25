https://ria.ru/20221125/medtekhnika-1834260947.html
В Видновской больнице заработали 2 новых рентгенаппарата и флюорограф
В Видновской больнице заработали 2 новых рентгенаппарата и флюорограф - РИА Новости, 25.11.2022
В Видновской больнице заработали 2 новых рентгенаппарата и флюорограф
В Видновской районной клинической больнице начало работать новое тяжелое оборудование: в поликлинике для взрослых введены в строй рентгенаппарат и флюорограф,... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T16:12
2022-11-25T16:12
2022-11-25T16:12
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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. В Видновской районной клинической больнице начало работать новое тяжелое оборудование: в поликлинике для взрослых введены в строй рентгенаппарат и флюорограф, еще один рентгенаппарат запущен в стационаре, сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.Медтехника закуплена по поручению губернатора региона Андрея Воробьева в рамках нацпроекта "Здравоохранение"."Новые цифровые аппараты установлены взамен устаревшей аналоговой техники. Все они – отечественного производства. На ремонт кабинетов и закупку аппаратов было направлено почти 50 миллионов рублей", - приводятся в сообщении слова первого зампредседателя правительства Московской области Светланы Стригунковой.Рентгенаппарат и флюорограф в поликлинике уже используются при обследовании пациентов, рентген в стационаре пока работает в тестовом режиме. На рентгеновских аппаратах рекомендовано проведение 25 исследований в смену, на флюорографическом - 50. Результаты исследований будут загружаться в личный кабинет пациента на региональном портале Госуслуг.
https://ria.ru/20221124/mammograf-1834041447.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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андрей воробьев, светлана стригункова , московская область (подмосковье), общество, здоровье - общество
Новости Подмосковья, Андрей Воробьев, Светлана Стригункова , Московская область (Подмосковье), Общество, Здоровье - Общество