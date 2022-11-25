https://ria.ru/20221125/medtekhnika-1834260947.html

В Видновской больнице заработали 2 новых рентгенаппарата и флюорограф

В Видновской больнице заработали 2 новых рентгенаппарата и флюорограф - РИА Новости, 25.11.2022

В Видновской больнице заработали 2 новых рентгенаппарата и флюорограф

В Видновской районной клинической больнице начало работать новое тяжелое оборудование: в поликлинике для взрослых введены в строй рентгенаппарат и флюорограф,... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T16:12

2022-11-25T16:12

2022-11-25T16:12

новости подмосковья

андрей воробьев

светлана стригункова

московская область (подмосковье)

общество

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/19/1834256603_0:8:1230:700_1920x0_80_0_0_a86aad31516478c24dd94373dc21e240.jpg

МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. В Видновской районной клинической больнице начало работать новое тяжелое оборудование: в поликлинике для взрослых введены в строй рентгенаппарат и флюорограф, еще один рентгенаппарат запущен в стационаре, сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.Медтехника закуплена по поручению губернатора региона Андрея Воробьева в рамках нацпроекта "Здравоохранение"."Новые цифровые аппараты установлены взамен устаревшей аналоговой техники. Все они – отечественного производства. На ремонт кабинетов и закупку аппаратов было направлено почти 50 миллионов рублей", - приводятся в сообщении слова первого зампредседателя правительства Московской области Светланы Стригунковой.Рентгенаппарат и флюорограф в поликлинике уже используются при обследовании пациентов, рентген в стационаре пока работает в тестовом режиме. На рентгеновских аппаратах рекомендовано проведение 25 исследований в смену, на флюорографическом - 50. Результаты исследований будут загружаться в личный кабинет пациента на региональном портале Госуслуг.

https://ria.ru/20221124/mammograf-1834041447.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

андрей воробьев, светлана стригункова , московская область (подмосковье), общество, здоровье - общество