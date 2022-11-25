https://ria.ru/20221125/marshruty-1834117167.html

У станции "Нижегородская" в Москве появились удобные пешеходные маршруты

У станции "Нижегородская" в Москве появились удобные пешеходные маршруты - РИА Новости, 25.11.2022

У станции "Нижегородская" в Москве появились удобные пешеходные маршруты

Специалисты комплекса городского хозяйства завершили основные работы первого этапа благоустройства возле станции метро "Нижегородская" на юго-востоке Москвы,... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T09:24

2022-11-25T09:24

2022-11-25T09:24

городское хозяйство москвы

петр бирюков

москва

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили основные работы первого этапа благоустройства возле станции метро "Нижегородская" на юго-востоке Москвы, сообщил журналистам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Продолжаются масштабные мероприятия по улучшению транспортной и пешеходной доступности пространств около станций Большой кольцевой линии метро. В этом году сделали удобные пешеходные маршруты от жилых кварталов к станции "Нижегородская". Благоустройство прошло на участке дублера Рязанского проспекта и в 1-м Карачаровском проезде", - рассказал Бирюков.Заммэра подчеркнул, что в рамках проекта воздушные линии электропередачи убрали под землю, обустроили дополнительную ливневую канализацию. Помимо этого, привели в порядок тротуары: заменили их покрытие, сделали спуски для маломобильных горожан и родителей с колясками, оборудовали "лежачие полицейские", установили 35 фонарей и 10 опор контрастного освещения на пешеходных переходах."Обновили 8,4 тысячи квадратных метров асфальтобетонного покрытия дорог, организовали парковку, для пассажиров общественного транспорта поставили современный остановочный павильон с беспроводной связью и зарядными слотами", - отметил Бирюков.Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что проведено озеленение территории, там высадили деревья и разбили газон общей площадью более 10 тысяч квадратных метров.В следующем году работы по благоустройству в районе станции БКЛ "Нижегородская" продолжатся.

https://ria.ru/20221124/derevya-1833904713.html

москва

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва