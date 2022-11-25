https://ria.ru/20221125/marshruty-1834117167.html
У станции "Нижегородская" в Москве появились удобные пешеходные маршруты
У станции "Нижегородская" в Москве появились удобные пешеходные маршруты - РИА Новости, 25.11.2022
У станции "Нижегородская" в Москве появились удобные пешеходные маршруты
Специалисты комплекса городского хозяйства завершили основные работы первого этапа благоустройства возле станции метро "Нижегородская" на юго-востоке Москвы,... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T09:24
2022-11-25T09:24
2022-11-25T09:24
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили основные работы первого этапа благоустройства возле станции метро "Нижегородская" на юго-востоке Москвы, сообщил журналистам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Продолжаются масштабные мероприятия по улучшению транспортной и пешеходной доступности пространств около станций Большой кольцевой линии метро. В этом году сделали удобные пешеходные маршруты от жилых кварталов к станции "Нижегородская". Благоустройство прошло на участке дублера Рязанского проспекта и в 1-м Карачаровском проезде", - рассказал Бирюков.Заммэра подчеркнул, что в рамках проекта воздушные линии электропередачи убрали под землю, обустроили дополнительную ливневую канализацию. Помимо этого, привели в порядок тротуары: заменили их покрытие, сделали спуски для маломобильных горожан и родителей с колясками, оборудовали "лежачие полицейские", установили 35 фонарей и 10 опор контрастного освещения на пешеходных переходах."Обновили 8,4 тысячи квадратных метров асфальтобетонного покрытия дорог, организовали парковку, для пассажиров общественного транспорта поставили современный остановочный павильон с беспроводной связью и зарядными слотами", - отметил Бирюков.Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что проведено озеленение территории, там высадили деревья и разбили газон общей площадью более 10 тысяч квадратных метров.В следующем году работы по благоустройству в районе станции БКЛ "Нижегородская" продолжатся.
https://ria.ru/20221124/derevya-1833904713.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва
Городское хозяйство Москвы, Петр Бирюков, Москва
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили основные работы первого этапа благоустройства возле станции метро "Нижегородская" на юго-востоке Москвы, сообщил журналистам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Продолжаются масштабные мероприятия по улучшению транспортной и пешеходной доступности пространств около станций Большой кольцевой линии метро. В этом году сделали удобные пешеходные маршруты от жилых кварталов к станции "Нижегородская". Благоустройство прошло на участке дублера Рязанского проспекта и в 1-м Карачаровском проезде", - рассказал Бирюков.
Заммэра подчеркнул, что в рамках проекта воздушные линии электропередачи убрали под землю, обустроили дополнительную ливневую канализацию. Помимо этого, привели в порядок тротуары: заменили их покрытие, сделали спуски для маломобильных горожан и родителей с колясками, оборудовали "лежачие полицейские", установили 35 фонарей и 10 опор контрастного освещения на пешеходных переходах.
"Обновили 8,4 тысячи квадратных метров асфальтобетонного покрытия дорог, организовали парковку, для пассажиров общественного транспорта поставили современный остановочный павильон с беспроводной связью и зарядными слотами", - отметил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что проведено озеленение территории, там высадили деревья и разбили газон общей площадью более 10 тысяч квадратных метров.
В следующем году работы по благоустройству в районе станции БКЛ "Нижегородская" продолжатся.