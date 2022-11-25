Рейтинг@Mail.ru
Мариупольцам, утратившим дома, временно предоставят бесхозное жилье - РИА Новости, 25.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221125/mariupol-1834234790.html
Мариупольцам, утратившим дома, временно предоставят бесхозное жилье
Мариупольцам, утратившим дома, временно предоставят бесхозное жилье - РИА Новости, 25.11.2022
Мариупольцам, утратившим дома, временно предоставят бесхозное жилье
Бесхозное жилье в Мариуполе временно предоставят гражданам, утратившим свои дома в результате боевых действий, следует из указа врио главы ДНР Дениса Пушилина. РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T15:12
2022-11-25T15:14
денис пушилин
мариуполь
донецкая народная республика
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/04/1829279610_0:218:3051:1935_1920x0_80_0_0_dcde3a095f795cae9d166d3d02fd27ff.jpg
ДОНЕЦК, 25 ноя - РИА Новости. Бесхозное жилье в Мариуполе временно предоставят гражданам, утратившим свои дома в результате боевых действий, следует из указа врио главы ДНР Дениса Пушилина."Жилые помещения, имеющие признаки бесхозного жилья, предоставляются для временного проживания лицам, которые утратили жилье в результате боевых действий на территории города Мариуполя и внесены в списки пострадавших лиц, претендующих на компенсацию", - говорится в указе.Для предоставления временного жилья граждане должны подать заявление в администрацию Мариуполя, в этом случае жилые помещения распределяются в соответствии с очередностью учета лиц, которые утратили жилье.Далее между мэрией и гражданином заключается договор найма помещения, в котором наниматель обязуется поддерживать надлежащее состояние помещения, устранять неисправности и оплачивать жилищно-коммунальные услуги.При возвращении хозяев наниматель обязан освободить жилье в течение 10 дней.
https://ria.ru/20221124/azovstal-1833826371.html
https://realty.ria.ru/20221116/mariupol-1832015116.html
мариуполь
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/04/1829279610_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_174c46e954a6259dc24930e379a3224c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
денис пушилин, мариуполь, донецкая народная республика, общество
Денис Пушилин, Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Общество
15:12 25.11.2022 (обновлено: 15:14 25.11.2022)
 
Мариупольцам, утратившим дома, временно предоставят бесхозное жилье

Бесхозное жилье в Мариуполе временно предоставят гражданам, утратившим дома из-за боев

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкЖители новых квартир в районе "Черемушки" города Мариуполя
Жители новых квартир в районе Черемушки города Мариуполя - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Жители новых квартир в районе "Черемушки" города Мариуполя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 25 ноя - РИА Новости. Бесхозное жилье в Мариуполе временно предоставят гражданам, утратившим свои дома в результате боевых действий, следует из указа врио главы ДНР Дениса Пушилина.
"Жилые помещения, имеющие признаки бесхозного жилья, предоставляются для временного проживания лицам, которые утратили жилье в результате боевых действий на территории города Мариуполя и внесены в списки пострадавших лиц, претендующих на компенсацию", - говорится в указе.
Недалеко от завода Азовсталь - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
24 ноября, 07:59
Территорию "Азовстали" ждет комплексное освоение
Для предоставления временного жилья граждане должны подать заявление в администрацию Мариуполя, в этом случае жилые помещения распределяются в соответствии с очередностью учета лиц, которые утратили жилье.
Далее между мэрией и гражданином заключается договор найма помещения, в котором наниматель обязуется поддерживать надлежащее состояние помещения, устранять неисправности и оплачивать жилищно-коммунальные услуги.
При возвращении хозяев наниматель обязан освободить жилье в течение 10 дней.
Рабочие во время строительства нового жилого дома на одной из улиц Мариуполя - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
16 ноября, 17:41
Хуснуллин обсудил с Пушилиным восстановление Мариуполя
 
Денис ПушилинМариупольДонецкая Народная РеспубликаОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала