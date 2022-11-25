https://ria.ru/20221125/mariupol-1834234790.html

Мариупольцам, утратившим дома, временно предоставят бесхозное жилье

Мариупольцам, утратившим дома, временно предоставят бесхозное жилье - РИА Новости, 25.11.2022

Мариупольцам, утратившим дома, временно предоставят бесхозное жилье

Бесхозное жилье в Мариуполе временно предоставят гражданам, утратившим свои дома в результате боевых действий, следует из указа врио главы ДНР Дениса Пушилина. РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T15:12

2022-11-25T15:12

2022-11-25T15:14

денис пушилин

мариуполь

донецкая народная республика

общество

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ДОНЕЦК, 25 ноя - РИА Новости. Бесхозное жилье в Мариуполе временно предоставят гражданам, утратившим свои дома в результате боевых действий, следует из указа врио главы ДНР Дениса Пушилина."Жилые помещения, имеющие признаки бесхозного жилья, предоставляются для временного проживания лицам, которые утратили жилье в результате боевых действий на территории города Мариуполя и внесены в списки пострадавших лиц, претендующих на компенсацию", - говорится в указе.Для предоставления временного жилья граждане должны подать заявление в администрацию Мариуполя, в этом случае жилые помещения распределяются в соответствии с очередностью учета лиц, которые утратили жилье.Далее между мэрией и гражданином заключается договор найма помещения, в котором наниматель обязуется поддерживать надлежащее состояние помещения, устранять неисправности и оплачивать жилищно-коммунальные услуги.При возвращении хозяев наниматель обязан освободить жилье в течение 10 дней.

https://ria.ru/20221124/azovstal-1833826371.html

https://realty.ria.ru/20221116/mariupol-1832015116.html

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Дарья Буймова

денис пушилин, мариуполь, донецкая народная республика, общество