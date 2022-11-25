15:12 25.11.2022 (обновлено: 15:14 25.11.2022)
Мариупольцам, утратившим дома, временно предоставят бесхозное жилье
Бесхозное жилье в Мариуполе временно предоставят гражданам, утратившим дома из-за боев
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкЖители новых квартир в районе "Черемушки" города Мариуполя
Жители новых квартир в районе "Черемушки" города Мариуполя. Архивное фото
ДОНЕЦК, 25 ноя - РИА Новости. Бесхозное жилье в Мариуполе временно предоставят гражданам, утратившим свои дома в результате боевых действий, следует из указа врио главы ДНР Дениса Пушилина.
"Жилые помещения, имеющие признаки бесхозного жилья, предоставляются для временного проживания лицам, которые утратили жилье в результате боевых действий на территории города Мариуполя и внесены в списки пострадавших лиц, претендующих на компенсацию", - говорится в указе.
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Для предоставления временного жилья граждане должны подать заявление в администрацию Мариуполя, в этом случае жилые помещения распределяются в соответствии с очередностью учета лиц, которые утратили жилье.
Далее между мэрией и гражданином заключается договор найма помещения, в котором наниматель обязуется поддерживать надлежащее состояние помещения, устранять неисправности и оплачивать жилищно-коммунальные услуги.
При возвращении хозяев наниматель обязан освободить жилье в течение 10 дней.
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