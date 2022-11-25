https://ria.ru/20221125/malkov-1834374291.html

Малков: при сохранении Есенинских мест необходимо учитывать мнение жителей

Малков: при сохранении Есенинских мест необходимо учитывать мнение жителей - РИА Новости, 25.11.2022

Малков: при сохранении Есенинских мест необходимо учитывать мнение жителей

Губернатор Рязанской области Павел Малков ответил на обращения жителей территорий, попавших под ограничения достопримечательного места "Есенинская Русь", и... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T22:02

2022-11-25T22:02

2022-11-25T22:02

рязанская область

общество

павел малков

рязанская область

сергей есенин

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РЯЗАНЬ, 25 ноя – РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков ответил на обращения жителей территорий, попавших под ограничения достопримечательного места "Есенинская Русь", и сообщил о начале работы, которая позволит учесть потребности граждан и сохранить места, где родился поэт.По словам главы региона, под различные ограничения попали 42 населенных пункта, около 50 тысяч гектаров. Люди не могут строить новое жилье или реконструировать существующие дома. Гражданам приходится отстаивать свои интересы в судах."Это... к вопросу здравого смысла... когда бюрократические ограничения начинают влиять на реальную жизнь огромного количества людей. При этом понятно, что категорически нельзя допустить ни при каких условиях застройку прекрасных мест, где родился и вырос Есенин... Должны быть учтены и потребности жителей в развитии территорий, и задача сохранения Есенинских мест", - сказал Малков в ходе прямого эфира в социальных сетях, отвечая на просьбу нескольких граждан о пересмотре границ достопримечательного места "Есенинская Русь".Губернатор отметил, что регион ведет консультации с экспертами по данному вопросу. "Делаем заключение, в том числе будет заключение государственной историко-культурной экспертизы. Должно быть найдено конструктивное решение всей этой проблемы, проработанное со всех сторон. Старт этой работе я уже дал... Сейчас готовим варианты развития территорий. Поэтому в течение следующего года мы постепенно, поэтапно будем этот вопрос решать", - подчеркнул глава региона.

https://ria.ru/20221111/kultura-1830771206.html

https://ria.ru/20221121/dvizhenie-1833188016.html

рязанская область

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, павел малков, рязанская область, сергей есенин