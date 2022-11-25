Рейтинг@Mail.ru
Малков: при сохранении Есенинских мест необходимо учитывать мнение жителей - РИА Новости, 25.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Рязанская область
Рязанская область
https://ria.ru/20221125/malkov-1834374291.html
Малков: при сохранении Есенинских мест необходимо учитывать мнение жителей
Малков: при сохранении Есенинских мест необходимо учитывать мнение жителей - РИА Новости, 25.11.2022
Малков: при сохранении Есенинских мест необходимо учитывать мнение жителей
Губернатор Рязанской области Павел Малков ответил на обращения жителей территорий, попавших под ограничения достопримечательного места "Есенинская Русь", и... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T22:02
2022-11-25T22:02
рязанская область
общество
павел малков
рязанская область
сергей есенин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0a/1787792601_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c3f25373176c08d299419cad41d3502c.jpg
РЯЗАНЬ, 25 ноя – РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков ответил на обращения жителей территорий, попавших под ограничения достопримечательного места "Есенинская Русь", и сообщил о начале работы, которая позволит учесть потребности граждан и сохранить места, где родился поэт.По словам главы региона, под различные ограничения попали 42 населенных пункта, около 50 тысяч гектаров. Люди не могут строить новое жилье или реконструировать существующие дома. Гражданам приходится отстаивать свои интересы в судах."Это... к вопросу здравого смысла... когда бюрократические ограничения начинают влиять на реальную жизнь огромного количества людей. При этом понятно, что категорически нельзя допустить ни при каких условиях застройку прекрасных мест, где родился и вырос Есенин... Должны быть учтены и потребности жителей в развитии территорий, и задача сохранения Есенинских мест", - сказал Малков в ходе прямого эфира в социальных сетях, отвечая на просьбу нескольких граждан о пересмотре границ достопримечательного места "Есенинская Русь".Губернатор отметил, что регион ведет консультации с экспертами по данному вопросу. "Делаем заключение, в том числе будет заключение государственной историко-культурной экспертизы. Должно быть найдено конструктивное решение всей этой проблемы, проработанное со всех сторон. Старт этой работе я уже дал... Сейчас готовим варианты развития территорий. Поэтому в течение следующего года мы постепенно, поэтапно будем этот вопрос решать", - подчеркнул глава региона.
https://ria.ru/20221111/kultura-1830771206.html
https://ria.ru/20221121/dvizhenie-1833188016.html
рязанская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0a/1787792601_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c82d7b63957192cc1aeb4007fe999b8f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, павел малков, рязанская область, сергей есенин
Рязанская область, Общество, Павел Малков, Рязанская область, Сергей Есенин
22:02 25.11.2022
 
Малков: при сохранении Есенинских мест необходимо учитывать мнение жителей

Малков: необходимо не только сохранить Есенинские места, но и учесть мнение жителей

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкПавел Малков
Павел Малков - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Павел Малков. Архивное фото
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 25 ноя – РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков ответил на обращения жителей территорий, попавших под ограничения достопримечательного места "Есенинская Русь", и сообщил о начале работы, которая позволит учесть потребности граждан и сохранить места, где родился поэт.
По словам главы региона, под различные ограничения попали 42 населенных пункта, около 50 тысяч гектаров. Люди не могут строить новое жилье или реконструировать существующие дома. Гражданам приходится отстаивать свои интересы в судах.
Губернатор Рязанской области Павел Малков - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
11 ноября, 13:33Рязанская область
Рязанская область получит почти 300 миллионов рублей на сферу культуры
"Это... к вопросу здравого смысла... когда бюрократические ограничения начинают влиять на реальную жизнь огромного количества людей. При этом понятно, что категорически нельзя допустить ни при каких условиях застройку прекрасных мест, где родился и вырос Есенин... Должны быть учтены и потребности жителей в развитии территорий, и задача сохранения Есенинских мест", - сказал Малков в ходе прямого эфира в социальных сетях, отвечая на просьбу нескольких граждан о пересмотре границ достопримечательного места "Есенинская Русь".
Губернатор отметил, что регион ведет консультации с экспертами по данному вопросу. "Делаем заключение, в том числе будет заключение государственной историко-культурной экспертизы. Должно быть найдено конструктивное решение всей этой проблемы, проработанное со всех сторон. Старт этой работе я уже дал... Сейчас готовим варианты развития территорий. Поэтому в течение следующего года мы постепенно, поэтапно будем этот вопрос решать", - подчеркнул глава региона.

Другие новости региона читайте здесь>>

Подростки в школе - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
21 ноября, 19:34Рязанская область
В Рязанской области создадут отделение движения детей и молодежи
 
Рязанская областьОбществоПавел МалковРязанская областьСергей Есенин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала