https://ria.ru/20221125/makhinatsiya-1834135633.html

В Дагестане из-за махинаций с ИВЛ объявили в розыск экс-замглавы Минздрава

В Дагестане из-за махинаций с ИВЛ объявили в розыск экс-замглавы Минздрава - РИА Новости, 25.11.2022

В Дагестане из-за махинаций с ИВЛ объявили в розыск экс-замглавы Минздрава

Следователи возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий и объявили в розыск бывшего заместителя министра здравоохранения Дагестана по... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T10:45

2022-11-25T10:45

2022-11-25T10:47

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ПЯТИГОРСК, 25 ноя - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий и объявили в розыск бывшего заместителя министра здравоохранения Дагестана по подозрению в махинациях при поставке аппаратов искусственной вентиляции легких, сообщает ГУМВД России по СКФО.В июне ведомство сообщало о возбуждении уголовного дела с махинациями поставок аппаратов ИВЛ для медучреждения в Махачкале, по которому арестовали поставщика, предпринимателя и посредника. Речь шла о доставке восьми аппаратов искусственной вентиляции легких на сумму 24 миллиона рублей. При этом, под видом нового оборудования были поставлены приборы, бывшие в употреблении: пять аппаратов ИВЛ требовали доукомплектования, два аппарата были полностью неисправны."В рамках дальнейших следственных действий установлена причастность к противоправной деятельности бывшего заместителя министра здравоохранения республики Дагестан, который организовал фиктивный сбор коммерческих предложений, заключил и подписал государственный контракт на поставку аппаратов искусственной вентиляции легких", - сказано в сообщении Telegram-канала ведомства.Чиновник дал указание главному врачу больницы осуществить приемку аппаратов ИВЛ, осведомленным о том, что данное учреждение не нуждается в оснащении аппаратами…, а также что данные аппараты не отвечают требованиям технического задания государственного контракта. После чего должностными лицами были подписаны акты приема-передачи и ввода в эксплуатацию оборудования."На основании этих документов министерством здравоохранения республики Дагестан на расчетный счет предпринимателя были перечислены денежные средства в размере 24 миллиона рублей, чем причинен ущерб бюджету в особо крупном размере. В отношении бывшего чиновника следственной частью ГУ МВД России по СКФО возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Превышение должностных полномочий". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет. В настоящее время фигурант объявлен в розыск", - отметили в пресс-службе.По данным МВД, деньги выделялись на приобретение медицинского оборудования для Центра инфекционных болезней имени С.М. Магомедова в городе Махачкале. Контракт заключался в марте 2020 года - в преддверии пандемии COVID-19.

https://ria.ru/20221125/tsentr-1834134969.html

https://ria.ru/20221120/kuban-1832821647.html

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происшествия, россия, скфо, махачкала