https://ria.ru/20221125/litsenziya-1834217981.html

Рестораторы предложили упростить лицензию на российское вино для общепита

Рестораторы предложили упростить лицензию на российское вино для общепита - РИА Новости, 25.11.2022

Рестораторы предложили упростить лицензию на российское вино для общепита

Федерация рестораторов и отельеров России предлагает выдавать предприятиями питания отдельную лицензию на российское вино, которое поставлялось бы в заведения... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T14:28

2022-11-25T14:28

2022-11-25T14:32

экономика

игорь бухаров

россия

вино

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Федерация рестораторов и отельеров России предлагает выдавать предприятиями питания отдельную лицензию на российское вино, которое поставлялось бы в заведения по сниженной цене или даже бесплатно, заявил глава федерации Игорь Бухаров выступая на сессии Первого российского винодельческого форума.Глава федерации отметил, что такая лицензия может выдаваться рестораторам за рубль, за тысячу рублей или бесплатно.Вице-президент федерации Владимир Баканов пояснил, что это должна быть отдельная лицензия на российское вино до 16,5 градусов, тогда как как обычная лицензия стоит 65 тысяч рублей. "Это бы дало возможность новым ресторанам не ждать, когда они получат лицензию, и сразу иметь российскую винную карту", - заключил он.

https://ria.ru/20221124/vino-1834013073.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, игорь бухаров, россия, вино