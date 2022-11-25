https://ria.ru/20221125/litsenziya-1834217981.html
Рестораторы предложили упростить лицензию на российское вино для общепита
Рестораторы предложили упростить лицензию на российское вино для общепита - РИА Новости, 25.11.2022
Рестораторы предложили упростить лицензию на российское вино для общепита
Федерация рестораторов и отельеров России предлагает выдавать предприятиями питания отдельную лицензию на российское вино, которое поставлялось бы в заведения... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T14:28
2022-11-25T14:28
2022-11-25T14:32
экономика
игорь бухаров
россия
вино
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Федерация рестораторов и отельеров России предлагает выдавать предприятиями питания отдельную лицензию на российское вино, которое поставлялось бы в заведения по сниженной цене или даже бесплатно, заявил глава федерации Игорь Бухаров выступая на сессии Первого российского винодельческого форума.Глава федерации отметил, что такая лицензия может выдаваться рестораторам за рубль, за тысячу рублей или бесплатно.Вице-президент федерации Владимир Баканов пояснил, что это должна быть отдельная лицензия на российское вино до 16,5 градусов, тогда как как обычная лицензия стоит 65 тысяч рублей. "Это бы дало возможность новым ресторанам не ждать, когда они получат лицензию, и сразу иметь российскую винную карту", - заключил он.
https://ria.ru/20221124/vino-1834013073.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, игорь бухаров, россия, вино
Экономика, Игорь Бухаров, Россия, Вино
14:28 25.11.2022 (обновлено: 14:32 25.11.2022)
Рестораторы предложили упростить лицензию на российское вино для общепита
Рестораторы предложили ввести упрощенную лицензию на поставки российского вина общепиту
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Федерация рестораторов и отельеров России предлагает выдавать предприятиями питания отдельную лицензию на российское вино, которое поставлялось бы в заведения по сниженной цене или даже бесплатно, заявил глава федерации Игорь Бухаров выступая на сессии Первого российского винодельческого форума.
"Мы предложили, чтобы она (лицензия - ред.) на российское вино до 16,5 градусов выдавалась предприятиям питания в заявительном или облегченном порядке... Это даст возможность 18-20 тысячам предприятий по стране продавать российские вино. Это даст толчок. Только через такие предложения, через экономику, можно развивать местное вино", - сказал Бухаров
.
Глава федерации отметил, что такая лицензия может выдаваться рестораторам за рубль, за тысячу рублей или бесплатно.
Вице-президент федерации Владимир Баканов пояснил, что это должна быть отдельная лицензия на российское вино до 16,5 градусов, тогда как как обычная лицензия стоит 65 тысяч рублей. "Это бы дало возможность новым ресторанам не ждать, когда они получат лицензию, и сразу иметь российскую винную карту", - заключил он.