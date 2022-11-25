Рейтинг@Mail.ru
Рестораторы предложили упростить лицензию на российское вино для общепита - РИА Новости, 25.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221125/litsenziya-1834217981.html
Рестораторы предложили упростить лицензию на российское вино для общепита
Рестораторы предложили упростить лицензию на российское вино для общепита - РИА Новости, 25.11.2022
Рестораторы предложили упростить лицензию на российское вино для общепита
Федерация рестораторов и отельеров России предлагает выдавать предприятиями питания отдельную лицензию на российское вино, которое поставлялось бы в заведения... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T14:28
2022-11-25T14:32
экономика
игорь бухаров
россия
вино
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/19/1834219560_0:0:3216:1810_1920x0_80_0_0_2120c449427bf3475e7c81c5aa948bfd.jpg
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Федерация рестораторов и отельеров России предлагает выдавать предприятиями питания отдельную лицензию на российское вино, которое поставлялось бы в заведения по сниженной цене или даже бесплатно, заявил глава федерации Игорь Бухаров выступая на сессии Первого российского винодельческого форума.Глава федерации отметил, что такая лицензия может выдаваться рестораторам за рубль, за тысячу рублей или бесплатно.Вице-президент федерации Владимир Баканов пояснил, что это должна быть отдельная лицензия на российское вино до 16,5 градусов, тогда как как обычная лицензия стоит 65 тысяч рублей. "Это бы дало возможность новым ресторанам не ждать, когда они получат лицензию, и сразу иметь российскую винную карту", - заключил он.
https://ria.ru/20221124/vino-1834013073.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/19/1834219560_434:0:3163:2047_1920x0_80_0_0_58747248a1e0cb62e4900da9b00ffd1c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, игорь бухаров, россия, вино
Экономика, Игорь Бухаров, Россия, Вино
14:28 25.11.2022 (обновлено: 14:32 25.11.2022)
 
Рестораторы предложили упростить лицензию на российское вино для общепита

Рестораторы предложили ввести упрощенную лицензию на поставки российского вина общепиту

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкДегустация вина на первом Российском винодельческом форуме в Москве
Дегустация вина на первом Российском винодельческом форуме в Москве - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Дегустация вина на первом Российском винодельческом форуме в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Федерация рестораторов и отельеров России предлагает выдавать предприятиями питания отдельную лицензию на российское вино, которое поставлялось бы в заведения по сниженной цене или даже бесплатно, заявил глава федерации Игорь Бухаров выступая на сессии Первого российского винодельческого форума.
"Мы предложили, чтобы она (лицензия - ред.) на российское вино до 16,5 градусов выдавалась предприятиям питания в заявительном или облегченном порядке... Это даст возможность 18-20 тысячам предприятий по стране продавать российские вино. Это даст толчок. Только через такие предложения, через экономику, можно развивать местное вино", - сказал Бухаров.
Глава федерации отметил, что такая лицензия может выдаваться рестораторам за рубль, за тысячу рублей или бесплатно.
Вице-президент федерации Владимир Баканов пояснил, что это должна быть отдельная лицензия на российское вино до 16,5 градусов, тогда как как обычная лицензия стоит 65 тысяч рублей. "Это бы дало возможность новым ресторанам не ждать, когда они получат лицензию, и сразу иметь российскую винную карту", - заключил он.
Мужчина дегустирует вино на первом Российском винодельческом форуме в Москве - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
24 ноября, 17:01
Россияне все чаще выбирают отечественное вино, заявила Абрамченко
 
ЭкономикаИгорь БухаровРоссияВино
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала