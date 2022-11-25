https://ria.ru/20221125/lgbt-1834249357.html
Учредитель "Царьграда" посоветовал СМИ убрать весь ЛГБТ-контент
Учредитель "Царьграда" посоветовал СМИ убрать весь ЛГБТ-контент - РИА Новости, 25.11.2022
Учредитель "Царьграда" посоветовал СМИ убрать весь ЛГБТ-контент
Чтобы не нарушать закон о запрете ЛГБТ-пропаганды, средствам массовой информации лучше убрать весь относящийся к теме нетрадиционных отношений контент, заявил... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T15:48
2022-11-25T15:48
2022-11-25T15:49
общество
технологии
константин малофеев
россия
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
религия
религия
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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Чтобы не нарушать закон о запрете ЛГБТ-пропаганды, средствам массовой информации лучше убрать весь относящийся к теме нетрадиционных отношений контент, заявил РИА Новости замглавы Всемирного русского народного собора (ВРНС), председатель общества "Царьград" и учредитель одноименного телеканала Константин Малофеев.Госдума на пленарном заседании в четверг приняла закон о штрафах до 10 миллионов рублей за пропаганду ЛГБТ, смены пола и педофилии."Учитывая агрессивную западную повестку расчеловечивания, лишения человека пола, закон (о запрете ЛГБТ-пропаганды – ред.) – это большой шаг из бездны, в которую мы катились", - сказал Малофеев.Он подчеркнул разницу между пропагандой, которую назвал "навязыванием", и демонстрацией, "то есть простым показом"."Если СМИ не в состоянии контролировать, кто у экрана, пусть не показывают ничего, связанного с ЛГБТ. Полагаю, что СМИ должны избавиться от любых образов, так или иначе связанных, похожих на нетрадиционную ориентацию, если они не хотят нарушить закон", - уточнил учредитель телеканала.Он посоветовал СМИ "на всякий случай убрать все". "Но если ответственное, законопослушное СМИ собирается что-то демонстрировать, их редакционные юристы могут обратиться в Роскомнадзор, который дает разъяснения", - рассказал Малофеев.По его мнению, применение нового закона вряд ли вызовет сложности у СМИ. "Закон очень четкий, над ним шла долгая работа, в том числе с участием представителей традиционных религий России. Он сформулирован очень ясно", - заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20221125/sozhalenie-1834103911.html
https://ria.ru/20221124/law-1833909876.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, константин малофеев, россия, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), религия
Общество, Технологии, Константин Малофеев, Россия, Госдума РФ, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Религия, Религия
15:48 25.11.2022 (обновлено: 15:49 25.11.2022)
Учредитель "Царьграда" посоветовал СМИ убрать весь ЛГБТ-контент
Учредитель "Царьграда" Малофеев назвал закон о запрете ЛГБТ-пропаганды шагом из бездны
МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Чтобы не нарушать закон о запрете ЛГБТ-пропаганды, средствам массовой информации лучше убрать весь относящийся к теме нетрадиционных отношений контент, заявил РИА Новости замглавы Всемирного русского народного собора (ВРНС), председатель общества "Царьград" и учредитель одноименного телеканала Константин Малофеев.
Госдума
на пленарном заседании в четверг приняла закон о штрафах до 10 миллионов рублей за пропаганду ЛГБТ, смены пола и педофилии.
"Учитывая агрессивную западную повестку расчеловечивания, лишения человека пола, закон (о запрете ЛГБТ-пропаганды – ред.) – это большой шаг из бездны, в которую мы катились", - сказал Малофеев.
Он подчеркнул разницу между пропагандой, которую назвал "навязыванием", и демонстрацией, "то есть простым показом".
"В законе пропаганда запрещена для всех социальных групп, этого не должно быть вообще в России ни на каких носителях, а демонстрация запрещена только для детей. Взрослым она разрешена, например, те же новости (с сюжетами о ЛГБТ – ред.). Причем кто смотрит - ребенок или взрослый – теперь это ответственность платформы, а не зрителя. То есть раньше была презумпция, что смотрит взрослый, а теперь, что смотрит ребенок", - пояснил Малофеев, добавив, что контролировать это СМИ должны сами - "как хотят".
"Если СМИ не в состоянии контролировать, кто у экрана, пусть не показывают ничего, связанного с ЛГБТ. Полагаю, что СМИ должны избавиться от любых образов, так или иначе связанных, похожих на нетрадиционную ориентацию, если они не хотят нарушить закон", - уточнил учредитель телеканала.
Он посоветовал СМИ "на всякий случай убрать все". "Но если ответственное, законопослушное СМИ собирается что-то демонстрировать, их редакционные юристы могут обратиться в Роскомнадзор
, который дает разъяснения", - рассказал Малофеев.
По его мнению, применение нового закона вряд ли вызовет сложности у СМИ. "Закон очень четкий, над ним шла долгая работа, в том числе с участием представителей традиционных религий России. Он сформулирован очень ясно", - заключил собеседник агентства.