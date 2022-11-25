На четырех территориях Кузбасса ввели режим "черного неба"
На четырех территориях Кузбасса ввели режим неблагоприятных метеорологических условий
Дым из труб Кемеровской ГРЭС в Кемерове. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 25 ноя – РИА Новости. Режим неблагоприятных метеорологических условий объявлен в четырех территориях Кузбасса, предприятиям рекомендовано сократить выбросы в атмосферу, сообщило региональное министерство природных ресурсов и экологии.
"В соответствии с прогнозируемыми метеорологическими условиями и ожидаемой синоптической ситуацией, в городе Кемерово ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Предприятиям города рекомендуется задействовать мероприятия по сокращению выбросов в атмосферный воздух согласно объявленному режиму с 18 час. 00 мин (14.00 мск) 25.11.2022 до 18 час. 00 мин (14.00 мск) 28.11.2022", – говорится в сообщении.
Также неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Новокузнецке, Прокопьевске и Новокузнецком муниципальном округе. Предприятиям этих территорий также рекомендовано сократить выбросы в атмосферу с 18 часов (14.00 мск) 25 ноября до 18 часов (14.00 мск) 28 ноября.
Неблагоприятные метеорологические условия представляют собой краткосрочное особое сочетание метеорологических факторов, способствующих накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.
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