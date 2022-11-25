https://ria.ru/20221125/kuzbass-1834190455.html

На четырех территориях Кузбасса ввели режим "черного неба"

На четырех территориях Кузбасса ввели режим "черного неба" - РИА Новости, 25.11.2022

На четырех территориях Кузбасса ввели режим "черного неба"

Режим неблагоприятных метеорологических условий объявлен в четырех территориях Кузбасса, предприятиям рекомендовано сократить выбросы в атмосферу, сообщило... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T13:19

2022-11-25T13:19

2022-11-25T13:19

кемерово

новокузнецк

прокопьевск

россия

происшествия

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КЕМЕРОВО, 25 ноя – РИА Новости. Режим неблагоприятных метеорологических условий объявлен в четырех территориях Кузбасса, предприятиям рекомендовано сократить выбросы в атмосферу, сообщило региональное министерство природных ресурсов и экологии."В соответствии с прогнозируемыми метеорологическими условиями и ожидаемой синоптической ситуацией, в городе Кемерово ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Предприятиям города рекомендуется задействовать мероприятия по сокращению выбросов в атмосферный воздух согласно объявленному режиму с 18 час. 00 мин (14.00 мск) 25.11.2022 до 18 час. 00 мин (14.00 мск) 28.11.2022", – говорится в сообщении.Также неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Новокузнецке, Прокопьевске и Новокузнецком муниципальном округе. Предприятиям этих территорий также рекомендовано сократить выбросы в атмосферу с 18 часов (14.00 мск) 25 ноября до 18 часов (14.00 мск) 28 ноября.Неблагоприятные метеорологические условия представляют собой краткосрочное особое сочетание метеорологических факторов, способствующих накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

https://ria.ru/20221102/nebo-1828659729.html

кемерово

новокузнецк

прокопьевск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

кемерово, новокузнецк, прокопьевск, россия, происшествия