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Новозеландские школьники поймали и убили 600 крыс за сто дней - РИА Новости, 25.11.2022
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Новозеландские школьники поймали и убили 600 крыс за сто дней
Новозеландские школьники поймали и убили 600 крыс за сто дней - РИА Новости, 25.11.2022
Новозеландские школьники поймали и убили 600 крыс за сто дней
Школа "Халфмун Бэй" на юге Новой Зеландии провела соревнования по ловле крыс среди своих учащихся, призывающее детей поймать и убить сотни грызунов, чтобы... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T17:34
2022-11-25T17:34
новая зеландия
в мире
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Школа "Халфмун Бэй" на юге Новой Зеландии провела соревнования по ловле крыс среди своих учащихся, призывающее детей поймать и убить сотни грызунов, чтобы сохранить популяцию птиц на острове, сообщает новозеландский телеканал TVNZ.По данным телеканала, 40 школьников поймали более 600 крыс в течение 100 дней, а одной пятилетней девочке удалось поймать и убить 64 крыс в течение трех месяцев.На кадрах TVNZ, снятых в самый разгар соревнований, дети вываливают ведрами крыс на школьную лужайку и раскладывают их по размеру. У каждого ребенка есть своя ловушка для грызунов, сделанная их твердого пластика.Усилия детей являются частью одного из самых амбициозных проектов по искоренению вредителей в мире - Новая Зеландия поставила цель полностью избавиться от них к 2050 году."Однажды мы вышли на прогулку и увидели больше крыс, чем птиц. Грызуны даже поднимались на деревья, чтобы, вероятно, добраться до птичьих гнезд и съесть яйца", - сказала Белла МакРитчи-Кинг, абсолютный победитель соревнования по уничтожению крыс.Крысы представляют серьезную угрозу дикой природе Новой Зеландии. Поскольку большинство птиц этого островного государства эволюционировали без хищников-млекопитающих, они, как правило, очень уязвимы для крыс, горностаев, кошек и других млекопитающих, завезенных людьми."Даже пятилетки в восторге от этой идеи. Они знают конечную цель - вернуть птиц на наш остров", - сказала телеканалу Эмма Дженкинсон, председатель попечительского совета школы, помогавшая организовать соревнования.
https://ria.ru/20210408/rak-1727452527.html
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новая зеландия, в мире
Новая Зеландия, В мире
17:34 25.11.2022
 
Новозеландские школьники поймали и убили 600 крыс за сто дней

Новозеландские дети на школьных соревнованиях поймали и убили 600 крыс за сто дней

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкКрыса
Крыса - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Крыса. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Школа "Халфмун Бэй" на юге Новой Зеландии провела соревнования по ловле крыс среди своих учащихся, призывающее детей поймать и убить сотни грызунов, чтобы сохранить популяцию птиц на острове, сообщает новозеландский телеканал TVNZ.
По данным телеканала, 40 школьников поймали более 600 крыс в течение 100 дней, а одной пятилетней девочке удалось поймать и убить 64 крыс в течение трех месяцев.
На кадрах TVNZ, снятых в самый разгар соревнований, дети вываливают ведрами крыс на школьную лужайку и раскладывают их по размеру. У каждого ребенка есть своя ловушка для грызунов, сделанная их твердого пластика.
Усилия детей являются частью одного из самых амбициозных проектов по искоренению вредителей в мире - Новая Зеландия поставила цель полностью избавиться от них к 2050 году.
"Однажды мы вышли на прогулку и увидели больше крыс, чем птиц. Грызуны даже поднимались на деревья, чтобы, вероятно, добраться до птичьих гнезд и съесть яйца", - сказала Белла МакРитчи-Кинг, абсолютный победитель соревнования по уничтожению крыс.
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"Даже пятилетки в восторге от этой идеи. Они знают конечную цель - вернуть птиц на наш остров", - сказала телеканалу Эмма Дженкинсон, председатель попечительского совета школы, помогавшая организовать соревнования.
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