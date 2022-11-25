https://ria.ru/20221125/krysy-1834300013.html

Новозеландские школьники поймали и убили 600 крыс за сто дней

Новозеландские школьники поймали и убили 600 крыс за сто дней - РИА Новости, 25.11.2022

Новозеландские школьники поймали и убили 600 крыс за сто дней

Школа "Халфмун Бэй" на юге Новой Зеландии провела соревнования по ловле крыс среди своих учащихся, призывающее детей поймать и убить сотни грызунов, чтобы... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T17:34

2022-11-25T17:34

2022-11-25T17:34

новая зеландия

в мире

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Школа "Халфмун Бэй" на юге Новой Зеландии провела соревнования по ловле крыс среди своих учащихся, призывающее детей поймать и убить сотни грызунов, чтобы сохранить популяцию птиц на острове, сообщает новозеландский телеканал TVNZ.По данным телеканала, 40 школьников поймали более 600 крыс в течение 100 дней, а одной пятилетней девочке удалось поймать и убить 64 крыс в течение трех месяцев.На кадрах TVNZ, снятых в самый разгар соревнований, дети вываливают ведрами крыс на школьную лужайку и раскладывают их по размеру. У каждого ребенка есть своя ловушка для грызунов, сделанная их твердого пластика.Усилия детей являются частью одного из самых амбициозных проектов по искоренению вредителей в мире - Новая Зеландия поставила цель полностью избавиться от них к 2050 году."Однажды мы вышли на прогулку и увидели больше крыс, чем птиц. Грызуны даже поднимались на деревья, чтобы, вероятно, добраться до птичьих гнезд и съесть яйца", - сказала Белла МакРитчи-Кинг, абсолютный победитель соревнования по уничтожению крыс.Крысы представляют серьезную угрозу дикой природе Новой Зеландии. Поскольку большинство птиц этого островного государства эволюционировали без хищников-млекопитающих, они, как правило, очень уязвимы для крыс, горностаев, кошек и других млекопитающих, завезенных людьми."Даже пятилетки в восторге от этой идеи. Они знают конечную цель - вернуть птиц на наш остров", - сказала телеканалу Эмма Дженкинсон, председатель попечительского совета школы, помогавшая организовать соревнования.

https://ria.ru/20210408/rak-1727452527.html

https://ria.ru/20201106/krysy-1583367990.html

новая зеландия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

новая зеландия, в мире