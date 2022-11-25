https://ria.ru/20221125/krysy-1834300013.html
Новозеландские школьники поймали и убили 600 крыс за сто дней
Новозеландские школьники поймали и убили 600 крыс за сто дней - РИА Новости, 25.11.2022
Новозеландские школьники поймали и убили 600 крыс за сто дней
Школа "Халфмун Бэй" на юге Новой Зеландии провела соревнования по ловле крыс среди своих учащихся, призывающее детей поймать и убить сотни грызунов, чтобы... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T17:34
2022-11-25T17:34
2022-11-25T17:34
новая зеландия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/20611/98/206119893_0:232:2580:1683_1920x0_80_0_0_beb29c83c0decf3b47432a0c47258e95.jpg
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Школа "Халфмун Бэй" на юге Новой Зеландии провела соревнования по ловле крыс среди своих учащихся, призывающее детей поймать и убить сотни грызунов, чтобы сохранить популяцию птиц на острове, сообщает новозеландский телеканал TVNZ.По данным телеканала, 40 школьников поймали более 600 крыс в течение 100 дней, а одной пятилетней девочке удалось поймать и убить 64 крыс в течение трех месяцев.На кадрах TVNZ, снятых в самый разгар соревнований, дети вываливают ведрами крыс на школьную лужайку и раскладывают их по размеру. У каждого ребенка есть своя ловушка для грызунов, сделанная их твердого пластика.Усилия детей являются частью одного из самых амбициозных проектов по искоренению вредителей в мире - Новая Зеландия поставила цель полностью избавиться от них к 2050 году."Однажды мы вышли на прогулку и увидели больше крыс, чем птиц. Грызуны даже поднимались на деревья, чтобы, вероятно, добраться до птичьих гнезд и съесть яйца", - сказала Белла МакРитчи-Кинг, абсолютный победитель соревнования по уничтожению крыс.Крысы представляют серьезную угрозу дикой природе Новой Зеландии. Поскольку большинство птиц этого островного государства эволюционировали без хищников-млекопитающих, они, как правило, очень уязвимы для крыс, горностаев, кошек и других млекопитающих, завезенных людьми."Даже пятилетки в восторге от этой идеи. Они знают конечную цель - вернуть птиц на наш остров", - сказала телеканалу Эмма Дженкинсон, председатель попечительского совета школы, помогавшая организовать соревнования.
https://ria.ru/20210408/rak-1727452527.html
https://ria.ru/20201106/krysy-1583367990.html
новая зеландия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/20611/98/206119893_15:0:2567:1914_1920x0_80_0_0_2d4a66e33df9a2ea2cdb1a7425011510.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новая зеландия, в мире
Новозеландские школьники поймали и убили 600 крыс за сто дней
Новозеландские дети на школьных соревнованиях поймали и убили 600 крыс за сто дней
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости.
Школа "Халфмун Бэй" на юге Новой Зеландии провела соревнования по ловле крыс среди своих учащихся, призывающее детей поймать и убить сотни грызунов, чтобы сохранить популяцию птиц на острове, сообщает новозеландский телеканал TVNZ
.
По данным телеканала, 40 школьников поймали более 600 крыс в течение 100 дней, а одной пятилетней девочке удалось поймать и убить 64 крыс в течение трех месяцев.
На кадрах TVNZ, снятых в самый разгар соревнований, дети вываливают ведрами крыс на школьную лужайку и раскладывают их по размеру. У каждого ребенка есть своя ловушка для грызунов, сделанная их твердого пластика.
Усилия детей являются частью одного из самых амбициозных проектов по искоренению вредителей в мире - Новая Зеландия
поставила цель полностью избавиться от них к 2050 году.
"Однажды мы вышли на прогулку и увидели больше крыс, чем птиц. Грызуны даже поднимались на деревья, чтобы, вероятно, добраться до птичьих гнезд и съесть яйца", - сказала Белла МакРитчи-Кинг, абсолютный победитель соревнования по уничтожению крыс.
Крысы представляют серьезную угрозу дикой природе Новой Зеландии. Поскольку большинство птиц этого островного государства эволюционировали без хищников-млекопитающих, они, как правило, очень уязвимы для крыс, горностаев, кошек и других млекопитающих, завезенных людьми.
"Даже пятилетки в восторге от этой идеи. Они знают конечную цель - вернуть птиц на наш остров", - сказала телеканалу Эмма Дженкинсон, председатель попечительского совета школы, помогавшая организовать соревнования.