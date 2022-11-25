https://ria.ru/20221125/koronavirus-1834384424.html

Роспотребнадзор опроверг слухи о возврате пограничного ковид-контроля

Роспотребнадзор опроверг слухи о возврате пограничного ковид-контроля - РИА Новости, 25.11.2022

Роспотребнадзор опроверг слухи о возврате пограничного ковид-контроля

Роспотребнадзор опроверг сообщения в соцсетях о возвращении пограничного ковид-контроля как на пике пандемии, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T23:48

2022-11-25T23:48

2022-11-25T23:48

общество

здоровье - общество

россия

турция

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

шереметьево (аэропорт)

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Роспотребнадзор опроверг сообщения в соцсетях о возвращении пограничного ковид-контроля как на пике пандемии, сообщается в Telegram-канале ведомства.Ранее в одном из Telegram-каналов появилось сообщение, что Россия якобы возвращает пограничный ковид-контроль – прилетающих в московский аэропорт Шереметьево из Турции пассажиров при посадке подвергли осмотру через тепловизор, а также собрали с них анкеты, сходные с теми, что выдавали приезжающим на пике пандемии."В соцсетях активно распространяются сообщения о возвращении "пограничного ковид-контроля как на пике пандемии". Роспотребнадзор подчеркивает: эта информация не соответствует действительности", - говорится в сообщении.Согласно постановлению главного государственного санитарного врача применение тестирования возможно в отношении тех, кто прибывает из стран со сложной эпидситуацией по COVID-19. Кроме того, ещё сохраняется требование по заполнению анкет для возвращающихся из-за рубежа, пояснили в ведомстве.Сотрудники Роспотребнадзора действуют в строгом соответствии с постановлением, при этом ни о каких "новых антиковидных мерах" речи не идёт, подчеркнули в Роспотребнадзоре.

https://ria.ru/20221122/koronavirus-1833256073.html

россия

турция

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Наталья Макарова

общество, здоровье - общество, россия, турция, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), шереметьево (аэропорт)