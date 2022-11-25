https://ria.ru/20221125/koronavirus-1834147871.html

В Москве за сутки госпитализировали 233 человека с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 233 человека с COVID-19 - РИА Новости, 25.11.2022

В Москве за сутки госпитализировали 233 человека с COVID-19

За последние сутки в Москве выявлены 1074 случая COVID-19, 12 человек скончались, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T11:21

2022-11-25T11:21

2022-11-25T11:21

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 1074 случая COVID-19, 12 человек скончались, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки – 1074, госпитализированы 233 человека, выздоровели 759 человек, 12 человек умерли", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 1058 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве были выявлены 3 251 440 случаев коронавируса, выздоровели 3 059 649 человек, умерли 46 917 человек.

https://ria.ru/20221125/tsentr-1834134969.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва