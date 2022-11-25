04:00 25.11.2022 (обновлено: 06:11 25.11.2022)
СМИ: Бельгия и Британия поссорились из-за пресса для ядерных боеголовок
Times: конфликт произошел после отказа Бельгии передать Британии изостатический пресс
© AP Photo / Olivier MatthysСкульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Между Великобританией и Бельгией возник торгово-дипломатический конфликт после отказа Брюсселя передать своему союзнику по НАТО критически важное оборудование для сил ядерного сдерживания, сообщает газета Times.
Британии, по данным издания, требовался специализированный изостатический пресс высокого давления, используемый в ядерной промышленности для обращения с радиоактивными отходами. Эти изделия производятся американо-бельгийской компанией EPSI в Антверпене. Источник в бельгийском правительстве назвал производство "не имеющим аналогов в мире".
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Данные прессы, как пишет газета, используются как часть производственного процесса на предприятии в Олдермастоне, ответственном за разработку, производство и обслуживание британских ядерных боеголовок.
Лицензия на экспорт, необходимая после Brexit, рассматривалась как формальность, однако заместитель премьер-министра Бельгии Жорж Жилкине, который, будучи членом партии зеленых и активным противником ядерного оружия, заблокировал сделку.
Конфликт обострился после угроз Великобритании отменить заказ на поставку пулеметов бельгийской компанией FN Herstal стоимостью 600 миллионов евро, отмечает издание.
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