https://ria.ru/20221125/konflikt-1834101945.html

СМИ: Бельгия и Британия поссорились из-за пресса для ядерных боеголовок

СМИ: Бельгия и Британия поссорились из-за пресса для ядерных боеголовок - РИА Новости, 25.11.2022

СМИ: Бельгия и Британия поссорились из-за пресса для ядерных боеголовок

Между Великобританией и Бельгией возник торгово-дипломатический конфликт после отказа Брюсселя передать своему союзнику по НАТО критически важное оборудование... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T04:00

2022-11-25T04:00

2022-11-25T06:11

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нато

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Между Великобританией и Бельгией возник торгово-дипломатический конфликт после отказа Брюсселя передать своему союзнику по НАТО критически важное оборудование для сил ядерного сдерживания, сообщает газета Times.Британии, по данным издания, требовался специализированный изостатический пресс высокого давления, используемый в ядерной промышленности для обращения с радиоактивными отходами. Эти изделия производятся американо-бельгийской компанией EPSI в Антверпене. Источник в бельгийском правительстве назвал производство "не имеющим аналогов в мире".Данные прессы, как пишет газета, используются как часть производственного процесса на предприятии в Олдермастоне, ответственном за разработку, производство и обслуживание британских ядерных боеголовок.Лицензия на экспорт, необходимая после Brexit, рассматривалась как формальность, однако заместитель премьер-министра Бельгии Жорж Жилкине, который, будучи членом партии зеленых и активным противником ядерного оружия, заблокировал сделку.Конфликт обострился после угроз Великобритании отменить заказ на поставку пулеметов бельгийской компанией FN Herstal стоимостью 600 миллионов евро, отмечает издание.

https://radiosputnik.ria.ru/20220529/spory-1791601505.html

https://ria.ru/20191203/1561920391.html

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в мире, технологии, великобритания, бельгия, брюссель, нато