https://ria.ru/20221125/konflikt-1834035306.html

Сербская сделка. Когда снова вспыхнут Балканы

Сербская сделка. Когда снова вспыхнут Балканы - РИА Новости, 25.11.2022

Сербская сделка. Когда снова вспыхнут Балканы

Сербия и частично признанная республика Косово достигли соглашения относительно смены автомобильных номерных знаков. Приштина настаивала на перерегистрации... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T08:00

2022-11-25T08:00

2022-11-25T12:03

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Сербия и частично признанная республика Косово достигли соглашения относительно смены автомобильных номерных знаков. Приштина настаивала на перерегистрации машин косовских сербов, Белград считал это дискриминацией. При посредничестве ЕС эскалации удалось избежать. Но, судя по публичной риторике, стороны конфликта не готовы к долгосрочному компромиссу. О перспективах противостояния — в материале РИА Новости."Малая победа""Мы заключили сделку! Очень рад сообщить, что главные переговорщики от Косово и Сербии при содействии ЕС договорились о мерах, чтобы избежать дальнейшей эскалации и полностью сосредоточиться на предложении по нормализации их отношений", — написал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в микроблоге.По его словам, Белград согласился больше не выдавать номера с названиями городов Косово, а Приштина пообещала прекратить принудительную перерегистрацию сербских автомобилей.Однако в Брюсселе отметили, что полное урегулирование конфликта потребует немало времени. "Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности вскоре пригласит президента Сербии Александара Вучича и премьер-министра Косово Альбина Курти для обсуждения выполнения достигнутых договоренностей", — сообщил представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано.Белград, несмотря на шаткий компромисс, уже выразил неудовольствие. Вучич, например, считает, что это ведет к новому давлению на сербские власти. А сам он не испытывает радости из-за "малой тактической победы"."Над нашим народом не будут издеваться, номера "КМ" (КМ — от названия автономного края Косово и Метохия, согласно законодательству Сербии. — Прим. ред.) остаются и продолжают использоваться, остальные знаки с деноминацией косовских городов и муниципалитетов фактически не существуют", — добавил он.История конфликтаС 1 ноября власти Косово планировали запретить использование на территории частично признанной республики автомобилей с сербскими номерами.Эту меру собирались ввести еще в августе. Однако тогда инициатива вызвала протесты как в Белграде, так и среди косовских сербов. Оказавшись на пороге горячего конфликта, Сербия даже стянула военных к мятежному краю — косовское руководство отступило.Дедлайн сдвинули сперва на 1 сентября, а потом и на начало октября. Все это время западные дипломаты пытались умиротворить Белград и Приштину, но безуспешно. С ноября в Косово все же потребовали обязательную смену регистрационных знаков, а с 21-го числа за нарушение правила водителей хотели штрафовать на 150 евро.Сербское население отреагировало индифферентно, в массе своей заявив, что до первого реального штрафа "бежать впереди паровоза" не станет.Впрочем, решение Приштины вновь отложили — на 48 часов, по просьбе посла США в Косово Джеффри Ховеньера. А уже затем, при посредничестве Борреля, спор удалось заморозить.Ложкой дегтя оказалось условие косовских властей, согласно которому с 21 апреля 2023-го они все-таки начнут конфисковывать автомобили с сербскими номерами. В ответ сербы пошли на политический демарш."На грани столкновений"Лидер сербов Косово и Метохии, глава партии "Сербский список" Горан Ракич заявил о выходе его сограждан из всех косовских институтов власти. Этот шаг в медийном пространстве восприняли неоднозначно. Некоторые косовские сербы посчитали это предательством.Президент Вучич оценил обстановку в автономном крае как "тяжелую". "Буквально на грани столкновений", — сказал он, подчеркнув, что косовские власти перебрасывают на север региона, где преобладает сербское население, силы правопорядка.Сообщали и о тревожных инцидентах. Так, 1 ноября сербские военные сбили в районе гарнизона Рашка неопознанный разведывательный дрон. Одновременно Сербия привела армию в состояние повышенной готовности. Но до летнего обострения, когда звучали сигналы воздушной сирены, все же не дошло. Ситуацию с БПЛА быстро замяли. В конце концов, подобное случалось и ранее: весной о падении своего беспилотника сообщила международная миссия под эгидой НАТО в Косово (KFOR). По ее данным, аппарат, который проводил плановый осмотр местности, разбился из-за поломки.Далеко ли до войны?Вашингтон вслед за Брюсселем приветствовал "достигнутое соглашение о мерах по предотвращению дальнейшей эскалации напряженности". В американском Госдепартаменте отметили, что "обе стороны при содействии ЕС сделали гигантский шаг вперед в направлении обеспечения мира и стабильности во всем регионе".Как отмечает в разговоре с РИА Новости директор Фонда прогрессивной политики, основатель проекта "Балканист.ру" Олег Бондаренко, позиция США легко объяснима."В среднем с периодичностью раз в год или в квартал ситуация вокруг Косово обостряется, — напоминает эксперт. — Но никакой новой войны не будет, пока идет горячая стадия на Украине. Сейчас внешние игроки все усилия сосредоточили на том направлении. Именно поэтому американский посол регулярно замораживает ситуацию. Такое поведение — не самое стандартное для дипломатии США".В то же время и Вучич никогда не пойдет на признание Косово и не введет санкции против России, на которых настаивает Вашингтон, уверен Бондаренко. Сербский президент совсем недавно заступил на второй срок, который продлится до 2027-го: для него уступки Приштине — политическое самоубийство. И поэтому Белград заинтересован в сохранении статус-кво."Сербия — лидер по темпам экономического роста в Европе. Она привлекает не только западные, но и китайские, арабские, российские инвестиции. И терять это положение Белград не хочет. По той же причине вряд ли сербская армия зайдет на территорию Косово. В итоге ни Запад, ни сербское руководство не станут обострять ситуацию", — заключает эксперт.Политолог, директор по аналитическим проектам Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков также считает, что нынешняя напряженность между Белградом и Приштиной вряд ли могла привести к прямому вооруженному конфликту."Заявление главы Минобороны Сербии Милоша Вучевича о том, что "армия примет все меры для защиты сербов в Косово и Метохии", если поступит приказ президента Вучича, на самом деле было сделано в контексте критики наиболее радикальных кругов внутри страны, которые в случае реальной военной эскалации, по мнению министра, быстро "протрезвели бы", — подчеркивает эксперт.Тот же Вучевич отметил, что "лучше 1000 дней и часов говорить и смотреть на хмурые лица переговорщиков, чем провести один час в окопах". Эта риторика свидетельствует о том, что сербское руководство очень осторожно подходит к заявлениям на фоне переговоров с Приштиной и не прибегает к излишне радикальным высказываниям даже для внутренней аудитории, указывает Нейжмаков.Аналитики не исключают очередных витков напряженности между Сербией и Косово. Однако ни у одной из сторон пока нет необходимых ресурсов — внутриполитических или же в виде внешней поддержки, — чтобы переломить ситуацию в свою пользу.

https://ria.ru/20220801/serbiya-1806360359.html

https://ria.ru/20220827/vuchich-1812549651.html

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в мире, жозеп боррель, альбин курти, косово, сербия, белград (город), евросоюз, нато