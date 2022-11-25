https://ria.ru/20221125/kommunikatsiya-1834156820.html

Научное кино как способ коммуникации обсудят на Конгрессе молодых ученых

Научное кино как способ коммуникации обсудят на Конгрессе молодых ученых - РИА Новости, 25.11.2022

Научное кино как способ коммуникации обсудят на Конгрессе молодых ученых

С 1 по 3 декабря 2022 года в Парке науки и искусства "Сириус" на федеральной территории "Сириус" пройдет II Конгресс молодых ученых, который станет одним из... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T11:48

2022-11-25T11:48

2022-11-25T11:48

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МОСКВА, 25 ноя – Фонд Росконгресс. С 1 по 3 декабря 2022 года в Парке науки и искусства "Сириус" на федеральной территории "Сириус" пройдет II Конгресс молодых ученых, который станет одним из ключевых событий Десятилетия науки и технологий в России. Темой одной из сессий первого дня работы Конгресса станет "Научное кино как способ коммуникации: форматы, ресурсы и модели дистрибуции образов науки и ученого для общества".Эксперты отмечают, что интерес аудитории к научному кино стабильно растет, кроме того, зрители готовы смотреть его на большом экране. За последние три года в прокат вышли российские фильмы о науке и природе: "Чип внутри меня", "Пространство Лобачевского", "Сахаров. По ту сторону окна" и другие. Фестиваль ФАНК совместно со Сколковским институтом науки и технологий организовал Лабораторию научного кино. Ведущие вузы, в частности, Высшая школа экономики, поддерживают различные форматы популяризации науки.Участники дискуссии в рамках программы Конгресса молодых ученых обсудят перспективы российского научно-популярного кино и его конкурентоспособность на международных рынках, а также поддержку независимых режиссеров и продюсеров со стороны государства и крупных медиахолдингов. Отдельное внимание будет уделено развитию новых форматов научного кино, моделям его дистрибуции и тому, как сделать научное кино доступным и массовым.Модераторами сессии выступят сооснователь, программный директор фестиваля актуального научного кино ФАНК, член экспертного совета по неигровому кино Министерства культуры Российской Федерации, член правления Европейской академии научного кино Ирина Белых и директор центра академического развития студентов Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Андрей Кожанов."Научное кино, на мой взгляд, имеет шанс стать самым массовым инструментом научной коммуникации. Обращаясь в большей степени к эмоциям, кино делает науку по-настоящему увлекательной и доступной каждому. Кино не дает ответов на вопросы, а, скорее, раззадоривает, вызывает интерес к науке, вовлекает зрителя в диалог и заставляет задуматься", – отметила Ирина Белых.В сессии также примут участие генеральный директор телеканала "Наука" Григорий Ковбасюк; директор Центра исследований культурной среды философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, руководитель исследований факультета креативных индустрий Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Олег Иванов; член правления Союза кинематографистов России, руководитель Госкиноцентра "Пермкино" Павел Печенкин; старший вице-президент по развитию Сколковского института науки и технологий (СколТех) Александр Сафонов и режиссер, продюсер документального кино Онлайн-кинотеатра KION Ангелина Голикова."Кино и, шире, видео в жанре научпоп – это самый доступный для широкой аудитории способ разобраться, что происходит в современном невообразимо сложном научном мире. Работа в этом жанре – огромный творческий вызов, требующий редко встречающегося сочетания компетенций. Необходимо быть сразу и учёным, и режиссёром, и журналистом. Учитывать, как меняются привычки и запросы зрителя, быть актуальным и понятным. Мы как крупнейший в России производитель научно-популярных фильмов и программ видим запрос аудитории на такой контент. Предстоящая дискуссия на эту тему представляется нам крайне своевременной", – подчеркнул генеральный директор телеканала "Наука" Григорий Ковбасюк.В программе II Конгресса молодых ученых – десятки тематических сессий о состоянии и перспективах науки, исследований и образования. Участниками II Конгресса молодых ученых станут делегаты более, чем из 40 стран мира.Подробнее с деловой программой можно ознакомиться на официальном сайте II Конгресса молодых ученых конгресс.наука.рф.Организаторами Конгресса молодых ученых в 2022 году выступают Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию и Фонд Росконгресс. Оператором Десятилетия науки и технологий выступает АНО "Национальные приоритеты". Конгресс будет проходить при поддержке титульного партнера – Федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства", титульного партнера – Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", стратегического партнера – ПАО "Россети", официального партнера – Государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ", официального партнера – ПАО Сбербанк.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы