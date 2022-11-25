https://ria.ru/20221125/kinofestival-1834339106.html

Около 1300 человек посетили фестиваль российского кино в индийском Мумбаи

Около 1300 человек посетили фестиваль российского кино в индийском Мумбаи - РИА Новости, 25.11.2022

Около 1300 человек посетили фестиваль российского кино в индийском Мумбаи

Около 1300 человек посетили фестиваль российского кино Russian Film Festival в Индии, фаворитами зрителей стали фильмы "Холоп" и "Большой", сообщает "Роскино". РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T19:33

2022-11-25T19:33

2022-11-25T20:02

культура

клим шипенко

мумбаи

россия

индия

роскино

большой театр

кино и сериалы

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Около 1300 человек посетили фестиваль российского кино Russian Film Festival в Индии, фаворитами зрителей стали фильмы "Холоп" и "Большой", сообщает "Роскино".Russian Film Festival проходил в индийском Мумбаи 17-20 ноября, он был организован компанией "Роскино" при поддержке Минкультуры России."Индийским зрителям были представлены популярные российские картины – комедии "Холоп" Клима Шипенко и "Молодой человек" Александра Фомина, семейный приключенческий фильм "Пальма" Александра Домогарова-младшего, балетная драма "Большой" Валерия Тодоровского, а также полнометражный мультфильм "Фиксики против кработов", – говорится в сообщении.В "Роскино" отметили, что лидерами по просмотрам стали комедия "Холоп" о перевоспитании эгоистичного "мажора" и балетная драма "Большой" о пути юной балерины, мечтающей танцевать в Большом театре."На показах Russian Film Festival в Мумбаи индийские кинематографисты выразили готовность расширять сотрудничество с Россией", – добавили в организации.По словам режиссера Клипа Шипенко, он никогда ранее не работал с зарубежными коллегами, но ему "был бы интересен такой опыт".

https://ria.ru/20221124/dubai-1833990982.html

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Екатерина Янсон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Янсон

клим шипенко, мумбаи, россия, индия, роскино, большой театр, кино и сериалы, кинофестиваль, что посмотреть , новости культуры