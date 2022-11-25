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Около 1300 человек посетили фестиваль российского кино в индийском Мумбаи - РИА Новости, 25.11.2022
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Культура
https://ria.ru/20221125/kinofestival-1834339106.html
Около 1300 человек посетили фестиваль российского кино в индийском Мумбаи
Около 1300 человек посетили фестиваль российского кино в индийском Мумбаи - РИА Новости, 25.11.2022
Около 1300 человек посетили фестиваль российского кино в индийском Мумбаи
Около 1300 человек посетили фестиваль российского кино Russian Film Festival в Индии, фаворитами зрителей стали фильмы "Холоп" и "Большой", сообщает "Роскино". РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T19:33
2022-11-25T20:02
культура
клим шипенко
мумбаи
россия
индия
роскино
большой театр
кино и сериалы
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Около 1300 человек посетили фестиваль российского кино Russian Film Festival в Индии, фаворитами зрителей стали фильмы "Холоп" и "Большой", сообщает "Роскино".Russian Film Festival проходил в индийском Мумбаи 17-20 ноября, он был организован компанией "Роскино" при поддержке Минкультуры России."Индийским зрителям были представлены популярные российские картины – комедии "Холоп" Клима Шипенко и "Молодой человек" Александра Фомина, семейный приключенческий фильм "Пальма" Александра Домогарова-младшего, балетная драма "Большой" Валерия Тодоровского, а также полнометражный мультфильм "Фиксики против кработов", – говорится в сообщении.В "Роскино" отметили, что лидерами по просмотрам стали комедия "Холоп" о перевоспитании эгоистичного "мажора" и балетная драма "Большой" о пути юной балерины, мечтающей танцевать в Большом театре."На показах Russian Film Festival в Мумбаи индийские кинематографисты выразили готовность расширять сотрудничество с Россией", – добавили в организации.По словам режиссера Клипа Шипенко, он никогда ранее не работал с зарубежными коллегами, но ему "был бы интересен такой опыт".
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клим шипенко, мумбаи, россия, индия, роскино, большой театр, кино и сериалы, кинофестиваль, что посмотреть , новости культуры
Культура, Клим Шипенко, Мумбаи, Россия, Индия, Роскино, Большой театр, Кино и сериалы, кинофестиваль, что посмотреть , Новости культуры
19:33 25.11.2022 (обновлено: 20:02 25.11.2022)
 
Около 1300 человек посетили фестиваль российского кино в индийском Мумбаи

Около 1300 человек посетили фестиваль Russian Film Festival в Индии 17-20 ноября

© Предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип"Кадр из фильма "Холоп"
Кадр из фильма Холоп
© Предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Около 1300 человек посетили фестиваль российского кино Russian Film Festival в Индии, фаворитами зрителей стали фильмы "Холоп" и "Большой", сообщает "Роскино".
Russian Film Festival проходил в индийском Мумбаи 17-20 ноября, он был организован компанией "Роскино" при поддержке Минкультуры России.
"Индийским зрителям были представлены популярные российские картины – комедии "Холоп" Клима Шипенко и "Молодой человек" Александра Фомина, семейный приключенческий фильм "Пальма" Александра Домогарова-младшего, балетная драма "Большой" Валерия Тодоровского, а также полнометражный мультфильм "Фиксики против кработов", – говорится в сообщении.
В "Роскино" отметили, что лидерами по просмотрам стали комедия "Холоп" о перевоспитании эгоистичного "мажора" и балетная драма "Большой" о пути юной балерины, мечтающей танцевать в Большом театре.
© Предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип"

Кадр из фильма "Холоп"

Кадр из фильма Холоп
1 из 3

Кадр из фильма "Холоп"

© Предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип"
© Предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип"

Герои фильма "Холоп"

Кадр из фильма Холоп
2 из 3

Герои фильма "Холоп"

© Предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип"
© Yellow, Black & White (2019)

"Холоп"

Кадр из фильма Холоп
3 из 3

"Холоп"

© Yellow, Black & White (2019)
1 из 3

Кадр из фильма "Холоп"

© Предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип"
2 из 3

Герои фильма "Холоп"

© Предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип"
3 из 3

"Холоп"

© Yellow, Black & White (2019)
"На показах Russian Film Festival в Мумбаи индийские кинематографисты выразили готовность расширять сотрудничество с Россией", – добавили в организации.
По словам режиссера Клипа Шипенко, он никогда ранее не работал с зарубежными коллегами, но ему "был бы интересен такой опыт".
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КультураКлим ШипенкоМумбаиРоссияИндияРоскиноБольшой театрКино и сериалыкинофестивальчто посмотретьНовости культуры
 
 
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