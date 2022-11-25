Около 1300 человек посетили фестиваль российского кино в индийском Мумбаи

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Около 1300 человек посетили фестиваль российского кино Russian Film Festival в Индии, фаворитами зрителей стали фильмы "Холоп" и "Большой", сообщает "Роскино".Russian Film Festival проходил в индийском Мумбаи 17-20 ноября, он был организован компанией "Роскино" при поддержке Минкультуры России."Индийским зрителям были представлены популярные российские картины – комедии "Холоп" Клима Шипенко и "Молодой человек" Александра Фомина, семейный приключенческий фильм "Пальма" Александра Домогарова-младшего, балетная драма "Большой" Валерия Тодоровского, а также полнометражный мультфильм "Фиксики против кработов", – говорится в сообщении.В "Роскино" отметили, что лидерами по просмотрам стали комедия "Холоп" о перевоспитании эгоистичного "мажора" и балетная драма "Большой" о пути юной балерины, мечтающей танцевать в Большом театре."На показах Russian Film Festival в Мумбаи индийские кинематографисты выразили готовность расширять сотрудничество с Россией", – добавили в организации.По словам режиссера Клипа Шипенко, он никогда ранее не работал с зарубежными коллегами, но ему "был бы интересен такой опыт".
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Около 1300 человек посетили фестиваль российского кино Russian Film Festival в Индии, фаворитами зрителей стали фильмы "Холоп" и "Большой", сообщает "Роскино".
Russian Film Festival проходил в индийском Мумбаи 17-20 ноября, он был организован компанией "Роскино" при поддержке Минкультуры России.
"Индийским зрителям были представлены популярные российские картины – комедии "Холоп" Клима Шипенко и "Молодой человек" Александра Фомина, семейный приключенческий фильм "Пальма" Александра Домогарова-младшего, балетная драма "Большой" Валерия Тодоровского, а также полнометражный мультфильм "Фиксики против кработов", – говорится в сообщении.
В "Роскино" отметили, что лидерами по просмотрам стали комедия "Холоп" о перевоспитании эгоистичного "мажора" и балетная драма "Большой" о пути юной балерины, мечтающей танцевать в Большом театре.
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