https://ria.ru/20221125/kiev-1834141837.html

В трети домов Киева восстановили теплоснабжение

В трети домов Киева восстановили теплоснабжение - РИА Новости, 25.11.2022

В трети домов Киева восстановили теплоснабжение

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что теплоснабжение восстановлено в трети домов украинской столицы. РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T11:07

2022-11-25T11:07

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что теплоснабжение восстановлено в трети домов украинской столицы."Треть домов Киева уже с теплом. Специалисты продолжают восстанавливать отопление в столице", - написал Кличко в своем Telegram-канале.Также он отметил, что в течение дня энергетики планируют подключать электричество по очереди для всех потребителей на три часа.Ранее в городской военной администрации сообщили, что у половины жителей Киева до сих пор нет света.Министерство энергетики Украины сообщало, что в среду из-за российских ударов все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии остались без света. В четверг в минэнерго сообщили, что электроснабжение объектов критической инфраструктуры восстановлено.По данным Минобороны РФ, 23 ноября был нанесен массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики, все назначенные объекты поражены. Ведомство подчеркнуло, что ударов по Киеву не было, а разрушения в городе стали следствием падения ракет ПВО, размещенных в жилых кварталах украинской столицы.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.

https://ria.ru/20221125/zelenskiy-1834111697.html

https://ria.ru/20221125/ukraina-1834108866.html

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в мире, жкх, виталий кличко, киев, украина