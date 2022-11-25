В трети домов Киева восстановили теплоснабжение
Кличко сообщил, что в трети домов Киева восстановили теплоснабжение
© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что теплоснабжение восстановлено в трети домов украинской столицы.
"Треть домов Киева уже с теплом. Специалисты продолжают восстанавливать отопление в столице", - написал Кличко в своем Telegram-канале.
Также он отметил, что в течение дня энергетики планируют подключать электричество по очереди для всех потребителей на три часа.
Ранее в городской военной администрации сообщили, что у половины жителей Киева до сих пор нет света.
Министерство энергетики Украины сообщало, что в среду из-за российских ударов все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии остались без света. В четверг в минэнерго сообщили, что электроснабжение объектов критической инфраструктуры восстановлено.
По данным Минобороны РФ, 23 ноября был нанесен массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики, все назначенные объекты поражены. Ведомство подчеркнуло, что ударов по Киеву не было, а разрушения в городе стали следствием падения ракет ПВО, размещенных в жилых кварталах украинской столицы.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.