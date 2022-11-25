https://ria.ru/20221125/kiev-1834132490.html

Киевские власти сообщили об отсутствии света у половины жителей города

Киевские власти сообщили об отсутствии света у половины жителей города - РИА Новости, 25.11.2022

Киевские власти сообщили об отсутствии света у половины жителей города

У половины жителей Киева до сих пор нет света, сообщили в городской военной администрации. РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T10:37

2022-11-25T10:37

2022-11-25T10:37

специальная военная операция на украине

в мире

киев

украина

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. У половины жителей Киева до сих пор нет света, сообщили в городской военной администрации."Ситуация в столице по состоянию на 08.30 (09.30 мск - ред.). 50% жилищного фонда города работает в режиме аварийного отключения электроэнергии",- говорится в сообщении в Telegram-канале администрации. Накануне вечером эта цифра составляла 70%. Отмечается, что водоснабжение в Киеве полностью восстановлено, однако у некоторых потребителей проблемы с напором, особенно на верхних этажах обесточенных домов.Министерство энергетики Украины сообщало, что в среду из-за российских ударов все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии остались без света. В четверг в минэнерго сообщили, что электроснабжение объектов критической инфраструктуры восстановлено.По данным Минобороны РФ, 23 ноября был нанесен массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики, все назначенные объекты поражены. Ведомство подчеркнуло, что ударов по Киеву не было, а разрушения в городе стали следствием падения ракет ПВО, размещенных в жилых кварталах украинской столицы.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.

https://ria.ru/20221124/kiev-1834084258.html

https://ria.ru/20221123/kiev-1833695471.html

киев

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, киев, украина, ситуация в днр и лнр