Киевские власти сообщили об отсутствии света у половины жителей города
Киевские власти заявили, что около половины жителей города остаются без света
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaОбесточенный жилой район в Киеве
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Обесточенный жилой район в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. У половины жителей Киева до сих пор нет света, сообщили в городской военной администрации.
"Ситуация в столице по состоянию на 08.30 (09.30 мск - ред.). 50% жилищного фонда города работает в режиме аварийного отключения электроэнергии",- говорится в сообщении в Telegram-канале администрации. Накануне вечером эта цифра составляла 70%. Отмечается, что водоснабжение в Киеве полностью восстановлено, однако у некоторых потребителей проблемы с напором, особенно на верхних этажах обесточенных домов.
Министерство энергетики Украины сообщало, что в среду из-за российских ударов все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии остались без света. В четверг в минэнерго сообщили, что электроснабжение объектов критической инфраструктуры восстановлено.
По данным Минобороны РФ, 23 ноября был нанесен массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики, все назначенные объекты поражены. Ведомство подчеркнуло, что ударов по Киеву не было, а разрушения в городе стали следствием падения ракет ПВО, размещенных в жилых кварталах украинской столицы.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.