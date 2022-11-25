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Киевские власти сообщили об отсутствии света у половины жителей города - РИА Новости, 25.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221125/kiev-1834132490.html
Киевские власти сообщили об отсутствии света у половины жителей города
Киевские власти сообщили об отсутствии света у половины жителей города - РИА Новости, 25.11.2022
Киевские власти сообщили об отсутствии света у половины жителей города
У половины жителей Киева до сих пор нет света, сообщили в городской военной администрации. РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T10:37
2022-11-25T10:37
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. У половины жителей Киева до сих пор нет света, сообщили в городской военной администрации."Ситуация в столице по состоянию на 08.30 (09.30 мск - ред.). 50% жилищного фонда города работает в режиме аварийного отключения электроэнергии",- говорится в сообщении в Telegram-канале администрации. Накануне вечером эта цифра составляла 70%. Отмечается, что водоснабжение в Киеве полностью восстановлено, однако у некоторых потребителей проблемы с напором, особенно на верхних этажах обесточенных домов.Министерство энергетики Украины сообщало, что в среду из-за российских ударов все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии остались без света. В четверг в минэнерго сообщили, что электроснабжение объектов критической инфраструктуры восстановлено.По данным Минобороны РФ, 23 ноября был нанесен массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики, все назначенные объекты поражены. Ведомство подчеркнуло, что ударов по Киеву не было, а разрушения в городе стали следствием падения ракет ПВО, размещенных в жилых кварталах украинской столицы.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.
https://ria.ru/20221124/kiev-1834084258.html
https://ria.ru/20221123/kiev-1833695471.html
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в мире, киев, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
10:37 25.11.2022
 
Киевские власти сообщили об отсутствии света у половины жителей города

Киевские власти заявили, что около половины жителей города остаются без света

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaОбесточенный жилой район в Киеве
Обесточенный жилой район в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Обесточенный жилой район в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. У половины жителей Киева до сих пор нет света, сообщили в городской военной администрации.
"Ситуация в столице по состоянию на 08.30 (09.30 мск - ред.). 50% жилищного фонда города работает в режиме аварийного отключения электроэнергии",- говорится в сообщении в Telegram-канале администрации. Накануне вечером эта цифра составляла 70%. Отмечается, что водоснабжение в Киеве полностью восстановлено, однако у некоторых потребителей проблемы с напором, особенно на верхних этажах обесточенных домов.
Вечерний Киев - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
Вчера, 22:13Специальная военная операция на Украине
Из Киева могут вывезти детей и пожилых людей, заявил Кличко
Министерство энергетики Украины сообщало, что в среду из-за российских ударов все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии остались без света. В четверг в минэнерго сообщили, что электроснабжение объектов критической инфраструктуры восстановлено.
По данным Минобороны РФ, 23 ноября был нанесен массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики, все назначенные объекты поражены. Ведомство подчеркнуло, что ударов по Киеву не было, а разрушения в городе стали следствием падения ракет ПВО, размещенных в жилых кварталах украинской столицы.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.
Киев - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
23 ноября, 16:10Специальная военная операция на Украине
Кличко сообщил о приостановке водоснабжения в Киеве
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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