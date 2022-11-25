https://ria.ru/20221125/kazachestvo-1833933981.html

Музей казачества откроется в Москве в 2024 году

Музей казачества откроется в Москве в 2024 году - РИА Новости, 25.11.2022

Музей казачества откроется в Москве в 2024 году

Центральный музей российского казачества откроется в Москве в 2024 году, в него войдут экспонаты из собрания Государственного исторического музея, сообщает ГИМ... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T03:34

2022-11-25T03:34

2022-11-25T03:34

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Центральный музей российского казачества откроется в Москве в 2024 году, в него войдут экспонаты из собрания Государственного исторического музея, сообщает ГИМ со ссылкой на директора Алексея Левыкина.Отобранные предметы сначала будут продемонстрированы на презентации в ГИМ, а затем станут частью постоянной экспозиции.Также в преддверии открытия музей запустил проект, призванный рассказать историю казачества в России в интерактивном формате. На одном ресурсе собрано более 200 предметов, иллюстрирующих основные вехи его истории.Также на сайте представлена карта, на которой можно увидеть расположение основных сил казачьих войск и события, произошедшие с их участием, в период с 1560 по 1917 годы. В отдельных главах собраны сведения о главных персоналиях."Важной частью проекта являются разделы, где представлены ключевые предметы казачьей культуры: оружие, награды, амуниция, знамена и документы, а также видео с комментариями специалистов ГИМ", — добавили в институции.

https://ria.ru/20221124/muzeikremlya-1833938808.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Янсон

новости культуры, алексей левыкин, москва, россия, исторический музей, казачество, история, музеи, выставки