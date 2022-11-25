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Музей казачества откроется в Москве в 2024 году - РИА Новости, 25.11.2022
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Культура
https://ria.ru/20221125/kazachestvo-1833933981.html
Музей казачества откроется в Москве в 2024 году
Музей казачества откроется в Москве в 2024 году - РИА Новости, 25.11.2022
Музей казачества откроется в Москве в 2024 году
Центральный музей российского казачества откроется в Москве в 2024 году, в него войдут экспонаты из собрания Государственного исторического музея, сообщает ГИМ... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T03:34
2022-11-25T03:34
культура
новости культуры
алексей левыкин
москва
россия
исторический музей
казачество
история
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Центральный музей российского казачества откроется в Москве в 2024 году, в него войдут экспонаты из собрания Государственного исторического музея, сообщает ГИМ со ссылкой на директора Алексея Левыкина.Отобранные предметы сначала будут продемонстрированы на презентации в ГИМ, а затем станут частью постоянной экспозиции.Также в преддверии открытия музей запустил проект, призванный рассказать историю казачества в России в интерактивном формате. На одном ресурсе собрано более 200 предметов, иллюстрирующих основные вехи его истории.Также на сайте представлена карта, на которой можно увидеть расположение основных сил казачьих войск и события, произошедшие с их участием, в период с 1560 по 1917 годы. В отдельных главах собраны сведения о главных персоналиях."Важной частью проекта являются разделы, где представлены ключевые предметы казачьей культуры: оружие, награды, амуниция, знамена и документы, а также видео с комментариями специалистов ГИМ", — добавили в институции.
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новости культуры, алексей левыкин, москва, россия, исторический музей, казачество, история, музеи, выставки
Культура, Новости культуры, Алексей Левыкин, Москва, Россия, Исторический музей, казачество, история, Музеи, Выставки
03:34 25.11.2022
 
Музей казачества откроется в Москве в 2024 году

Центральный музей российского казачества откроется в Москве в 2024 году

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкВид центра Москвы со Спасской башни Московского Кремля. Слева - Государственный Исторический музей
Вид центра Москвы со Спасской башни Московского Кремля. Слева - Государственный Исторический музей - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Центральный музей российского казачества откроется в Москве в 2024 году, в него войдут экспонаты из собрания Государственного исторического музея, сообщает ГИМ со ссылкой на директора Алексея Левыкина.
"В 2024 году Исторический музей планирует открыть Центральный музей российского казачества. Для будущего музея уже подбирают экспонаты, связанные с бытом, культурой и историей казачества. Открытие нового объекта музейного комплекса запланировано на середину 2024 года", — приводит пресс-служба слова Левыкина.
Отобранные предметы сначала будут продемонстрированы на презентации в ГИМ, а затем станут частью постоянной экспозиции.
Также в преддверии открытия музей запустил проект, призванный рассказать историю казачества в России в интерактивном формате. На одном ресурсе собрано более 200 предметов, иллюстрирующих основные вехи его истории.
Также на сайте представлена карта, на которой можно увидеть расположение основных сил казачьих войск и события, произошедшие с их участием, в период с 1560 по 1917 годы. В отдельных главах собраны сведения о главных персоналиях.
"Важной частью проекта являются разделы, где представлены ключевые предметы казачьей культуры: оружие, награды, амуниция, знамена и документы, а также видео с комментариями специалистов ГИМ", — добавили в институции.
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