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В Новой Каховке четыре человека погибли при обстреле - РИА Новости, 25.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221125/kakhovka-1834270917.html
В Новой Каховке четыре человека погибли при обстреле
В Новой Каховке четыре человека погибли при обстреле - РИА Новости, 25.11.2022
В Новой Каховке четыре человека погибли при обстреле
Украинские войска открыли минометный огонь по Новой Каховке и близлежащим селам Херсонской области, в результате погибли четыре человека, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T16:33
2022-11-25T17:17
специальная военная операция на украине
новая каховка
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя — РИА Новости. Украинские войска открыли минометный огонь по Новой Каховке и близлежащим селам Херсонской области, в результате погибли четыре человека, сообщила пресс-служба администрации города."В результате дневных обстрелов, последний из которых был около 14 часов, погибло еще четверо мирных жителей: двое в городе и двое в селе Корсунка", — уточнили местные власти.Ранее сообщалось, что в ночь с 24 на 25 ноября город подвергся массированному минометному обстрелу со стороны украинских войск. Погибли две женщины.В пресс-службе подчеркнули, что также разрушены два частных дома в старой части города и повреждены две многоэтажки.Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинские войска стали чаще наносить удары по левобережной части региона, где находится Новая Каховка.В середине октября российское руководство призвало жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра переехать вглубь Херсонской области и в другие российские регионы из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ, риска затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС, а также возможности изоляции группировки российских войск на правом берегу. Как заявили в Минобороны, на начало ноября эвакуированы 115 тысяч человек.
https://ria.ru/20221125/makeevka-1834206056.html
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новая каховка, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Происшествия
16:33 25.11.2022 (обновлено: 17:17 25.11.2022)
 
В Новой Каховке четыре человека погибли при обстреле

В Новой Каховке четыре человека погибли при минометном обстреле со стороны ВСУ

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкВид на соседний дом через разбитое окно
Вид на соседний дом через разбитое окно - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Вид на соседний дом через разбитое окно. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя — РИА Новости. Украинские войска открыли минометный огонь по Новой Каховке и близлежащим селам Херсонской области, в результате погибли четыре человека, сообщила пресс-служба администрации города.
"В результате дневных обстрелов, последний из которых был около 14 часов, погибло еще четверо мирных жителей: двое в городе и двое в селе Корсунка", — уточнили местные власти.
Ранее сообщалось, что в ночь с 24 на 25 ноября город подвергся массированному минометному обстрелу со стороны украинских войск. Погибли две женщины.
В пресс-службе подчеркнули, что также разрушены два частных дома в старой части города и повреждены две многоэтажки.
Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинские войска стали чаще наносить удары по левобережной части региона, где находится Новая Каховка.
В середине октября российское руководство призвало жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра переехать вглубь Херсонской области и в другие российские регионы из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ, риска затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС, а также возможности изоляции группировки российских войск на правом берегу. Как заявили в Минобороны, на начало ноября эвакуированы 115 тысяч человек.
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