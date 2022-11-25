16:33 25.11.2022 (обновлено: 17:17 25.11.2022)
В Новой Каховке четыре человека погибли при обстреле
В Новой Каховке четыре человека погибли при минометном обстреле со стороны ВСУ
Вид на соседний дом через разбитое окно. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя — РИА Новости. Украинские войска открыли минометный огонь по Новой Каховке и близлежащим селам Херсонской области, в результате погибли четыре человека, сообщила пресс-служба администрации города.
"В результате дневных обстрелов, последний из которых был около 14 часов, погибло еще четверо мирных жителей: двое в городе и двое в селе Корсунка", — уточнили местные власти.
Ранее сообщалось, что в ночь с 24 на 25 ноября город подвергся массированному минометному обстрелу со стороны украинских войск. Погибли две женщины.
В пресс-службе подчеркнули, что также разрушены два частных дома в старой части города и повреждены две многоэтажки.
Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинские войска стали чаще наносить удары по левобережной части региона, где находится Новая Каховка.
В середине октября российское руководство призвало жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра переехать вглубь Херсонской области и в другие российские регионы из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ, риска затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС, а также возможности изоляции группировки российских войск на правом берегу. Как заявили в Минобороны, на начало ноября эвакуированы 115 тысяч человек.