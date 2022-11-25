https://ria.ru/20221125/kadyrov-1834381380.html

Кадыров поблагодарил мать чеченских бойцов за речь на встрече с Путиным

Кадыров поблагодарил мать чеченских бойцов за речь на встрече с Путиным - РИА Новости, 25.11.2022

Кадыров поблагодарил мать чеченских бойцов за речь на встрече с Путиным

Глава Чечни Рамзан Кадыров поблагодарил мать чеченских бойцов Жарадат Агуеву за искреннее и эмоциональное выступление на встрече с президентом России Владимиром РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T23:09

2022-11-25T23:09

2022-11-25T23:09

общество

владимир путин

рамзан кадыров

россия

курчалоевский район

украина

день матери

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ГРОЗНЫЙ, 25 ноя - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров поблагодарил мать чеченских бойцов Жарадат Агуеву за искреннее и эмоциональное выступление на встрече с президентом России Владимиром Путиным.На встрече Путина с матерями военнослужащих Агуева рассказала, двое ее сыновей находятся в зоне спецоперации. Женщина отметила, что дома у нее еще один сын, которого она готова отправить на спецоперацию, если нужно. На что Путин попросил передать сыну "приказ верховного главнокомандующего — оставаться дома", контролировать ситуацию в семье."Хочу поблагодарить маму... командира батальона "Запад-Ахмат" Исмаила Агуева и начальника отдела МВД РФ по Курчалоевскому району ЧР Рустама Агуева - Жарадат Хожаевну за ее искреннее и эмоциональное выступление. Она представляет собой пример настоящей чеченской матери, которая вырастила достойных сыновей и защитников Отечества, на которых нужно равняться всем чеченцам", - написал Кадыров в Telegram- канале.Он рассказал, что помимо ее сыновей на Украине сражаются и ее многочисленные родственники."И это неудивительно, ведь наш народ питает особую благодарность к президенту России Владимиру Путину за то, что он восстановил нашу республику и превратил ее в один из самых благополучных регионов страны", - добавил он.

https://ria.ru/20221125/chechni-1834350157.html

россия

курчалоевский район

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, владимир путин, рамзан кадыров, россия, курчалоевский район, украина, день матери