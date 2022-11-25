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Кадыров поблагодарил мать чеченских бойцов за речь на встрече с Путиным - РИА Новости, 25.11.2022
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Кадыров поблагодарил мать чеченских бойцов за речь на встрече с Путиным
Кадыров поблагодарил мать чеченских бойцов за речь на встрече с Путиным - РИА Новости, 25.11.2022
Кадыров поблагодарил мать чеченских бойцов за речь на встрече с Путиным
Глава Чечни Рамзан Кадыров поблагодарил мать чеченских бойцов Жарадат Агуеву за искреннее и эмоциональное выступление на встрече с президентом России Владимиром РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T23:09
2022-11-25T23:09
общество
владимир путин
рамзан кадыров
россия
курчалоевский район
украина
день матери
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ГРОЗНЫЙ, 25 ноя - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров поблагодарил мать чеченских бойцов Жарадат Агуеву за искреннее и эмоциональное выступление на встрече с президентом России Владимиром Путиным.На встрече Путина с матерями военнослужащих Агуева рассказала, двое ее сыновей находятся в зоне спецоперации. Женщина отметила, что дома у нее еще один сын, которого она готова отправить на спецоперацию, если нужно. На что Путин попросил передать сыну "приказ верховного главнокомандующего — оставаться дома", контролировать ситуацию в семье."Хочу поблагодарить маму... командира батальона "Запад-Ахмат" Исмаила Агуева и начальника отдела МВД РФ по Курчалоевскому району ЧР Рустама Агуева - Жарадат Хожаевну за ее искреннее и эмоциональное выступление. Она представляет собой пример настоящей чеченской матери, которая вырастила достойных сыновей и защитников Отечества, на которых нужно равняться всем чеченцам", - написал Кадыров в Telegram- канале.Он рассказал, что помимо ее сыновей на Украине сражаются и ее многочисленные родственники."И это неудивительно, ведь наш народ питает особую благодарность к президенту России Владимиру Путину за то, что он восстановил нашу республику и превратил ее в один из самых благополучных регионов страны", - добавил он.
https://ria.ru/20221125/chechni-1834350157.html
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курчалоевский район
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общество, владимир путин, рамзан кадыров, россия, курчалоевский район, украина, день матери
Общество, Владимир Путин, Рамзан Кадыров, Россия, Курчалоевский район, Украина, День матери
23:09 25.11.2022
 
Кадыров поблагодарил мать чеченских бойцов за речь на встрече с Путиным

Кадыров поблагодарил мать чеченских бойцов за искреннее выступление на встрече с Путиным

© POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин встретился с матерями военнослужащих - участников СВО, слева - Жарадат Агуева из Чеченской Республики
Президент РФ В. Путин встретился с матерями военнослужащих - участников СВО, слева - Жарадат Агуева из Чеченской Республики
© POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ В. Путин встретился с матерями военнослужащих - участников СВО, слева - Жарадат Агуева из Чеченской Республики
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 25 ноя - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров поблагодарил мать чеченских бойцов Жарадат Агуеву за искреннее и эмоциональное выступление на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
На встрече Путина с матерями военнослужащих Агуева рассказала, двое ее сыновей находятся в зоне спецоперации. Женщина отметила, что дома у нее еще один сын, которого она готова отправить на спецоперацию, если нужно. На что Путин попросил передать сыну "приказ верховного главнокомандующего — оставаться дома", контролировать ситуацию в семье.
"Хочу поблагодарить маму... командира батальона "Запад-Ахмат" Исмаила Агуева и начальника отдела МВД РФ по Курчалоевскому району ЧР Рустама Агуева - Жарадат Хожаевну за ее искреннее и эмоциональное выступление. Она представляет собой пример настоящей чеченской матери, которая вырастила достойных сыновей и защитников Отечества, на которых нужно равняться всем чеченцам", - написал Кадыров в Telegram- канале.
Он рассказал, что помимо ее сыновей на Украине сражаются и ее многочисленные родственники.
"И это неудивительно, ведь наш народ питает особую благодарность к президенту России Владимиру Путину за то, что он восстановил нашу республику и превратил ее в один из самых благополучных регионов страны", - добавил он.
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ОбществоВладимир ПутинРамзан КадыровРоссияКурчалоевский районУкраинаДень матери
 
 
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