На месте теракта в Стамбуле запретили уличную торговлю и выступления
На улице Истикляль в Стамбуле запретили уличную торговлю, выставки и выступления
© AP Photo / Emrah GurelАвтомобили спецслужб на месте взрыва на улице Истикляль в Стамбуле
© AP Photo / Emrah Gurel
Автомобили спецслужб на месте взрыва на улице Истикляль в Стамбуле. Архивное фото
АНКАРА, 25 ноя – РИА Новости. Власти Стамбула запретили уличную торговлю, выставки и выступления на улице Истикляль, где произошел теракт, унесший жизни шести человек, сообщает газета Hürriyet.
На пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула произошел взрыв, погибли шесть человек, пострадал 81. Подозреваемая в совершении теракта задержана, она призналась в связях с запрещенной в Турции "Рабочей партией Курдистана" (РПК).
"Губернатор Стамбула Али Ерликая издал указ о мерах, которые необходимо принять для поддержания безопасности, мира и порядка на улице Истикляль и ускорения текущего пешеходного потока после теракта", - сообщило издание.
Сообщается, что в этом контексте не допускается размещение на улице столов, стульев, досок, передвижных вывесок и т.д. предприятиями, находящимися на улице, с любой целью; установка стендов, открытие выставок; уличная торговля и размещение ларьков; организация социальных, культурных или коммерческих мероприятий; коллективное или индивидуальное уличное музицирование и выступления и т.д.