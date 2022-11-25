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На месте теракта в Стамбуле запретили уличную торговлю и выступления - РИА Новости, 25.11.2022
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Туризм
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На месте теракта в Стамбуле запретили уличную торговлю и выступления
На месте теракта в Стамбуле запретили уличную торговлю и выступления - РИА Новости, 25.11.2022
На месте теракта в Стамбуле запретили уличную торговлю и выступления
Власти Стамбула запретили уличную торговлю, выставки и выступления на улице Истикляль, где произошел теракт, унесший жизни шести человек, сообщает газета... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T09:42
2022-11-25T09:42
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взрыв в центре стамбула
новости - туризм
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АНКАРА, 25 ноя – РИА Новости. Власти Стамбула запретили уличную торговлю, выставки и выступления на улице Истикляль, где произошел теракт, унесший жизни шести человек, сообщает газета Hürriyet.На пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула произошел взрыв, погибли шесть человек, пострадал 81. Подозреваемая в совершении теракта задержана, она призналась в связях с запрещенной в Турции "Рабочей партией Курдистана" (РПК)."Губернатор Стамбула Али Ерликая издал указ о мерах, которые необходимо принять для поддержания безопасности, мира и порядка на улице Истикляль и ускорения текущего пешеходного потока после теракта", - сообщило издание.Сообщается, что в этом контексте не допускается размещение на улице столов, стульев, досок, передвижных вывесок и т.д. предприятиями, находящимися на улице, с любой целью; установка стендов, открытие выставок; уличная торговля и размещение ларьков; организация социальных, культурных или коммерческих мероприятий; коллективное или индивидуальное уличное музицирование и выступления и т.д.
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в мире, стамбул, турция, взрыв в центре стамбула , новости - туризм
Туризм, В мире, Стамбул, Турция, Взрыв в центре Стамбула , Новости - Туризм
09:42 25.11.2022
 
На месте теракта в Стамбуле запретили уличную торговлю и выступления

На улице Истикляль в Стамбуле запретили уличную торговлю, выставки и выступления

© AP Photo / Emrah GurelАвтомобили спецслужб на месте взрыва на улице Истикляль в Стамбуле
Автомобили спецслужб на месте взрыва на улице Истикляль в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© AP Photo / Emrah Gurel
Автомобили спецслужб на месте взрыва на улице Истикляль в Стамбуле. Архивное фото
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АНКАРА, 25 ноя – РИА Новости. Власти Стамбула запретили уличную торговлю, выставки и выступления на улице Истикляль, где произошел теракт, унесший жизни шести человек, сообщает газета Hürriyet.
На пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула произошел взрыв, погибли шесть человек, пострадал 81. Подозреваемая в совершении теракта задержана, она призналась в связях с запрещенной в Турции "Рабочей партией Курдистана" (РПК).
"Губернатор Стамбула Али Ерликая издал указ о мерах, которые необходимо принять для поддержания безопасности, мира и порядка на улице Истикляль и ускорения текущего пешеходного потока после теракта", - сообщило издание.
Сообщается, что в этом контексте не допускается размещение на улице столов, стульев, досок, передвижных вывесок и т.д. предприятиями, находящимися на улице, с любой целью; установка стендов, открытие выставок; уличная торговля и размещение ларьков; организация социальных, культурных или коммерческих мероприятий; коллективное или индивидуальное уличное музицирование и выступления и т.д.
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