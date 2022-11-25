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На месте теракта в Стамбуле запретили уличную торговлю и выступления

На месте теракта в Стамбуле запретили уличную торговлю и выступления - РИА Новости, 25.11.2022

На месте теракта в Стамбуле запретили уличную торговлю и выступления

Власти Стамбула запретили уличную торговлю, выставки и выступления на улице Истикляль, где произошел теракт, унесший жизни шести человек, сообщает газета... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T09:42

2022-11-25T09:42

2022-11-25T09:42

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новости - туризм

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АНКАРА, 25 ноя – РИА Новости. Власти Стамбула запретили уличную торговлю, выставки и выступления на улице Истикляль, где произошел теракт, унесший жизни шести человек, сообщает газета Hürriyet.На пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула произошел взрыв, погибли шесть человек, пострадал 81. Подозреваемая в совершении теракта задержана, она призналась в связях с запрещенной в Турции "Рабочей партией Курдистана" (РПК)."Губернатор Стамбула Али Ерликая издал указ о мерах, которые необходимо принять для поддержания безопасности, мира и порядка на улице Истикляль и ускорения текущего пешеходного потока после теракта", - сообщило издание.Сообщается, что в этом контексте не допускается размещение на улице столов, стульев, досок, передвижных вывесок и т.д. предприятиями, находящимися на улице, с любой целью; установка стендов, открытие выставок; уличная торговля и размещение ларьков; организация социальных, культурных или коммерческих мероприятий; коллективное или индивидуальное уличное музицирование и выступления и т.д.

https://ria.ru/20221118/turtsiya-1832514723.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, стамбул, турция, взрыв в центре стамбула , новости - туризм