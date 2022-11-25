https://ria.ru/20221125/iran-1834108093.html

Ульянов прокомментировал резолюцию Совета управляющих МАГАТЭ по Ирану

Ульянов прокомментировал резолюцию Совета управляющих МАГАТЭ по Ирану - РИА Новости, 25.11.2022

Ульянов прокомментировал резолюцию Совета управляющих МАГАТЭ по Ирану

Резолюция Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по Ирану "подсекла" венский переговорный процесс по восстановлению ядерной... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T08:04

2022-11-25T08:04

2022-11-25T08:04

в мире

михаил ульянов (дипломат)

рафаэль гросси

джо байден

иран

сша

тегеран (город)

магатэ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/15/1585677258_0:322:3067:2047_1920x0_80_0_0_fbb37017641a756ac18f3f07310eb1c8.jpg

ВЕНА, 25 ноя - РИА Новости. Резолюция Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по Ирану "подсекла" венский переговорный процесс по восстановлению ядерной сделки, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси ранее выразил надежду на проведение технической встречи с иранскими представителями для решения открытых вопросов. Однако 17 ноября Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, в которой указывается на обязанность Ирана сотрудничать с агентством в расследовании в связи с обнаружением следов урана на трех незаявленных объектах.Во вторник иранские СМИ сообщали, что в ответ на резолюцию МАГАТЭ Тегеран приступил к обогащению урана до 60% на ядерном объекте Фордо, созданию новых центробежных каскадов IR2M и IR4 на ядерном объекте в Нетензе и Фордо, а также запуску на этих ядерных объектах новых центрифуг.Он добавил, что "парадокс состоит в том, что авторами резолюции стали четыре западных участника венских переговоров по восстановлению ядерной сделки, включая США, которые в прошлом демонстрировали несколько более ответственный подход, чем европейцы". При этом "евротройка" (Франция, ФРГ и Великобритания) "почему-то делает ставку на подобные резолюции, хотя опыт показывает их контрпродуктивность", указал постпред.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - СВПД по иранской ядерной программе, что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. С возвращением сторон в свои столицы в конце марта переговоры были приостановлены. МИД Ирана обвинял в этом американскую администрацию. Следующий раунд переговоров по СВПД прошел в Дохе 29-30 июня.

https://radiosputnik.ria.ru/20221122/iran-1833308726.html

https://ria.ru/20221114/iran-1831311843.html

иран

сша

тегеран (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, михаил ульянов (дипломат), рафаэль гросси, джо байден, иран, сша, тегеран (город), магатэ, совместный всеобъемлющий план действий (свпд)