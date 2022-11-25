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Ульянов прокомментировал резолюцию Совета управляющих МАГАТЭ по Ирану - РИА Новости, 25.11.2022
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Ульянов прокомментировал резолюцию Совета управляющих МАГАТЭ по Ирану
Ульянов прокомментировал резолюцию Совета управляющих МАГАТЭ по Ирану - РИА Новости, 25.11.2022
Ульянов прокомментировал резолюцию Совета управляющих МАГАТЭ по Ирану
Резолюция Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по Ирану "подсекла" венский переговорный процесс по восстановлению ядерной... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T08:04
2022-11-25T08:04
в мире
михаил ульянов (дипломат)
рафаэль гросси
джо байден
иран
сша
тегеран (город)
магатэ
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ВЕНА, 25 ноя - РИА Новости. Резолюция Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по Ирану "подсекла" венский переговорный процесс по восстановлению ядерной сделки, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси ранее выразил надежду на проведение технической встречи с иранскими представителями для решения открытых вопросов. Однако 17 ноября Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, в которой указывается на обязанность Ирана сотрудничать с агентством в расследовании в связи с обнаружением следов урана на трех незаявленных объектах.Во вторник иранские СМИ сообщали, что в ответ на резолюцию МАГАТЭ Тегеран приступил к обогащению урана до 60% на ядерном объекте Фордо, созданию новых центробежных каскадов IR2M и IR4 на ядерном объекте в Нетензе и Фордо, а также запуску на этих ядерных объектах новых центрифуг.Он добавил, что "парадокс состоит в том, что авторами резолюции стали четыре западных участника венских переговоров по восстановлению ядерной сделки, включая США, которые в прошлом демонстрировали несколько более ответственный подход, чем европейцы". При этом "евротройка" (Франция, ФРГ и Великобритания) "почему-то делает ставку на подобные резолюции, хотя опыт показывает их контрпродуктивность", указал постпред.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - СВПД по иранской ядерной программе, что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. С возвращением сторон в свои столицы в конце марта переговоры были приостановлены. МИД Ирана обвинял в этом американскую администрацию. Следующий раунд переговоров по СВПД прошел в Дохе 29-30 июня.
https://radiosputnik.ria.ru/20221122/iran-1833308726.html
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в мире, михаил ульянов (дипломат), рафаэль гросси, джо байден, иран, сша, тегеран (город), магатэ, совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
В мире, Михаил Ульянов (дипломат), Рафаэль Гросси, Джо Байден, Иран, США, Тегеран (город), МАГАТЭ, Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)
08:04 25.11.2022
 
Ульянов прокомментировал резолюцию Совета управляющих МАГАТЭ по Ирану

Постпред Ульянов: резолюция МАГАТЭ по Ирану "подсекла" переговоры по СВПД

© РИА Новости / Антон БыстровВид на Тегеран, Иран
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / Антон Быстров
Вид на Тегеран, Иран. Архивное фото
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ВЕНА, 25 ноя - РИА Новости. Резолюция Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по Ирану "подсекла" венский переговорный процесс по восстановлению ядерной сделки, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси ранее выразил надежду на проведение технической встречи с иранскими представителями для решения открытых вопросов. Однако 17 ноября Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, в которой указывается на обязанность Ирана сотрудничать с агентством в расследовании в связи с обнаружением следов урана на трех незаявленных объектах.
Флаг Ирана. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
22 ноября, 12:19В мире
СМИ рассказали, как Иран отреагировал на осуждающую резолюцию МАГАТЭ
Во вторник иранские СМИ сообщали, что в ответ на резолюцию МАГАТЭ Тегеран приступил к обогащению урана до 60% на ядерном объекте Фордо, созданию новых центробежных каскадов IR2M и IR4 на ядерном объекте в Нетензе и Фордо, а также запуску на этих ядерных объектах новых центрифуг.
"Резолюция (Совета управляющих МАГАТЭ - ред.) была крайне несвоевременной. На венских переговорах по восстановлению СВПД уже несколько месяцев не происходит ничего, и это связано во многом с прошедшими промежуточными выборами в США. В предвыборной ситуации администрации президента США Джо Байдена было, судя по всему, некомфортно заниматься заключением договоренностей по иранской ядерной программе. Выборы прошли - самое время собраться вновь и завершить переговорный марафон, все условия для этого есть. Иран настроен конструктивно, западным участникам переговоров об этом известно. Но вместо того, чтобы финализировать сделку, они вносят резолюцию, которая неизбежно и по крайне мере временно подсекает венский переговорный процесс", - заявил Ульянов.
Он добавил, что "парадокс состоит в том, что авторами резолюции стали четыре западных участника венских переговоров по восстановлению ядерной сделки, включая США, которые в прошлом демонстрировали несколько более ответственный подход, чем европейцы". При этом "евротройка" (Франция, ФРГ и Великобритания) "почему-то делает ставку на подобные резолюции, хотя опыт показывает их контрпродуктивность", указал постпред.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - СВПД по иранской ядерной программе, что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. С возвращением сторон в свои столицы в конце марта переговоры были приостановлены. МИД Ирана обвинял в этом американскую администрацию. Следующий раунд переговоров по СВПД прошел в Дохе 29-30 июня.
Символика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
14 ноября, 11:57
МИД Ирана заявил о визите в ближайшее время делегации МАГАТЭ в страну
 
В миреМихаил Ульянов (дипломат)Рафаэль ГроссиДжо БайденИранСШАТегеран (город)МАГАТЭСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)
 
 
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