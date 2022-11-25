Ульянов прокомментировал резолюцию Совета управляющих МАГАТЭ по Ирану
Постпред Ульянов: резолюция МАГАТЭ по Ирану "подсекла" переговоры по СВПД
Вид на Тегеран, Иран. Архивное фото
ВЕНА, 25 ноя - РИА Новости. Резолюция Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по Ирану "подсекла" венский переговорный процесс по восстановлению ядерной сделки, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси ранее выразил надежду на проведение технической встречи с иранскими представителями для решения открытых вопросов. Однако 17 ноября Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, в которой указывается на обязанность Ирана сотрудничать с агентством в расследовании в связи с обнаружением следов урана на трех незаявленных объектах.
Во вторник иранские СМИ сообщали, что в ответ на резолюцию МАГАТЭ Тегеран приступил к обогащению урана до 60% на ядерном объекте Фордо, созданию новых центробежных каскадов IR2M и IR4 на ядерном объекте в Нетензе и Фордо, а также запуску на этих ядерных объектах новых центрифуг.
"Резолюция (Совета управляющих МАГАТЭ - ред.) была крайне несвоевременной. На венских переговорах по восстановлению СВПД уже несколько месяцев не происходит ничего, и это связано во многом с прошедшими промежуточными выборами в США. В предвыборной ситуации администрации президента США Джо Байдена было, судя по всему, некомфортно заниматься заключением договоренностей по иранской ядерной программе. Выборы прошли - самое время собраться вновь и завершить переговорный марафон, все условия для этого есть. Иран настроен конструктивно, западным участникам переговоров об этом известно. Но вместо того, чтобы финализировать сделку, они вносят резолюцию, которая неизбежно и по крайне мере временно подсекает венский переговорный процесс", - заявил Ульянов.
Он добавил, что "парадокс состоит в том, что авторами резолюции стали четыре западных участника венских переговоров по восстановлению ядерной сделки, включая США, которые в прошлом демонстрировали несколько более ответственный подход, чем европейцы". При этом "евротройка" (Франция, ФРГ и Великобритания) "почему-то делает ставку на подобные резолюции, хотя опыт показывает их контрпродуктивность", указал постпред.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - СВПД по иранской ядерной программе, что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. С возвращением сторон в свои столицы в конце марта переговоры были приостановлены. МИД Ирана обвинял в этом американскую администрацию. Следующий раунд переговоров по СВПД прошел в Дохе 29-30 июня.