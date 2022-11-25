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Моор рассказал о реализации в Тюменской области крупных инвестпроектов - РИА Новости, 25.11.2022
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Тюменская область
https://ria.ru/20221125/investproekty-1834122253.html
Моор рассказал о реализации в Тюменской области крупных инвестпроектов
Моор рассказал о реализации в Тюменской области крупных инвестпроектов - РИА Новости, 25.11.2022
Моор рассказал о реализации в Тюменской области крупных инвестпроектов
Власти Тюменской области продолжают работать над привлечением крупных инвесторов в регион и всесторонне поддерживают реализацию их проектов, параллельно работая РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T09:51
2022-11-25T09:52
тюменская область
экономика
александр моор
тюменская область
китай
ишим
wildberries
газпром
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ТЮМЕНЬ, 25 ноя – РИА Новости. Власти Тюменской области продолжают работать над привлечением крупных инвесторов в регион и всесторонне поддерживают реализацию их проектов, параллельно работая над улучшением инвестиционного климата, подчеркнул губернатор Александр Моор, выступая с ежегодным посланием Тюменской областной думе "О положении дел в области и перспективах ее развития".Тюменская область входит в пятерку регионов-лидеров национального инвестиционного рейтинга, в том числе благодаря продуманным мерам поддержки и существенному снижению избыточного административного давления. За первые шесть месяцев этого года объем инвестиций составил около ста тридцати процентов к аналогичному периоду прошлого года, отметил губернатор."В области реализуется несколько серьёзных проектов. Завершаются строительно-монтажные и начинаются пусконаладочные работы на тобольском комплексе по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа компании "Газпром СПГ Технологии" – три с половиной миллиарда рублей инвестиций. Предстоит строительство логистического центра компании Wildberries, которое даст восемь миллиардов рублей капиталовложений и почти пять тысяч рабочих мест", – привел примеры Александр Моор.Глава региона напомнил о том, что Тюменская область вошла в масштабный проект сухопутного зернового коридора в Китай, о старте которого было заявлено в июне на Петербургском международном экономическом форуме. В селе Новая Заимка Заводоуковского городского округа будет построен один из семи линейных элеваторов, цепочка которых протянется через половину страны, до самой границы.Есть в регионе и собственные крупные инвесторы, проекты которых направлены на импортозамещение. К ним относится агрохолдинг "Юбилейный", который ранее в Ишиме запустил завод по глубокой переработке пшеницы "Аминосиб", инвестировав в инновационное производство около шести миллиардов рублей, он выпускает очень востребованную продукцию – лизин."Сейчас компания реализует ещё один амбициозный проект – строительство завода по глубокой переработке гороха "Протеинсиб". Аналогов такому производству в России сейчас нет. Это еще один большой шаг в формировании в Тюменской области биотехнологического кластера по глубокой переработке сельхозпродукции. Инвестиции – порядка семи миллиардов рублей, будет создано не менее ста пятидесяти новых рабочих мест. В 2027 году инвестор планирует начать выпуск продукции", – сообщил Александр Моор.В стадии реализации находится и четвертая очередь тепличного комплекса компании "ТюменьАгро", объём инвестирования в который составляет почти семь миллиардов рублей. В начале недели в Исетском районе открыли племенной репродуктор индейки на двенадцать миллионов инкубационных яиц, где будут работать двести человек.Губернатор подчеркнул, что региону важны и небольшие инвестпроекты, и поручил департаменту инвестиционной политики и господдержки предпринимательства совместно с главами муниципалитетов и региональной Торгово-промышленной палатой обратить особое внимание на местных инвесторов и усилить работу по брендированию городов и сельских районов области, помочь в создании и продвижении брендов, поставить на системную основу разработку бизнес-моделей и соответствующего прикладного обучения для малого бизнеса."Новая реальность порождает новый тип инвестора с новыми экономическими задачами. Для нас это значит, что мы должны заново пересмотреть наши инвестиционные предложения. В этом году мною был сделан первый важный шаг в этой работе. Теперь в правительстве за привлечение инвестиций отвечает не один, а все заместители губернатора, чтобы в меняющихся условиях не упустить новые, не всегда очевидные возможности экономического роста", – подчеркнул Александр Моор.
https://ria.ru/20221025/mobilizatsiya-1826604716.html
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экономика, александр моор, тюменская область, китай, ишим, wildberries, газпром, тюменская областная дума
Тюменская область, Экономика, Александр Моор, Тюменская область, Китай, Ишим, Wildberries, Газпром, Тюменская областная Дума
09:51 25.11.2022 (обновлено: 09:52 25.11.2022)
 
Моор рассказал о реализации в Тюменской области крупных инвестпроектов

Губернатор Моор рассказал о реализации в Тюменской области крупных инвестпроектов

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкГубернатор Тюменской области Александр Моор
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Губернатор Тюменской области Александр Моор. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 25 ноя – РИА Новости. Власти Тюменской области продолжают работать над привлечением крупных инвесторов в регион и всесторонне поддерживают реализацию их проектов, параллельно работая над улучшением инвестиционного климата, подчеркнул губернатор Александр Моор, выступая с ежегодным посланием Тюменской областной думе "О положении дел в области и перспективах ее развития".
Тюменская область входит в пятерку регионов-лидеров национального инвестиционного рейтинга, в том числе благодаря продуманным мерам поддержки и существенному снижению избыточного административного давления. За первые шесть месяцев этого года объем инвестиций составил около ста тридцати процентов к аналогичному периоду прошлого года, отметил губернатор.
"В области реализуется несколько серьёзных проектов. Завершаются строительно-монтажные и начинаются пусконаладочные работы на тобольском комплексе по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа компании "Газпром СПГ Технологии" – три с половиной миллиарда рублей инвестиций. Предстоит строительство логистического центра компании Wildberries, которое даст восемь миллиардов рублей капиталовложений и почти пять тысяч рабочих мест", – привел примеры Александр Моор.
Глава региона напомнил о том, что Тюменская область вошла в масштабный проект сухопутного зернового коридора в Китай, о старте которого было заявлено в июне на Петербургском международном экономическом форуме. В селе Новая Заимка Заводоуковского городского округа будет построен один из семи линейных элеваторов, цепочка которых протянется через половину страны, до самой границы.
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Есть в регионе и собственные крупные инвесторы, проекты которых направлены на импортозамещение. К ним относится агрохолдинг "Юбилейный", который ранее в Ишиме запустил завод по глубокой переработке пшеницы "Аминосиб", инвестировав в инновационное производство около шести миллиардов рублей, он выпускает очень востребованную продукцию – лизин.
"Сейчас компания реализует ещё один амбициозный проект – строительство завода по глубокой переработке гороха "Протеинсиб". Аналогов такому производству в России сейчас нет. Это еще один большой шаг в формировании в Тюменской области биотехнологического кластера по глубокой переработке сельхозпродукции. Инвестиции – порядка семи миллиардов рублей, будет создано не менее ста пятидесяти новых рабочих мест. В 2027 году инвестор планирует начать выпуск продукции", – сообщил Александр Моор.
В стадии реализации находится и четвертая очередь тепличного комплекса компании "ТюменьАгро", объём инвестирования в который составляет почти семь миллиардов рублей. В начале недели в Исетском районе открыли племенной репродуктор индейки на двенадцать миллионов инкубационных яиц, где будут работать двести человек.
Губернатор подчеркнул, что региону важны и небольшие инвестпроекты, и поручил департаменту инвестиционной политики и господдержки предпринимательства совместно с главами муниципалитетов и региональной Торгово-промышленной палатой обратить особое внимание на местных инвесторов и усилить работу по брендированию городов и сельских районов области, помочь в создании и продвижении брендов, поставить на системную основу разработку бизнес-моделей и соответствующего прикладного обучения для малого бизнеса.
"Новая реальность порождает новый тип инвестора с новыми экономическими задачами. Для нас это значит, что мы должны заново пересмотреть наши инвестиционные предложения. В этом году мною был сделан первый важный шаг в этой работе. Теперь в правительстве за привлечение инвестиций отвечает не один, а все заместители губернатора, чтобы в меняющихся условиях не упустить новые, не всегда очевидные возможности экономического роста", – подчеркнул Александр Моор.
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