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Решетников отметил рост инвестиций в промышленность в Якутии - РИА Новости, 25.11.2022
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Республика Саха (Якутия)
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Решетников отметил рост инвестиций в промышленность в Якутии
Решетников отметил рост инвестиций в промышленность в Якутии - РИА Новости, 25.11.2022
Решетников отметил рост инвестиций в промышленность в Якутии
Инвестиции крупных промышленных компаний в Якутии растут даже на фоне западных санкций, регион стал более привлекательным для инвесторов, заявил министр... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T12:39
2022-11-25T12:39
республика саха (якутия)
экономика
максим решетников
дальний восток
россия
айсен николаев
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 25 ноя – РИА Новости. Инвестиции крупных промышленных компаний в Якутии растут даже на фоне западных санкций, регион стал более привлекательным для инвесторов, заявил министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников после совещания о социально-экономическом развитии региона.Руководитель Минэкономразвития РФ находится с рабочим визитом в Якутии. В пятницу состоялась рабочая встреча Решетникова с главой Якутии Айсеном Николаевым, где рассмотрены вопросы реализации стратегических планов и национальных проектов. Кроме того, стороны обсудили проекты в сфере промышленности и транспортной инфраструктуры региона."По росту промышленности регион уверенно в десятке ведущих и за 9 месяцев - плюс 12,7% - это, конечно, выдающиеся темпы роста. Грамотность управленческой команды, выгодное географическое положение региона делают его более привлекательным для крупных компаний. Поэтому даже в условиях санкций здесь растут инвестиции (+5,7% за январь-октябрь)", - сказал Решетников.В свою очередь, по словам главы республики Айсена Николаева, позитивная экономическая динамика позволяет создавать условия для улучшения жизни людей и достижения национальных целей. В Якутии реализуют все меры, направленные на поддержание доходов населения, предложенные руководством страны. Республика лидирует на Дальнем Востоке по показателям рождаемости, здесь также самая высокая продолжительность жизни на Дальнем Востоке – 70 лет. На Дальнем Востоке только в Якутии по итогам прошлого года наблюдался естественный прирост населения. "Увеличивается федеральное софинансирование государственных программ. В этом году объем финансирования составил 78 миллиардов рублей, в том числе на реализацию нацпроектов – 56,5 миллиарда, что в 1,4 раза выше уровня 2021 года. Всего за 4 года реализации нацпроектов направлено 173 миллиарда рублей, в том числе из федерального бюджета – 132 миллиарда рублей", - отметил Николаев.
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экономика, максим решетников, дальний восток, россия, айсен николаев, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), республика саха (якутия)
Республика Саха (Якутия), Экономика, Максим Решетников, Дальний Восток, Россия, Айсен Николаев, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Республика Саха (Якутия)
12:39 25.11.2022
 
Решетников отметил рост инвестиций в промышленность в Якутии

Решетников: инвестиции в промышленность в Якутии растут даже на фоне санкций

© РИА Новости / Болот Бочкарев / Перейти в медиабанкПроспект Ленина в городе Якутске
Проспект Ленина в городе Якутске - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / Болот Бочкарев
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Проспект Ленина в городе Якутске. Архивное фото
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ЯКУТСК, 25 ноя – РИА Новости. Инвестиции крупных промышленных компаний в Якутии растут даже на фоне западных санкций, регион стал более привлекательным для инвесторов, заявил министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников после совещания о социально-экономическом развитии региона.
Руководитель Минэкономразвития РФ находится с рабочим визитом в Якутии. В пятницу состоялась рабочая встреча Решетникова с главой Якутии Айсеном Николаевым, где рассмотрены вопросы реализации стратегических планов и национальных проектов. Кроме того, стороны обсудили проекты в сфере промышленности и транспортной инфраструктуры региона.
"По росту промышленности регион уверенно в десятке ведущих и за 9 месяцев - плюс 12,7% - это, конечно, выдающиеся темпы роста. Грамотность управленческой команды, выгодное географическое положение региона делают его более привлекательным для крупных компаний. Поэтому даже в условиях санкций здесь растут инвестиции (+5,7% за январь-октябрь)", - сказал Решетников.
В свою очередь, по словам главы республики Айсена Николаева, позитивная экономическая динамика позволяет создавать условия для улучшения жизни людей и достижения национальных целей. В Якутии реализуют все меры, направленные на поддержание доходов населения, предложенные руководством страны. Республика лидирует на Дальнем Востоке по показателям рождаемости, здесь также самая высокая продолжительность жизни на Дальнем Востоке – 70 лет. На Дальнем Востоке только в Якутии по итогам прошлого года наблюдался естественный прирост населения. "Увеличивается федеральное софинансирование государственных программ. В этом году объем финансирования составил 78 миллиардов рублей, в том числе на реализацию нацпроектов – 56,5 миллиарда, что в 1,4 раза выше уровня 2021 года. Всего за 4 года реализации нацпроектов направлено 173 миллиарда рублей, в том числе из федерального бюджета – 132 миллиарда рублей", - отметил Николаев.
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Республика Саха (Якутия)ЭкономикаМаксим РешетниковДальний ВостокРоссияАйсен НиколаевМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Республика Саха (Якутия)
 
 
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