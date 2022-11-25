Решетников отметил рост инвестиций в промышленность в Якутии
Решетников: инвестиции в промышленность в Якутии растут даже на фоне санкций
Проспект Ленина в городе Якутске. Архивное фото
ЯКУТСК, 25 ноя – РИА Новости. Инвестиции крупных промышленных компаний в Якутии растут даже на фоне западных санкций, регион стал более привлекательным для инвесторов, заявил министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников после совещания о социально-экономическом развитии региона.
Руководитель Минэкономразвития РФ находится с рабочим визитом в Якутии. В пятницу состоялась рабочая встреча Решетникова с главой Якутии Айсеном Николаевым, где рассмотрены вопросы реализации стратегических планов и национальных проектов. Кроме того, стороны обсудили проекты в сфере промышленности и транспортной инфраструктуры региона.
"По росту промышленности регион уверенно в десятке ведущих и за 9 месяцев - плюс 12,7% - это, конечно, выдающиеся темпы роста. Грамотность управленческой команды, выгодное географическое положение региона делают его более привлекательным для крупных компаний. Поэтому даже в условиях санкций здесь растут инвестиции (+5,7% за январь-октябрь)", - сказал Решетников.
В свою очередь, по словам главы республики Айсена Николаева, позитивная экономическая динамика позволяет создавать условия для улучшения жизни людей и достижения национальных целей. В Якутии реализуют все меры, направленные на поддержание доходов населения, предложенные руководством страны. Республика лидирует на Дальнем Востоке по показателям рождаемости, здесь также самая высокая продолжительность жизни на Дальнем Востоке – 70 лет. На Дальнем Востоке только в Якутии по итогам прошлого года наблюдался естественный прирост населения. "Увеличивается федеральное софинансирование государственных программ. В этом году объем финансирования составил 78 миллиардов рублей, в том числе на реализацию нацпроектов – 56,5 миллиарда, что в 1,4 раза выше уровня 2021 года. Всего за 4 года реализации нацпроектов направлено 173 миллиарда рублей, в том числе из федерального бюджета – 132 миллиарда рублей", - отметил Николаев.