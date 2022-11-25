https://ria.ru/20221125/investitsii-1834140465.html

В Вологодской области формируют благоприятные условия для инвестиций

В Вологодской области формируют благоприятные условия для инвестиций - РИА Новости, 25.11.2022

В Вологодской области формируют благоприятные условия для инвестиций

Депутаты Законодательного Собрания Вологодской области одобрили региональный законопроект, устанавливающий критерии масштабных инвестиционных проектов для... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T11:04

2022-11-25T11:04

2022-11-25T11:04

вологодская область

андрей луценко

вологда

череповец

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ВОЛОГДА, 25 ноя – РИА Новости. Депутаты Законодательного Собрания Вологодской области одобрили региональный законопроект, устанавливающий критерии масштабных инвестиционных проектов для реализации которых допускается предоставление земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, в аренду без торгов, сообщает пресс-служба областного парламента.Законопроект предусматривает разграничение порогового значения минимального объема капитальных вложений для инвестиционных проектов по территориальному признаку: 100 миллионов рублей - для Вологды и Череповца, 30 миллионов рублей - для районов. Сейчас суммарный объем капиталовложений должен превышать 100 миллионов рублей без деления на территории.Помимо этого, законопроект вводит новую категорию масштабных инвестиционных проектов в сфере складского хозяйства и вспомогательной транспортной деятельности. В регионе планируется создание логистических комплексов, распределительных центров и складов. При этом объем капитальных вложений инвестора должен составлять не менее 250 миллионов рублей."Для районов Вологодской области новый законопроект – это возможность развивать бизнес на территориях, где уровень инвестиционной активности низкий. В действующем законе суммарный объем капиталовложений должен превышать 100 миллионов рублей. Это относится и к городам, и к районам. Конечно, небольшие районы сталкивались с ограничениями, в некоторых случаях, с невозможностью реализовывать важные инвестпроекты",- сказал председатель Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко, слова которого цитирует пресс-служба.

https://ria.ru/20221122/pomosch-1833455166.html

вологда

череповец

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

андрей луценко, вологда, череповец