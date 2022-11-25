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В Вологодской области формируют благоприятные условия для инвестиций - РИА Новости, 25.11.2022
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https://ria.ru/20221125/investitsii-1834140465.html
В Вологодской области формируют благоприятные условия для инвестиций
В Вологодской области формируют благоприятные условия для инвестиций - РИА Новости, 25.11.2022
В Вологодской области формируют благоприятные условия для инвестиций
Депутаты Законодательного Собрания Вологодской области одобрили региональный законопроект, устанавливающий критерии масштабных инвестиционных проектов для... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T11:04
2022-11-25T11:04
вологодская область
андрей луценко
вологда
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ВОЛОГДА, 25 ноя – РИА Новости. Депутаты Законодательного Собрания Вологодской области одобрили региональный законопроект, устанавливающий критерии масштабных инвестиционных проектов для реализации которых допускается предоставление земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, в аренду без торгов, сообщает пресс-служба областного парламента.Законопроект предусматривает разграничение порогового значения минимального объема капитальных вложений для инвестиционных проектов по территориальному признаку: 100 миллионов рублей - для Вологды и Череповца, 30 миллионов рублей - для районов. Сейчас суммарный объем капиталовложений должен превышать 100 миллионов рублей без деления на территории.Помимо этого, законопроект вводит новую категорию масштабных инвестиционных проектов в сфере складского хозяйства и вспомогательной транспортной деятельности. В регионе планируется создание логистических комплексов, распределительных центров и складов. При этом объем капитальных вложений инвестора должен составлять не менее 250 миллионов рублей."Для районов Вологодской области новый законопроект – это возможность развивать бизнес на территориях, где уровень инвестиционной активности низкий. В действующем законе суммарный объем капиталовложений должен превышать 100 миллионов рублей. Это относится и к городам, и к районам. Конечно, небольшие районы сталкивались с ограничениями, в некоторых случаях, с невозможностью реализовывать важные инвестпроекты",- сказал председатель Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко, слова которого цитирует пресс-служба.
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андрей луценко, вологда, череповец
Вологодская область, Андрей Луценко, Вологда, Череповец
11:04 25.11.2022
 

В Вологодской области формируют благоприятные условия для инвестиций

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ВОЛОГДА, 25 ноя – РИА Новости. Депутаты Законодательного Собрания Вологодской области одобрили региональный законопроект, устанавливающий критерии масштабных инвестиционных проектов для реализации которых допускается предоставление земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, в аренду без торгов, сообщает пресс-служба областного парламента.
Законопроект предусматривает разграничение порогового значения минимального объема капитальных вложений для инвестиционных проектов по территориальному признаку: 100 миллионов рублей - для Вологды и Череповца, 30 миллионов рублей - для районов. Сейчас суммарный объем капиталовложений должен превышать 100 миллионов рублей без деления на территории.
Рубли - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
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Луценко: вологодские депутаты помогают медорганизациям Череповца
Помимо этого, законопроект вводит новую категорию масштабных инвестиционных проектов в сфере складского хозяйства и вспомогательной транспортной деятельности. В регионе планируется создание логистических комплексов, распределительных центров и складов. При этом объем капитальных вложений инвестора должен составлять не менее 250 миллионов рублей.
"Для районов Вологодской области новый законопроект – это возможность развивать бизнес на территориях, где уровень инвестиционной активности низкий. В действующем законе суммарный объем капиталовложений должен превышать 100 миллионов рублей. Это относится и к городам, и к районам. Конечно, небольшие районы сталкивались с ограничениями, в некоторых случаях, с невозможностью реализовывать важные инвестпроекты",- сказал председатель Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко, слова которого цитирует пресс-служба.
 
Вологодская областьАндрей ЛуценкоВологдаЧереповец
 
 
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