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Высокоскоростной интернет запустили во втором арктическом районе Якутии

Высокоскоростной интернет запустили во втором арктическом районе Якутии - РИА Новости, 25.11.2022

Высокоскоростной интернет запустили во втором арктическом районе Якутии

Высокоскоростной интернет провели во второй арктический район Якутии, в пятницу состоялась торжественная церемония запуска линии, сообщает глава региона Айсен... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T12:33

2022-11-25T12:33

2022-11-25T12:33

республика саха (якутия)

айсен николаев

россия

интернет

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ЯКУТСК, 25 ноя – РИА Новости. Высокоскоростной интернет провели во второй арктический район Якутии, в пятницу состоялась торжественная церемония запуска линии, сообщает глава региона Айсен Николаев в Telegram.Ранее сообщалось о том, что Минцифры России находится в процессе подписания соглашения на прокладку 11 маршрутов волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) на севере Якутии в 2023-2025 годах, их общая протяженность составит порядка 7 тысяч километров, они позволят подключить к скоростному интернету около 72 тысяч человек.В декабре 2020 года свыше 400 километров оптоволокна провели за Полярным кругом в Эвенкийском национальном районе Якутии, Оленек стал первым населенным пунктом в Арктической зоне республики, где появился мобильный интернет 4G."Сегодня высокоскоростная линия связи дошла во второй арктический район Якутии - Анабарский! В торжественной церемонии запуска принял участие министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Игоревич Шадаев", - рассказал Николаев.По словам главы Якутии, в ближайшее время к оптическим сетям будут подключены 22 социальных объекта Анабарского района.

https://ria.ru/20221031/kollektor-1828112447.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

айсен николаев, россия, интернет