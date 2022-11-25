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Высокоскоростной интернет запустили во втором арктическом районе Якутии - РИА Новости, 25.11.2022
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Высокоскоростной интернет запустили во втором арктическом районе Якутии
Высокоскоростной интернет запустили во втором арктическом районе Якутии - РИА Новости, 25.11.2022
Высокоскоростной интернет запустили во втором арктическом районе Якутии
Высокоскоростной интернет провели во второй арктический район Якутии, в пятницу состоялась торжественная церемония запуска линии, сообщает глава региона Айсен... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T12:33
2022-11-25T12:33
республика саха (якутия)
айсен николаев
россия
интернет
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ЯКУТСК, 25 ноя – РИА Новости. Высокоскоростной интернет провели во второй арктический район Якутии, в пятницу состоялась торжественная церемония запуска линии, сообщает глава региона Айсен Николаев в Telegram.Ранее сообщалось о том, что Минцифры России находится в процессе подписания соглашения на прокладку 11 маршрутов волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) на севере Якутии в 2023-2025 годах, их общая протяженность составит порядка 7 тысяч километров, они позволят подключить к скоростному интернету около 72 тысяч человек.В декабре 2020 года свыше 400 километров оптоволокна провели за Полярным кругом в Эвенкийском национальном районе Якутии, Оленек стал первым населенным пунктом в Арктической зоне республики, где появился мобильный интернет 4G."Сегодня высокоскоростная линия связи дошла во второй арктический район Якутии - Анабарский! В торжественной церемонии запуска принял участие министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Игоревич Шадаев", - рассказал Николаев.По словам главы Якутии, в ближайшее время к оптическим сетям будут подключены 22 социальных объекта Анабарского района.
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айсен николаев, россия, интернет
Республика Саха (Якутия), Айсен Николаев, Россия, Интернет
12:33 25.11.2022
 

Высокоскоростной интернет запустили во втором арктическом районе Якутии

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкГлава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев на церемонии подписания соглашения о реализации программы "Муравьев-Амурский 2030" на ВЭФ-2022
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев на церемонии подписания соглашения о реализации программы Муравьев-Амурский 2030 на ВЭФ-2022 - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев на церемонии подписания соглашения о реализации программы "Муравьев-Амурский 2030" на ВЭФ-2022
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ЯКУТСК, 25 ноя – РИА Новости. Высокоскоростной интернет провели во второй арктический район Якутии, в пятницу состоялась торжественная церемония запуска линии, сообщает глава региона Айсен Николаев в Telegram.
Ранее сообщалось о том, что Минцифры России находится в процессе подписания соглашения на прокладку 11 маршрутов волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) на севере Якутии в 2023-2025 годах, их общая протяженность составит порядка 7 тысяч километров, они позволят подключить к скоростному интернету около 72 тысяч человек.
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В декабре 2020 года свыше 400 километров оптоволокна провели за Полярным кругом в Эвенкийском национальном районе Якутии, Оленек стал первым населенным пунктом в Арктической зоне республики, где появился мобильный интернет 4G.
"Сегодня высокоскоростная линия связи дошла во второй арктический район Якутии - Анабарский! В торжественной церемонии запуска принял участие министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Игоревич Шадаев", - рассказал Николаев.
По словам главы Якутии, в ближайшее время к оптическим сетям будут подключены 22 социальных объекта Анабарского района.
"Быстрый интернет, устойчивая мобильная связь становятся неотъемлемыми атрибутами жизни северян. Еще через полгода ВОЛС дойдет до села Юрюнг-Хая, к самой кромке Северного Ледовитого океана", - добавил он.
 
Республика Саха (Якутия)Айсен НиколаевРоссияИнтернет
 
 
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