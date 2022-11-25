https://ria.ru/20221125/inoagenty-1834320482.html

"Город без преград"* внесли в реестр СМИ-иноагентов

"Город без преград"* внесли в реестр СМИ-иноагентов - РИА Новости, 25.11.2022

"Город без преград"* внесли в реестр СМИ-иноагентов

Минюст РФ внес в реестр СМИ-иноагентов общество с ограниченной ответственностью "Город без преград"*, учрежденное уже фигурирующим в списке социологом... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T18:23

2022-11-25T18:23

2022-11-25T18:23

общество

россия

происшествия

цензура

министерство юстиции рф (минюст россии)

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Минюст РФ внес в реестр СМИ-иноагентов общество с ограниченной ответственностью "Город без преград"*, учрежденное уже фигурирующим в списке социологом Искандером Ясавеевым*."В соответствии с распоряжением Минюста России от 25 ноября 2022 года в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включено общество с ограниченной ответственностью "Город без преград"*, - говорится в сообщении.Отмечается, что речь идет о добросовестном выполнении СМИ требований закона для иноагентов, направленных на повышение информационной прозрачности их деятельности.* СМИ, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20221125/makarevich-1834144525.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, россия, происшествия, цензура, министерство юстиции рф (минюст россии)