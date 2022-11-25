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"Город без преград"* внесли в реестр СМИ-иноагентов - РИА Новости, 25.11.2022
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"Город без преград"* внесли в реестр СМИ-иноагентов
"Город без преград"* внесли в реестр СМИ-иноагентов - РИА Новости, 25.11.2022
"Город без преград"* внесли в реестр СМИ-иноагентов
Минюст РФ внес в реестр СМИ-иноагентов общество с ограниченной ответственностью "Город без преград"*, учрежденное уже фигурирующим в списке социологом... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T18:23
2022-11-25T18:23
общество
россия
происшествия
цензура
министерство юстиции рф (минюст россии)
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Минюст РФ внес в реестр СМИ-иноагентов общество с ограниченной ответственностью "Город без преград"*, учрежденное уже фигурирующим в списке социологом Искандером Ясавеевым*."В соответствии с распоряжением Минюста России от 25 ноября 2022 года в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включено общество с ограниченной ответственностью "Город без преград"*, - говорится в сообщении.Отмечается, что речь идет о добросовестном выполнении СМИ требований закона для иноагентов, направленных на повышение информационной прозрачности их деятельности.* СМИ, выполняющее функции иноагента
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общество, россия, происшествия, цензура, министерство юстиции рф (минюст россии)
Общество, Россия, Происшествия, Цензура, Министерство юстиции РФ (Минюст России)
18:23 25.11.2022
 
"Город без преград"* внесли в реестр СМИ-иноагентов

Минюст внес в реестр СМИ-иноагентов ООО "Город без преград"

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкЗдание министерства юстиции России на Житной улице в Москве
Здание министерства юстиции России на Житной улице в Москве - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Здание министерства юстиции России на Житной улице в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Минюст РФ внес в реестр СМИ-иноагентов общество с ограниченной ответственностью "Город без преград"*, учрежденное уже фигурирующим в списке социологом Искандером Ясавеевым*.
"В соответствии с распоряжением Минюста России от 25 ноября 2022 года в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включено общество с ограниченной ответственностью "Город без преград"*, - говорится в сообщении.
Отмечается, что речь идет о добросовестном выполнении СМИ требований закона для иноагентов, направленных на повышение информационной прозрачности их деятельности.
* СМИ, выполняющее функции иноагента
Музыкант Андрей Макаревич (иностранный агент) - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
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ОбществоРоссияПроисшествияЦензураМинистерство юстиции РФ (Минюст России)
 
 
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