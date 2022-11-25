https://ria.ru/20221125/inoagenty-1834320482.html
"Город без преград"* внесли в реестр СМИ-иноагентов
"Город без преград"* внесли в реестр СМИ-иноагентов - РИА Новости, 25.11.2022
"Город без преград"* внесли в реестр СМИ-иноагентов
Минюст РФ внес в реестр СМИ-иноагентов общество с ограниченной ответственностью "Город без преград"*, учрежденное уже фигурирующим в списке социологом... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T18:23
2022-11-25T18:23
2022-11-25T18:23
общество
россия
происшествия
цензура
министерство юстиции рф (минюст россии)
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Минюст РФ внес в реестр СМИ-иноагентов общество с ограниченной ответственностью "Город без преград"*, учрежденное уже фигурирующим в списке социологом Искандером Ясавеевым*."В соответствии с распоряжением Минюста России от 25 ноября 2022 года в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включено общество с ограниченной ответственностью "Город без преград"*, - говорится в сообщении.Отмечается, что речь идет о добросовестном выполнении СМИ требований закона для иноагентов, направленных на повышение информационной прозрачности их деятельности.* СМИ, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20221125/makarevich-1834144525.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, происшествия, цензура, министерство юстиции рф (минюст россии)
Общество, Россия, Происшествия, Цензура, Министерство юстиции РФ (Минюст России)
"Город без преград"* внесли в реестр СМИ-иноагентов
Минюст внес в реестр СМИ-иноагентов ООО "Город без преград"