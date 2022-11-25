https://ria.ru/20221125/gretsiya-1834269681.html

Греция выделит 435 миллионов евро субсидий на электроэнергию в декабре

Греция выделит 435 миллионов евро субсидий на электроэнергию в декабре - РИА Новости, 25.11.2022

Греция выделит 435 миллионов евро субсидий на электроэнергию в декабре

Правительство Греции выделит 435 миллионов евро субсидий на электроэнергию в декабре для домашних хозяйств и предприятий, субсидии сделают доступными цены на... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T16:31

2022-11-25T16:31

2022-11-25T16:31

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АФИНЫ, 25 ноя – РИА Новости. Правительство Греции выделит 435 миллионов евро субсидий на электроэнергию в декабре для домашних хозяйств и предприятий, субсидии сделают доступными цены на розничном рынке электроэнергии, сообщил министр окружающей среды и энергетики Греции Костас Скрекас.Сообщение Скрекас о мерах по поддержке общества от последствий международного энергетического кризиса в декабре распространила пресс-служба минэнерго."Для домохозяйства, без учета критериев дохода и независимо от поставщика, при месячном потреблении до 500 кВтч субсидия составит 221 евро/МВтч. К этой категории относятся 90% домохозяйств Греции. При ежемесячном потреблении 501–1000 кВтч субсидия составляет 171 евро/МВтч. Однако если домохозяйство сократит свое среднесуточное потребление на 15% по сравнению с прошлым годом, субсидия увеличится на 50 евро/МВтч", - сообщил Скрекас.По его словам, при ежемесячном потреблении свыше 1001 кВтч субсидия домохозяйствам составляет 81 евро/МВтч, это касается только 2% домохозяйств в Греции. В домохозяйствах, включенных в социальный тариф, субсидия покроет 100% прироста стоимости и составляет 269 евро/МВтч.Стоимость субсидии для домохозяйств в декабре составляет 282 миллиона евро, сказал Скрекас.Что касается субсидии на профессиональные тарифы, то для коммерческих потребителей мощностью до 35 кВА и потреблением до 2000 кВтч субсидия на декабрь составляет 183 евро/МВтч, а если они потребление превышает 2000 кВтч, субсидия составляет 34 евро/МВтч, сказал министр."Для фермеров субсидия является горизонтальной и составляет 221 евро/МВтч", - сказал он."Общая сумма субсидии на электроэнергию в декабре для домашних хозяйств и предприятий составляет 435 миллионов евро. Большая часть суммы поступает от механизма изъятия избыточных доходов производителей электроэнергии, который правительство Греции внедрило с июля. На сегодняшний день он принес более 2,5 миллиардов евро", - сказал глава минэнерго.На природный газ газовая компания DEPA Commerce в сотрудничестве с другими поставщиками предоставит горизонтальную субсидию в размере 15 евро за тепловой МВтч для всех бытовых потребителей. Мера касается 700 тысяч домашних потребителей, независимо от дохода, размера жилья или поставщика услуг, сказал Скрекас.По его словам, поддержка домохозяйств и бизнеса является одним из направлений политики правительства по преодолению энергетического кризиса.Другое направление предусматривает создание союзов и оказания давления на Европу с целью введения реалистичного ограничения на природный газ, сказал он."На вчерашнем внеочередном совете министров энергетики Греция возглавила большую группу государств-членов, потребовавших установить реалистичный потолок цены на природный газ, который должен быть установлен Европейским союзом, намного ниже, чем предложение Европейской комиссии. Таким образом, Европа сможет снизить цены на природный газ и, следовательно, на электроэнергию", - сказал Скрекас.

https://ria.ru/20221125/pvo-1834099717.html

https://ria.ru/20221125/energiya-1834174347.html

https://ria.ru/20221106/tseny-1829533785.html

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