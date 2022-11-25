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СМИ: вдова Станислава Говорухина Галина погибла при пожаре
СМИ: вдова Станислава Говорухина Галина погибла при пожаре - РИА Новости, 25.11.2022
СМИ: вдова Станислава Говорухина Галина погибла при пожаре
Вдова Станислава Говорухина Галина погибла в результате пожара, сообщила РИА Новости пресс-секретарь народного артиста Мария Шоппо. РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T19:01
2022-11-25T19:01
2022-11-25T20:42
происшествия
станислав говорухин
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Вдова Станислава Говорухина Галина погибла в результате пожара, сообщила РИА Новости пресс-секретарь народного артиста Мария Шоппо."Да, подтверждаю", — ответила собеседница агентства на соответствующий вопрос.По данным экстренных служб, возгорание произошло в одноэтажном частном доме с мансардой в коттеджном поселке Лесное Озеро, который находится в деревне Крекшино в Новой Москве. Вместе с Говорухиной в жилище находилась домработница, она смогла выбежать на улицу."В 18.06 пожар был полностью ликвидирован на площади 100 квадратных метров. В результате возгорания произошло обрушение на площади 70 "квадратов". Погиб один человек. По предварительным данным, погибшая — Галина Говорухина", – сказал собеседник РИА Новости.Свои соболезнования в связи с трагедией выразил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, Говорухина была удивительной женщиной — доброй, душевной и очень сильной. Он отметил, что она прожила вместе со своим мужем Станиславом более 50 лет.Галина Говорухина родилась в 1948 году в семье художника-декоратора и костюмера Одесского театра музыкальной комедии. Работала монтажером на Одесской киностудии.
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РИА Новости
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РИА Новости
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происшествия, станислав говорухин, новая москва, одесская киностудия
Происшествия, Станислав Говорухин, Новая Москва, Одесская киностудия
19:01 25.11.2022 (обновлено: 20:42 25.11.2022)
СМИ: вдова Станислава Говорухина Галина погибла при пожаре
Вдова режиссера Станислава Говорухина Галина погибла при пожаре в Новой Москве
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Вдова Станислава Говорухина Галина погибла в результате пожара, сообщила РИА Новости пресс-секретарь народного артиста Мария Шоппо.
"Да, подтверждаю", — ответила собеседница агентства на соответствующий вопрос.
По данным экстренных служб, возгорание произошло в одноэтажном частном доме с мансардой в коттеджном поселке Лесное Озеро, который находится в деревне Крекшино в Новой Москве. Вместе с Говорухиной в жилище находилась домработница, она смогла выбежать на улицу.
"В 18.06 пожар был полностью ликвидирован на площади 100 квадратных метров. В результате возгорания произошло обрушение на площади 70 "квадратов". Погиб один человек. По предварительным данным, погибшая — Галина Говорухина", – сказал собеседник РИА Новости.
Свои соболезнования в связи с трагедией выразил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, Говорухина была удивительной женщиной — доброй, душевной и очень сильной. Он отметил, что она прожила вместе со своим мужем Станиславом более 50 лет.
Галина Говорухина родилась в 1948 году в семье художника-декоратора и костюмера Одесского театра музыкальной комедии. Работала монтажером на Одесской киностудии
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