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Липецкие власти в этом году увеличили господдержку животноводов на 70% - РИА Новости, 25.11.2022
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Липецкая область
https://ria.ru/20221125/gospodderzhka-1834176950.html
Липецкие власти в этом году увеличили господдержку животноводов на 70%
Липецкие власти в этом году увеличили господдержку животноводов на 70% - РИА Новости, 25.11.2022
Липецкие власти в этом году увеличили господдержку животноводов на 70%
Власти Липецкой области в этом году увеличили господдержку племенных животноводческих хозяйств региона более чем на 70 процентов, почти две трети средств... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T12:42
2022-11-25T12:42
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
экономика
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ЛИПЕЦК, 25 ноя – РИА Новости. Власти Липецкой области в этом году увеличили господдержку племенных животноводческих хозяйств региона более чем на 70 процентов, почти две трети средств выделил областной бюджет, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он отметил, что основную часть средств - более 320 миллионов рублей, - животноводы направили на покупку и содержание маточного поголовья молочных коров, а также содержание маток кроликов, свиней, рыбы и племенных быков-производителей. В прошлом году на эти цели хозяйства получили 190,8 миллиона рублей.По словам Артамонова, учитывая важность дальнейшего развития в регионе молочного скотоводства, власти региона добавили еще 177,5 миллиона рублей из регионального бюджета на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления, что позволит улучшить генетический потенциал молочного стада в регионе и будет способствовать увеличению производства молока.Губернатор уточнил, что в начале года в Липецкой области были зарегистрированы 12 племенных хозяйств, семь из которых занимались молочным скотоводством, два предприятия осуществляли искусственное осеменение крупного рогатого скота, причём одно из них также имеет статус организации по трансплантации эмбрионов. Три хозяйства работали с племенными свиньями, кроликами и рыбой. В октябре 2022 года ещё одному предприятию присвоен статус племенного репродуктора по разведению крупного рогатого скота.
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липецкая область, игорь артамонов, экономика
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов, Экономика
12:42 25.11.2022
 

Липецкие власти в этом году увеличили господдержку животноводов на 70%

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкВ коровнике на ферме
В коровнике на ферме - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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В коровнике на ферме
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ЛИПЕЦК, 25 ноя – РИА Новости. Власти Липецкой области в этом году увеличили господдержку племенных животноводческих хозяйств региона более чем на 70 процентов, почти две трети средств выделил областной бюджет, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он отметил, что основную часть средств - более 320 миллионов рублей, - животноводы направили на покупку и содержание маточного поголовья молочных коров, а также содержание маток кроликов, свиней, рыбы и племенных быков-производителей. В прошлом году на эти цели хозяйства получили 190,8 миллиона рублей.
По словам Артамонова, учитывая важность дальнейшего развития в регионе молочного скотоводства, власти региона добавили еще 177,5 миллиона рублей из регионального бюджета на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления, что позволит улучшить генетический потенциал молочного стада в регионе и будет способствовать увеличению производства молока.
"Животноводство является одной из важнейших составляющих агропромышленного комплекса региона. Эта сфера в Липецкой области сегодня активно развивается, получает необходимую поддержку и показывает достойные результаты", – сказал Артамонов.
Губернатор уточнил, что в начале года в Липецкой области были зарегистрированы 12 племенных хозяйств, семь из которых занимались молочным скотоводством, два предприятия осуществляли искусственное осеменение крупного рогатого скота, причём одно из них также имеет статус организации по трансплантации эмбрионов. Три хозяйства работали с племенными свиньями, кроликами и рыбой. В октябре 2022 года ещё одному предприятию присвоен статус племенного репродуктора по разведению крупного рогатого скота.
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